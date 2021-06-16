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Глава ОП Ермак остаётся "токсичным" для западного лобби из-за коррупции

Легитимный
Легитимный

Telegram-канал о политике

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак Фото из открытых источников

Об этом пишет Telegram-канал "Легитимный".

Отставку Ермака в Вашингтоне хотели бы видеть давно. Это знают и в правительственном квартале. Не даром Блинкен требовал на личной встрече от президента Украины прекратить наступление на реформу корпоративного управления и вразумительных кадровых ротаций.

Месседж не был услышан. Теперь американцы давят на украинскую власть из-за внутренних агентов влияния. В противовес действиям Ермака с назначением Витренко на должность главы "Нафтогаза" выступил глава НАПК. После возвращения из рабочей поездки в США он внес в Кабмин предписание, согласно которому глава "Нафтогаза" должен быть немедленно уволен с должности. Его назначение напрямую противоречит существующему антикоррупционному законодательству. Американцы прямым текстом указывают на незаконность действий нашей власти.

Из-за коррумпированности украинской политической системы, которую "условно контролирует" руководитель ОП, Украина может потерять многолетнего стратегического партнера, что особенно критично накануне встречи Байдена и Путина, где, в том числе, будет решаться будущее нашей страны.

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