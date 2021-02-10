Физическое насилие: Как добиться возмещения причиненного материального и морального ущерба

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Если вас избил неизвестный или известный вам человек или несколько лиц, то как добиться его (их) наказания по закону, как следует действовать?

Об этом пишет Telegram-канал "Адвокат Права".

Надо позаботиться о свидетелях а также сохранить другие доказательства, которые пригодятся в суде (видеозапись, следы обуви, кровь на одежде, орудие преступления и др.)

Обратиться за медицинской помощью

Чем раньше Вы обратитесь за помощью к врачам, тем больше шансов, что кроме непосредственного оказания медицинской помощи, медработники смогут детально описать травмы, синяки и другие повреждения, которые вы получили в результате избиения. Все факты обращения и доставки в учреждения здравоохранения лиц в связи с причинением им телесных повреждений уголовного характера записываются в журнале учета фактов обращения и доставки в учреждение здравоохранения лиц в связи с причинением им телесных повреждений уголовного характера и информирования о таких случаях органов и подразделений полиции. Кроме того, результаты осмотра фиксируются в медицинской карте, форма которой утверждена приказом Минздрава №110 от 14.02.2012 г., а факты госпитализации и отказов в госпитализации – в журнале учета приема больных в стационар и отказов в госпитализации (форма №001/о).

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Сообщить о факте избиения полиции (даже если вызывалась полиция на место)

После получения от Вас сообщения об избиении сотрудники полиции должны начать досудебное расследование. Его результатами должно стать выявление и в дальнейшем наказание виновника (-ов), который (-ые) нанес (-ли) вам телесные повреждения. Полицейские должны Вас направить на судебно-медицинскую экспертизу, где будет установлен характер нанесенных повреждений. От этого зависит, как будут квалифицированы действия виновника, а следовательно какое в дальнейшем наказание ему грозит. Обязанность следователя направить избитого человека на судмедэкспертизу прямо прописана в п. 2 ч. 2 ст. 242 УПК Украины. Тяжесть телесных повреждений определяется в соответствии с правилами судебно-медицинского определения степени тяжести телесных повреждений, утвержденными приказом Минздрава Украины №6 от 17.01.1995 г. Если во время избиения повреждены Ваши личные вещи (мобильный телефон, очки, одежда и тому подобное), то об этом тоже нужно указать в заявлении в полиции, а по возможности и сделать их фотоснимки.

Шаг 3. Обратиться за помощью к адвокату

Адвокат в подобной ситуации может вами привлекаться для исполнения одной из нескольких ролей:

Контроль надлежащего выполнения следователем, который расследует избиение, надлежащего выполнения своих обязанностей (адвокат может компетентно отслеживать, проводит ли следователь расследование, медлит ли он с проведением определенных действий, что в дальнейшем может негативно повлиять на конечный результат; при необходимости действия, решения и бездействие следователя адвокат может обжаловать); Ведение самостоятельного поиска доказательств и/или виновника избиения (адвокат может сам опрашивать свидетелей избиения и фиксировать их показания); Ведение переговоров с виновником по поводу возмещения Вам причиненного материального и морального ущерба (при необходимости, если добровольно виновник не желает возмещать нанесенный избиением ущерб, адвокат может помочь взыскать причиненный ущерб в судебном порядке).

Часто полиция просто не регистрирует указанные сообщения о преступлениях, просто списывает их как обращения граждан в ЖЕУ. Поэтому адвокат нужен всегда.

Чем раньше после избиения Вы обратитесь за советами к адвокату, тем больше шансов быстро добиться выявления и наказания виновника, а также возмещения нанесенного Вам вреда.