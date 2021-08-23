Главный итог визита Меркель в Киев – Западу наплевать на Украину

Встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в Мариинском дворце Офис президента

Встреча Зеленского и Меркель в Киеве подвела жирную черту под мечтами Украины спасти транзит российского газа в Европу. Зеленский публично на брифинге признал, что до сих пор не понимает, кто даст гарантии экономической безопасности Украины после 2024 года, когда завершится действие газового контракта с РФ. Никаких компенсаций Украине за введение в эксплуатацию "Северного потока-2", похоже, не будет. Вместо этого Берлин советует Киеву развивать зеленую энергетику. И даже плохой экономист Зеленский уже понял, что это просто "кидалово" западных партнеров.

"Мы обсуждали с госпожой канцлером вопрос о продлении договора о транзите газа через территорию Украины после 24 года, но пока, я считаю, это очень общие вещи... Я хочу понять, что будет получать Украина и может потерять наше государство после того, как закончится договор 24 года, и кто дает конкретные гарантии Украине", - разочарованно заявил Зеленский на брифинге вчера. При этом он отметил, что ему предлагают внедрять переход экономики на зеленую энергетику и "зеленый" курс Украины, но все это требует "очень больших денег и долгого срока".

Ранее генеральный директор компании-оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявлял, что единственно приемлемый для Украины вариант компенсации за запуск газопровода "Северный поток-2" – это новый контракт на транзит газа на 45-50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет. Этот тезис Украина предъявила России и Западу. С обоих сторон нас "бортонули". Никто не будет давить на Россию, чтобы она заключала невыгодный для нее контракт. Германия при непосредственной участи Меркель по сути отобрала у Украины газовый транзит. Байден и Меркель за спиной Зеленского заключили сделку, выгодную Западу, никак не Украине. И сейчас речь даже не идет о той мизерной компенсации, которая обсуждалась ранее (250 млн долл. и 1 млрд евро инвестиций).

На Западе прекрасно знают, что самостоятельно Украина никогда не перейдет на зеленые технологии. По подсчетам финской компании Wärtsilä Energy, только лишь постепенный вывод угольных ТЭС из эксплуатации в Украине может стоить около 50 млрд евро. То есть, лишая Украину транзита, Европа по сути наносит Украине удар в спину – минус 3 млрд долларов ежегодно. Наша "труба" станет попросту ненужной и будет порезана на металлолом, а наша и без того стагнирующая экономика будет коллапсировать еще быстрее.

За вот это все Зеленский наградил Меркель орденом Свободы – высшей наградой для иностранцев. Какой позор.

Владимир Шамин