Главный инфекционист США признал, что вакцина "Спутник V" достаточно эффективна

Американский учёный Энтони Фаучи AP Photo

Все больше и больше стран возлагают надежды на российскую вакцину "Спутник V" от COVID-19. Помимо прочих ее эффективность признал главный инфекционист США Энтони Фаучи. "Я посмотрел некоторые доклады, они выглядят довольно хорошо", - заявил ученый.

Об этом пишет Bloomberg.

Главный американский эксперт по инфекционным болезням Энтони Фаучи заявил, что данные о разработанной в России вакцине "Спутник V" привели его к выводу о том, что она "довольно эффективна".

"Я посмотрел некоторые доклады, они выглядят довольно хорошо", - сказал он в понедельник во время выступления на радио. Энтони Фаучи занимает должность директора Национального института аллергии и инфекционных болезней.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения США в опубликованном в январе ежегодном докладе сообщило, что его управление международных отношений пыталось убедить Бразилию не пользоваться российской вакциной, и обвиняло Москву в попытках расширить свое влияние на американском континенте "в ущерб безопасности США".

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Фаучи сказал, что у него не было возможности ознакомиться с вакциной китайской разработки, однако она тоже "может быть хорошей".

"Но русскую вакцину я считаю весьма эффективной", - добавил он.

В августе Фаучи заявил, что скептически относится к этой вакцине, потому что российское правительство одобрило ее молниеносно.

"Я надеюсь, русские убедительно доказали, что эта вакцина безопасна и эффективна, - сказал тогда Фаучи, давая интервью ABC News. - Но я серьезно сомневаюсь, что они сделали это".

Российское Министерство здравоохранения утвердило вакцину спустя всего два месяца с начала испытаний.

Дженнифер Джейкобс, Касия Климасинска

Перевод: ИноСМИ