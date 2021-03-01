Фискальный террор или инвестиции. Что выберет Украина?

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Новый, 2021, год начался с создания новых правоохранительных органов. Так, конец января ознаменовался созданием БЭБ - Бюро экономической безопасности. Верховная Рада приняла закон о создании этого правоохранительного органа на смену ГФС — Государственной фискальной службе.

За так называемыми фискалами годами тянется одиозная слава и цепочки коррупционных скандалов.

В Министерстве финансов уверяют: "Реформа Государственной фискальной службы является важным шагом на пути к построению качественной системы администрирования налогов и сборов. И позволит повысить прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов".

Действительно ли так произойдет - покажет время, однако надежды Министерства финансов не разделяют представители бизнеса. Ранее одобрение законопроекта о БЭБ в первом чтении вызвало у бизнеса негативную реакцию.

"Возмущает большая численность штата нового правоохранительного органа, наделенного правами использования специальных средств, в том числе огнестрельного оружия работниками БЭБ, которые имеют специальные звания. Это может быть использовано с целью давления на бизнес и продолжения печально известных традиций с "маски-шоу", - отмечает координатор налогового комитета Европейской бизнес ассоциации Наталья Артемчук.

А так называемые "маски шоу" - для Украины уже не диковинка — подчеркивают юристы и отмечают: накануне реформы ГФС давление на бизнес, обыски и вымогательства взятки участились.

"Фактически сейчас происходит агония налоговой милиции, которая в последние дни своего существования пытается каким-то образом дозаработать какие-то крохи, которые в дальнейшем она заработать не сможет, по той причине, что орган будет ликвидирован и все его сотрудники будут уволены. Есть достаточно беспредельное поведение на сегодняшний день сотрудников налоговой милиции, которое выражается в прямом давлении на бизнес путем обысков, путем незаконного опечатывания складов, блокирования деятельности предприятия, попыток ареста счетов, систематических вызовов директоров, бухгалтеров на допрос. Таким образом, просто моральное давление для получения незаконной выгоды от таких директоров", - рассказывает адвокат Максим Борисов.

А тем временем, пока уголовные дела по коррупции, хищении средств и превышению служебного положения - остаются не раскрытыми, подозреваемые годами не получают приговор суда - ГФС продолжает оказывать давление на бизнес. В частности, испытывают давление компании различных направлений, начиная от фармацевтической отрасли, заканчивая агропромышленностью.

К примеру, с такой ситуацией столкнулась фармкомпания "Ворвартс Фарма". Примечательно и время активных действий гфсников - накануне новогодних праздников, и стиль так называемой "работы": внезапные обыски. Нам удалось пообщаться с представителями компании, которая испытала давление со стороны сотрудников ГФС и не боится об этом говорить.

Представитель собственников ООО "Ворвартс Фарма" Сергей Бойко рассказывает:

"Мы не знали, нас никто не оповещал, это было абсолютная неожиданность. В середине дня около 10 человек ворвались в офис. В стиле, характерном для такого рода мероприятий, всех сотрудников попросили выйти из кабинетов, начали зачитывать постановление суда".

Продержали весь день, напугали персонал, который едва выпросил у следователей телефон, чтобы позвонить родным и близким.

"Их было много, видимо, они чувствовали силу за собой. Поэтому какие-либо действия с нашей стороны - они были парализованы. Часть сотрудников сидела за одним столом в кухне, часть - в коридоре. Целый день. Потому что ни вернуться на свое рабочее место, ни заняться какой-либо работой все-таки возможности не было ни у кого. С большим трудом попросили сотрудники позвонить своим семьям, предупредить, что с ними не будет связи. Этого тоже было делать нельзя", — вспоминает директор компании "Ворвартс Фарма" Анна Гончарова.

Сотрудники Государственной фискальной службы вели себя, как хотели, и нарушали нормы права – вспоминают адвокаты. И отмечают: такое поведение объясняется, в частности, отсутствием наказания за преступления.

"В принципе, в нашем государстве практика привлечения к ответственности правоохранителей - очень низкая. Правоохранители могут себе позволит нарушать практически любой закон. Кроме фактов получения прямой взятки, никакие другие нарушения, как правило, не доходят до суда. И спускаются на тормозах. Практически в нашем государстве уголовных дел, направленных в суд, за превышение должностных полномочий правоохранительных органов - их единицы. Мы боремся за то, чтобы указанные лица были привлечены к уголовной ответственности, но пока что никаких предпосылок к этому нет", - убежден адвокат Максим Борисов.

Мы обратились за комментарием в ГФС. В содержании ответа фискалы не отрицают, что проводили обыски в "Ворвартс Фарма", однако ссылаются на то, что данные досудебного расследования не могут быть разглашены.

"Вместе с тем сообщаем, что факты о якобы нарушении следователями уголовно-процессуального законодательства при проведении отдельных следственных действий в данном уголовном производстве являются предметом жалоб, поданных адвокатом в интересах указанного субъекта хозяйствования, которые рассматриваются в отдельном порядке и могут быть обжалованы в суде в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Украины".

Большие коррупционные риски в фискальной отрасли заметили и независимые эксперты. Недавно они провели презентацию результатов стратегического анализа по оценке рисков и угроз финансовой безопасности. Доктор юридических наук Александр Корыстин проанализировал основные угрозы и слабые места: "Две самые значительные угрозы: мошенничество с НДС и "схемы" минимизации налоговых платежей. Из всей совокупности 119 индикаторов, характеризующих способность или уязвимость фискальной системы, выделяются два:

уровень имеющихся возможностей установления "схем" уклонения от уплаты налогов;

уровень личностной устойчивости персонала органов фискальной системы к злоупотреблению должностным положением".

Сотрудники ГФС находят успешные украинские компании и пытаются получить от них выгоду для себя - подчеркивает адвокат с многолетним опытом Максим Борисов:

"Естественно, налоговая милиция видит перед собой налоговую отчетность, видит предприятие с большими оборотами и, естественно, понимает, кому можно заблокировать деятельность для получения неправомерной выгоды. В данном случае речь шла именно о таком подходе. И получив решение суда на изъятие документов, налоговая милиция незаконно изымает продукцию на порядка 150 млн грн, которая никакого отношения к уклонению от налогов не имеет. После этого налоговая милиция, вообще не имея никакого права, опечатывает склад. Закон прямо запрещает любое препятствование пользованию помещением любым сотрудникам правоохранительных органов. Пришли, обыскали, ушли".

Прекратится ли это моральное давление после ликвидации ГФС и с началом работы Бюро экономической безопасности? Вопрос риторический. Ведь предыдущие сотрудники проходили придирчивый отбор и назывались "новыми лицами".

Игорь Смолов