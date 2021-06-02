Феномен гения Илона Маска, или Что скрывается за ширмой основателя SpaceX

Основатель SpaceX Илон Маск прыгает в воздухе внутри здания сборки автомобилей после того, как пилотируемая миссия SpaceX Falcon 9 Crew Dragon Demo-2 стартовала EPA-EFE

Имя основателя компании SpaceX, PayPal и генерального директора компании по производству электромобилей Tesla Илона Маска на первых страницах мировых СМИ. Его высказывания могут вызвать панику на фондовых рынках и рынках криптовалют. Но на самом ли деле он тот, кем его рисуют?

Об этом пишет Андрей Головачев на своей странице в Facebook.

Про Илона Маска

Илон Маск у всех на слуху. Он стал иконой при жизни. Он идол, человек – бренд, типичный self made man. Одним своим твиттом он обрушает криптовалюты на 30%. А некоторые утверждают, что, при желании, может вообще уничтожить биткойн.

Дональд Трамп как то сказал, что, запустив свой Сrew Dragon, Илон Маск доказал преимущества рыночной экономики, над плановой, имея в виду, в первую очередь, конечно, космические программы России и Китая.

Но так ли это на самом деле?

Действительно ли Илон Маск доказал преимущества частной инициативы и в космической отрасли?

Думаю, это как минимум – натяжка, а как максимум – неправда.

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Поясню свою точку зрения.

Илон Маск, безусловно, талантливый бизнесмен. Но, все эти восторги по поводу того, что запуск Crew Dragon еще раз доказал преимущества рыночной экономики над плановой, демократии – над авторитаризмом, частного бизнеса – над государственным, – ничего кроме улыбки не вызывают.

Демократия, конечно, лучше авторитаризма, – хотя Украина и Ли Кван Ю доказали, что не всегда, – но это совсем не тот случай.

Компания И. Маска SpaceX – это политический проект США, который изначально курировала NASA, обеспечивала полные гарантии государственных заказов, оказывала всестороннюю помощь во всем, финансирование и т. д. Поэтому такой проект с очень большой натяжкой можно считать частным и рыночным. Это, как минимум, частно-государственное партнёрство при отсутствии конкуренции.

Маск, в сущности, мало чем рисковал. Какой же это рынок и какой же это деловой риск!?

Тот факт, что Трамп заявляет, что, благодаря Илону Маску США добились независимости в космической области, обеспечивает мощное паблисити компании SpaceX, только доказывает тот факт, что государство своим ресурсом всегда обеспечит процветание и непотопляемость SpaceX, с какими бы проблемами она не встретилась. А это означает, что космический проект Маска лишь по форме частный, а по содержанию, он мало чем отличается от государственных космических программ в Китае или России.

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Космос – это политическая, точнее военно-политическая отрасль, и никакая рыночная экономика в ней невозможна. SpaceX – это обычный проект на аутсорсинге для NASA.

Поэтому, я считаю Маска талантливым инженером, отличным организатором производства, хорошим шоуменом, умеющим работать с государственными чиновниками и бюджетным финансированием. Какой-нибудь наш С. Тигипко или Порошенко смогли бы справиться с такой ролью никак не хуже.

В моем понимании, Маск, конечно, не бизнесмен уровня Генри Форда или Рокфеллера, которые, действительно, доказали преимущества частного предпринимательства над экономикой государственной бюрократии.

Андрей Головачев