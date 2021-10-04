Главные последствия для Зеленского и его окружения после публикации "Досье Пандоры"

Президент Украины Владимир Зеленский Guardian Design

Об этом пишет Игорь Гужва на своей странице в Facebook.

В канун экватора президентского срока Порошенко международный консорциум расследователей, связанных с Соросом, опубликовал информацию об оффшорных компаниях разных известных в мире людей (PanamaPapers).

В их число попал и Порошенко, что вызвало большой скандал и положило начало целой серии подобных публикаций о нем и окружении, которые сыграли немалую роль в его поражении на выборах. И в целом сформировали его прочный образ как одного из главных коррупционеров в истории Украины.

В канун экватора президентского срока Зеленского международный консорциум расследователей, связанных с Соросом, опубликовал информацию об оффшорных компаниях разных известных в мире людей ("Досье Пандоры").

В их число попал и Зеленский. Статьи о нем уже публикуются в ведущих мировых СМИ (например в Guardian), а в Украине о Зе-офшорах сняло фильм "Слідство.info".

Причём для Зеленского опубликованная информация потенциально будет иметь намного худшие последствия, чем для Порошенко.

В чем суть разоблачений?

Главное.

На Зеленского и его партнёров зарегистрированы оффшорный фирмы. При этом Зеленский перед выборами из них вышел (переписав их преимущественно на Сергея Шефира), но дивиденды все равно фирма его семьи продолжила получать, что может указывать на фиктивность выхода из совладельцев офшорной компании. На счета этих фирм, начиная с 2012 года, структуры Коломойского перечислили более 40 млн долларов. Как минимум это означает, что Зеленский скрывал свои доходы в офшорах, чтоб не платить их в Украине (и, к слову, Зе-команда продолжает это делать и сейчас, когда Зеленский президент, так как офшоры функционируют). Но может быть и все гораздо хуже, так как компании, которые перечислили офшорам Зеленского 40 млн долларов - это те, которые фигурируют в деле о выводе средств из ПриватБанка и их отмывании. То есть, вполне может быть, что фирмы Зеленского были участниками схемы по разграблению ПриватБанка. Шефир купил и оформил на себя очень дорогие квартиры в Лондоне. Одну из них на Бейкер-стрит прямо около музея Шерлока Холмса.

И все это транслируется сейчас на весь мир.

В итоге:

Зеленский предстаёт как очень мутный тип, который не только уклонялся от налогов через офшоры (как это делал Порошенко), но и, скорее всего, участвовал в криминальных схемах Коломойского по выводу средств из ПриватБанка. Связка Зеленского и Коломойского ещё раз подтверждена и на Западе станет аксиомой. А заодно и станет аксиомой, что Зеленский продолжает покрывает Коломойского, несмотря на требования США. Разуверить в этом Запад Зеленский может разве что путём ареста Коломойского и всех его активов по делу ПриватБанка. Но в таком случае Коломойский вывалит такой массив информации о Зе, что "досье Пандоры" об офшорах покажется невинной детской сказкой. Любые заявления Зеленского о борьбе с олигархами после этого фильма будут вызывать ту же реакцию, что и его знаменитый номер с роялем. Ситуация в украинском политикуме (который и так лихорадит из-за попыток Зеленского установить единоличное правление) станет еще более напряжённой. А следовательно - и продолжить линию на концентрацию власти президенту будет сложнее. Сопротивление будет возрастать по самым разным направлениям. Публикации о Зеленском на Западе и в Украине продолжатся. С одной стороны это будет элементом шантажа (чтоб делал то, что требуют). С другой стороны - подготовкой почвы под его уход с поста президента. Как это было в своё время с Порошенко.

Игорь Гужва