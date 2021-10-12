Готовится захват храма УПЦ в Волынской области

Газета День

Визит патриарха Варфоломея в Украину продолжает приносить свои "черные" плоды. Все чаще и чаще из разных регионов страны поступает информация о захватах храмов или незаконной перерегистрации уставов общин канонической Церкви в юрисдикции "ПЦУ".

На этот раз "черные регистраторы" отметились нарушением закона в Волынской области.

Чиновники при Волынской ОГА снова отработали рейдерскую схему времен томоса, перерегистрировав Свято-Успенскую общину УПЦ села Навиз в "ПЦУ", и, таким образом, открыв двери к очередному захвату храма канонической Церкви.

Как нам стало известно, в начале мая этого года представители УПЦ провели собрание общины (согласно действующему законодательству). У сторонников "ПЦУ" тогда не нашлось необходимых две трети голосов, а результаты собрания были внесены в протокол, который позже заверили нотариально и передали специалистам профильного отдела Волынской ОГА. Последние, в свою очередь, заверили представителей УПЦ в том, что все соответствующие обращения и протоколы будут учтены. Однако позже эти же чиновники рекомендовали сторонникам "ПЦУ" провести альтернативное собрание, не приглашая на него членов общины УПЦ. Затем, опираясь именно на протоколы собрания раскольников и даже не сообщив о своих намерениях настоятелю храма - фактическому подписанту юридического лица, господа из Департамента по делам религий и национальностей сформировали пакет документов для перерегистрации указанной общины в пользу "ПЦУ". Что интересно - священник, возглавляющий Свято-Успенскую общину УПЦ села Навиз, узнал о перерегистрации постфактум через интернет.

Хотелось бы предать гласности имена людей, прямо причастных к этой незаконной деятельности. Это, в первую очередь, глава Департамента по делам религий и национальностей при Волынской ОГА Ольга Чубара и ее заместитель Василий Гайдук.

Стоит отметить, что именно на их совести лежат массовые захваты храмов УПЦ на Волыни, которые происходили на протяжении 2019-2020 годов.

Настоятель и община Свято-Успенского храма УПЦ села Навиз готовятся к захвату здания.

Что можно еще сказать по этому поводу?

После визита патриарха Варфоломея чиновники времен Порошенко стали активнее поднимать головы, отрабатывая заказы и разжигая межконфессиональную вражду в стране.

Обратят ли на это внимание в действующем правительстве? Или ближе к зиме, помимо тарифного кризиса, возникнет еще и церковный?