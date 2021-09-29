Формула здорового питания: Как избежать "поломок" сердца и сосудов

Сердце очень уязвимо к стрессам, физическим и эмоциональным перегрузкам Pexels

Для того, чтобы сердце работало как часы необходимо избавиться от вредных привычек и изменить подход к приему пищи. Как правильно выстроить свой рацион питания?

Об этом пишет Оксана Скиталинская на своей странице в Facebook.

"Слушай свое сердце", - говорит народная мудрость. Не знаю, как именно мы можем услышать свое сердце, но оно точно заслуживает особое внимание, поскольку всегда в работе, когда мы радуемся, волнуемся, плачем, спим и прыгаем. А сегодня в мире отмечают День сердца.

Сердце очень уязвимо к стрессам, физическим и эмоциональным перегрузкам. Всякое эмоциональное возбуждение вызывает выброс различных гормонов в кровь (гормоны стресса, стероидные гормоны и др.), которые мобилизуют жирные кислоты из жировой ткани, что ведет к образованию ЛПНП и ЛПОНП (так называемого плохого холестерина), гипергликемии (повышение уровня сахара в крови), и повышение свертываемости крови (повышается риск тромбозов, инсультов, инфарктов).

Негативные психоэмоциональные реакции, в отличие от положительных, оказывают атерогенное действие, то есть стимулируют образование и откладывание "бляшек" на внутренней поверхности сосудов.

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Повреждение сосудов вызывается курением (сигареты, вейпы и т.д.), а также употреблением большого количества алкоголя и кофе (более 6 чашек). Алкоголь способствует повышению в крови содержания липидов (жиров), а также вызывает поражение печени (стеатоз).

Гиподинамия способствует нарушению липидного обмена (ожирение, атеросклероз, воспаление), в то время, как умеренные физические нагрузки имеют противоположный эффект.

ПОЭТОМУ.

Лучшее, что мы можем сделать - это предотвратить и избежать "поломок" сердца и сосудов.

Для того, чтобы сердце работало, как часы, для начала достаточно отказаться от вредных привычек и ежедневно двигаться, причем движение должно быть разное, не только ходьба, но и легкие (или более сложные, все индивидуально) упражнения.

Сердце не любит избыток насыщенных жиров, поэтому даже сметану, сливки, сливочное масло, жирные сыры употреблять в меру, не забывая, что это концентрированные продукты.

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Сердце любит ненасыщенные жиры, особенно, мононенасыщенный жир (оливковое масло), омега-3 жиры (морская рыба, 1-2 раза в неделю, орехи, семена льна). Однако сильно просоленная селедка и копченая скумбрия не принесут пользы, потому что слишком много соли и вредных соединений. А полезными орехи будут лишь тогда, когда их не слишком много, особенно для тех, кто имеет лишнюю массу тела.

Плохо на сердце влияет фруктоза (ее продают в ярких пакетиках в качестве замены сахара, а также добавляют в "здоровые" сладости, поэтому читайте этикетки). Фруктоза повышает содержание триглицеридов в крови (ускоряет атеросклероз быстрыми темпами), способствует повышению артериального давления, делает клетки нечувствительными к инсулину, повышает содержание мочевой кислоты. Фруктоза из фруктов, если их не есть килограммами, не вредна. Но все равно, лучший фрукт - это овощ.

И даже глюкоза, когда ее много (всякие сладкие напитки, пирожные и т.п.) вызывает образование вредных продуктов, которые повреждают сердце и сосуды.

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Если написать формулу питания для здоровья сердца, то она выглядит так:

Б + К + Ж, что означает, что во время основного приема пищи в нем должны быть ТРИ важных компонента:

Белки (или яйцо/рыба/нежирное мясо/нежирный творог или бобовые/грибы);

Клетчатка (листовая зелень/разноцветные овощи/каши/фрукты/ягоды);

Жир (оливковое масло, орехи, морская рыба/водоросли).

И из этого набора продуктов уже комбинируете сотни блюд: салаты, рагу, соте, запеканки, и наслаждаетесь жизнью.

Оксана Скиталинская