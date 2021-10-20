Гривня продолжает укрепляться: Причины падения курса доллара и дальнейшие прогнозы

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Курс гривни по отношению к доллару на межбанке снизился до 26,21 грн / $, хотя НБУ активно выкупает валюту. Почему гривня укрепляется и стоит ли покупать доллар?

Об этом пишет Тарас Козак на своей странице в Facebook.

26.26. Это курс гривни по отношению к доллару на межбанке.

После оптимистических выводов рабочей группы МВФ, которая почти месяц анализировала ситуацию с экономикой и реформами в нашей стране, доллар снова потерял. Ведь с большой вероятностью Украина:

получит очередной транш $700 млн (а может, и $1400 млн, как пишут некоторые инсайдеры);

продлит соглашение с МВФ еще на полгода, то есть будем иметь возможность получить еще дешевые средства.

Хотя в стране далеко не все в порядке (кроме традиционных коррупции и бардака, еще дорогой газ, мало угля, стремительно растущая заболеваемость и слишком медленная вакцинация), с макроэкономикой все более-менее.

Приток иностранной валюты в Украину только усиливается. Нацбанк выкупает ежедневно по $30−50 миллионов, хотя обещал по $5 млн. Если бы НБУ выполнял это свое обещание, где был бы курс гривни по отношению к доллару сегодня?

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Да, газ и нефть подорожали на мировых рынках. Однако и цена на наш экспорт на высоких уровнях. Плюс ІТ и заробитчане. Плюс рекордные урожаи, которые в значительной мере будут экспортированы и проданы за доллары. И это еще кукурузу только начали собирать.

Конечно, может какой-то "черненький лебедь" прилететь. И все развернется. Но пока макроэкономическое небо чистое.

Ситуация сейчас очень похожа на ту, что была в 2019 году. Падение доллара остановилось у отметки 23.5 ₴/$.

Каждый раз, когда я пишу о сильной гривне, в комментарии набегают люди с криками "самое время покупать доллары!" Призываю, не играйтесь с курсом. Что будет дальше - не знает никто! Стоит держать свои сбережения и в иностранной валюте, и в гривнях.

Тарас Козак