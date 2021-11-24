Гордон: Зеленский – это бесконечное вранье, коррупция, убийство свободы слова. Для меня он умер

Дмитрий Гордон YouTube

Фрагмент интервью журналиста Дмитрия Гордона в эфире телеканала "Украина 24"

Пришел Зеленский к власти… 2,5 года – ни одной реформы, ничего вообще, коту под хвост. Как так? Почему?

Почему опять идиотов полно рядом с ним? Он что, не видит? Я думал, может они его обкрутили, обманули. Но нет, это он. Коррупция! Выходит Саакашвили и говорит – 37 млрд долларов крадут ежегодно из бюджета. Выходит госсекретарь США Блинкен, говорит – 40 млрд долларов крадут из бюджета ежегодно. А он молчит. А почему ты молчишь? Ты руководишь этой коррупцией или ее покрываешь? Если ты ни при чем, так выйди и скажи это.

Повел наступление на свободу слова. Украина живет свободой, это свободная страна. Создай свободу слова, блюди ее, создай равные права и возможности всем. Нет... Закон про медиа, который они собираются голосовать в январе. Потом закон о деолигархизации – он же не с олигархами борется, а с прессой, которая в руках олигархов. Он хочет быть сам над всеми. Он по пути Путина хочет пойти, что ли? Это его идеал? Я не понимаю.

"Вагнеровцы". Выйди и скажи! Знаете, что меня во всей этой истории больше всего потрясает? Вранье президента. Не ври, выйди и скажи – было предательство, предал этот или тот. Но выйди и скажи, нельзя молчать. Полтора года вранья сплошного...

Говорят уже все вокруг, что в руководстве Украниы агенты России, называют фамилии Ермака, Демченко, ближайших людей к президенту. Почему ты молчишь, выйди и скажи, они агенты или не агенты? Разбирается кто-то или не разбирается?

После всего для меня умер, нет его больше. Он для меня умер.

Править Владимиру Зеленскому 2,5 года. Но для меня он закончился, его нет. Все, что произошло с "вагнеровцами", с покушением на свободу слова, с этим враньем бесконечным, с этой бесконечной коррупцией, которой он не положил конец, с этими реформами, которая ни одна не сделана, с тем, что он не может выйти к людям и объяснить. Он же пришел в президенты на волне свободы слова. Да если бы не свобода слова, если бы не "Квартал", который не смогли задушить ни Янукович, ни Порошенко, хотя хотели, наверное… А где "Квартал"? А нет "Квартала". Потому что запрещено шутить про президента. Он не только свободу слова убил, он убил даже "Квартал".

Дмитрий Гордон