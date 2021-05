Филипп Киркоров в фильме "Паломница": "И королеву я любил, и миллионы проигрывал, но самое главное – не проиграл в своей жизни честь и достоинство. Не потерял человеческий облик".

Филипп Киркоров с Оксаной Марченко в фильме "Паломница" Фото из открытых источников

Оксана Марченко в рамках своего авторского проекта "Паломница" пообщалась с народным артистом РФ, Украины и Молдовы, актером, композитором и музыкальным продюсером Филиппом Киркоровым. В разговоре он признался, что был на грани помешательства, когда в 1994 году ушла из жизни его мама Виктория Марковна. Не сойти с ума тогда Филиппу помогла супруга Алла – невероятно сильная, по его словам, женщина. Сейчас же артист находит утешение в своих детях – Алле-Виктории и Мартине, а силу черпает в вере, путь к которой он нашел не сразу.

Оксана Марченко: Я была в горах, в Карпатах, и я так хотела, чтобы ты ко мне туда приехал. Так хотела бы тебе все это показать. Думала, как было бы классно, если бы я могла Филиппа к себе пригласить, и мы могли бы поужинать. И я думаю: "Матерь Божья, я понимаю, что это невозможно". Потому что, понятно, ты не можешь приехать. Но посмотри! Прошла практически неделя, и я чудом, совершенно не собираясь, попадаю к тебе.

Филипп Киркоров: Наверное, что-то есть в этом. Мы с тобой оба Тельцы. Ты знаешь, что мы с тобой так много лет дружим, что я действительно за тебя очень болею. Я тебя очень люблю.

Оксана Марченко: Знаешь, и ведь жизнь – она все равно идет своим чередом. Ведь у тебя-то их было очень много всяких испытаний. И сколько сердце исстрадалось, потому что отношения, любые отношения в жизни оставляют свои следы. А потом дети – отцовское сердце, оно ведь совершенно по-другому болит.

Филипп Киркоров: Мир становится все злее, злее. И я даже ощущаю на себе порой, что вот, подползает змей, змей-искуситель, который тебя хочет соблазнить на что-то. И надо иметь силу воли достаточно серьезную, чтобы не поддаться этому.

И даже мне становится сложно иногда, когда руки опускаются, как вот в этом году. И думаешь: "Ну, все. Конец". И что? Хочется забыться сразу. А забыться как можно? В алкоголе, еще в чем-то. Но потом ты понимаешь: у тебя растут дети. Вот они мои спасители сегодня. Дети.

Оксана Марченко: Они твои ангелы-хранители.

Филипп Киркоров: Да! Которых послала моя мама – наверняка, мой ангел-хранитель. Она же ушла в день моего рождения, 30 апреля. И я всегда в этот день работаю, всегда пою, всегда что-то делаю. Обязательно. Потому что, умирая, она сказала: "Я понимаю, что я тебе порчу день, но обещай мне, что в этот день ты не будешь в унынии. Ты будешь всегда что-то придумывать такое, что будет людей радовать".

Оксана Марченко: В день смерти мамы думал ли ты, что она уходит навсегда? Или же у тебя было ощущение, что есть та, другая жизнь, в которой ты сможешь с ней встретиться?

Филипп Киркоров: Нет, ни о чем я не думал таком. Потому что... Правда жизни такая, вот когда ты видишь: человек лежит в гробу.

Оксана Марченко: Но лежит-то тело.

Филипп Киркоров: И все равно. Ты это тело любил. И ты понимаешь, что это вот тело еще вчера дышало и вчера с тобой говорило, а сегодня уже нет.

Оксана Марченко: Так, может быть, это не тело ты любил, а все, что больше, чем тело?

Филипп Киркоров: Во мне это неразрывно было все связано. Такого человека, как мама моя, у меня не было. Я не встретил. И боль все равно не утихает, она не становится меньше. Мне очень не хватает мамы. Это был мой самый близкий друг, мой самый близкий человек. Это был человек, с которым мне было всегда очень хорошо, спокойно и легко.

На какой-то период времени заменила маму Алла (Алла Пугачева, – ред.) – у них очень много общего, они обе сильные женщины. На тот период она окрылила меня, дала мне возможность не сойти с ума. Я был на грани помешательства.

Когда мамы не стало, я был в студии – мы с Аллой записывали песню на иврите. Она свою часть записала, я пошел. И пишу, пишу, пишу, а она говорит: "Ну, все-все-все уже нормально. Все хорошо". Я говорю: "Алла, ну, надо переписать там". – "Да нормально все, нормально". Мы выходим из студии, я говорю: "Ну, что, поехали к маме в больницу?" Она говорит: "Не надо уже никуда ехать. Мама умерла".

Если бы не было Аллы, я не знаю, как сумел бы пережить этот момент. В период проб и ошибок, молодость, конечно, давала о себе знать и совершала много глупостей в моем лице, за что я потом поплатился. Но я извлек очень серьезный опыт из совместной жизни. Опыт жизни с такой сильной женщиной и великой женщиной дал мне очень много и сделал меня сильным. Не могу сказать "великим" – это покажет история. Но сильным.

Оксана Марченко: Поэтому ты больше не женился.

Филипп Киркоров: Слишком планка велика. В моей жизни был всегда лозунг: "Полюбить – так королеву! Проиграть – так миллион!" Поэтому и королеву я любил, и миллионы я проигрывал, но самое главное – не проиграл в своей жизни честь и достоинство, которые для меня самое важное. Не потерять человеческое лицо и облик.

Оксана Марченко: А вообще в семье вашей вера была?

Филипп Киркоров: Да. У нас всегда были семейные ценности в доме на первом месте. Но это было все вне...

Оксана Марченко: Вне веры?

Филипп Киркоров: Вне веры. Я вообще не знал, что надо креститься. И только в 1989 году, в декабре, когда я оказался в Калининграде, на одном из моих первых гастрольных турне ко мне подходит женщина и говорит: "А вы что, заблудились? Я вас видела по телевизору. Давайте я вас подвезу".

Оксана Марченко: Случайная?

Филипп Киркоров: Случайная встреча. И что-то зашел разговор про церковь, про все. Она говорит: "А ты крещеный вообще?" Я говорю: "Нет". Она не предложила мне креститься. Я говорю: "А ты знаешь, Оля, а я хочу креститься!" Она отвечает: "У меня есть потрясающий батюшка, зовут его отец Меркурий. В Светлогорске. Пойдем". Пошли!

Перед этим договорились о крещении, купили крестик. Он меня покрестил, стал моим крестным отцом, она стала крестной мамой. И вот после крещения у меня в жизни открылась дорога. У меня все пошло: песня за песней, гастроли, все-все.

Оксана Марченко: А на Афон как тебя занесло?

Филипп Киркоров: Прилетели туда в это лето. Сдаем, значит, анализ на коронавирус на границе. Я сижу на берегу, звонок по телефону: "Мистер Киркоров?" Я говорю: "Да". "И вы делали тест на границе по прилету?" Говорю: "Да". "Unfortunately, you are positive". И две недели меня держали в изоляции. Все планы были нарушены. На Афон я так и не попал.

Спустя полмесяца, когда все прошло, я туда полетел, потому что понял, что мне туда надо. И, конечно же, у меня жизнь разделилась на до посещения Афона и после. Потому что то, что я испытал за эти три дня, три ночи в этих кельях, где я ночевал с монахами, где я ходил с ними, где мы говорили… Это удивительное какое-то было чувство. Катарсис.

Там был такой отец Макарий. Когда этот человек стал со мной разговаривать, я на секунду увидел в глазах Бога. Понимаешь? Это странно звучит, но это было так. И я понял, что да, я, может быть, не столь праведно веду образ жизни, не соблюдаю посты, когда надо. Но у меня есть дети.

У моих детей прекрасный крестный – Андрей Малахов. У нас прекрасная крестная – моя очень близкая подруга Наташа. У них причастие, они уже даже на исповедь ходили, чего я почему-то себе никак позволить не могу. Что-то меня никак на исповедь не могут затащить, хотя надо.

Оксана Марченко: Гордыня.

Филипп Киркоров: Не знаю что. Может быть.

Оксана Марченко: Я тебе говорю. Потому что нам же кажется: "Ну, а что?!"

Филипп Киркоров: Просто как начну о своих грехах, так, знаешь, до утра не остановиться.

Оксана Марченко: Зато ты почувствуешь, как тебе легче будет.

Филипп Киркоров: Ох, грешен так, что нет слов.

Оксана Марченко: Нет ни одного человека, который здесь праведен, в этом мире.

Филипп Киркоров: Ну, так, как я, грешен, так никто больше.

Оксана Марченко: Очень хорошо, что ты так думаешь, потому что на самом деле меру грехов наших только Бог, наверное, знает. Не говори так и никогда не бойся, потому что Бог же в сердце смотрит.

***

По рассказу Филиппа Киркорова, ему хотелось, чтобы у Аллы-Виктории и Мартина было место, где они могли бы побыть наедине с собой – постоять, поговорить, облегчить душу. Это и сподвигло артиста построить домашнюю часовню.

В ходе съемок Киркоров провел Оксане Марченко небольшую экскурсию по каплице, рассказав, как планирует обустроить там интерьер. Телеведущая подарила Филиппу икону Божией Матери "Скоропослушница" – она стала первой иконой, вошедшей в эту часовню.

Как рассказала Оксана Марченко, эту икону она впервые увидела около 15 лет назад, когда лечила душевные раны в Покровском монастыре.

"Помню небольшую икону, которую заливал свет десятка свечей, озаряя лик Богородицы и нежную детскую пяточку. Тогда я подумать не могла, что однажды такая же икона появится в моем домашнем храме. Геронда Григорий, уже почивший настоятель обители Дохиар, где сегодня находится оригинал иконы, благословил написать для меня ее точный список. Почему он так решил, мы уже не узнаем никогда. Каждый список с иконы торжественно провожают из монастыря крестным ходом с цветами и молитвами. За эти годы мне впору составлять книгу чудес, явленных этой иконой, которые случаются с людьми в течение недели после обращения", – поделилась телеведущая.

***

Когда этот фильм уже был готов к показу, Киркоров позвонил Оксане Марченко и поделился своей радостью: накануне дня рождения он все же решился пойти в храм, чтобы встретиться со священником, задать вопросы и правильно подготовиться к исповеди.

"Когда ракета взлетает, ее запускают в космос, периодически от нее отваливаются ступени. Одна ступень – она выше полетела, вторая ступень – еще выше, третья... Вот исповедь – это ступень, которая позволяет мне дальше лететь все выше и выше", – сказал артист.

