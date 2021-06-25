Фашизм в Украине процветает при полной поддержке власти

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Оригинал размещен на официальном сайте политсилы.

В ночь с 24 на 25 июня был совершен поджог тренировочной базы антифашистского движения "Патриоты – За жизнь" в Киеве, в котором в это время находились люди, что напоминает неоднократные поджоги офисов других политических партий и общественных организаций, которые осуществлялись участниками профашистских, национал-радикальных организаций.

Произошедший этой ночью поджог, несомненно, является местью за принципиальную позицию организации антифашистского движения "Патриоты – За жизнь", в частности за проведенную ими акцию 22 июня 2021 года, приуроченную к вероломному началу Великой Отечественной войны, в ходе которой, демонстрируя неприятие фашистской идеологии, поднимающей голову в Украине, организация "Патриоты – За жизнь" сжигала фашистские флаги. В СМИ уже появилась информация о том, что полиция задержала подозреваемого в поджоге — Александра Кривохижа, однако СБУ оказывает давление на полицию для того чтобы не предавать это задержание огласке и отпустить подозреваемого.

Также этой ночь национал-радикалы избили и облили зеленкой украинского журналиста и общественного деятеля Руслана Коцабу, сделав это в общественном месте – на перроне железнодорожного вокзала при полном попустительстве полиции.

За несколько часов до поджога сотрудники офиса Генерального прокурора приехали в спортклуб, в котором тренируется народный депутат Украины Илья Кива и вручили ему повестку на допрос в качестве свидетеля по статье 436-1 УК Украины.

Особое возмущение цинизмом действующей власти вызывает то, что это происходит на фоне зигующих толп с нацистской символикой, безнаказанного устраивающих марши на улицах украинских городов, открытой пропаганды фашизма и героизации нацистских преступников. И это при том, что происходящее осуществляется под прямым патронатом власти. А красная звезда на шапке, которую одел Илья Кива, стала поводом для всей правоохранительной системы, генеральной прокуратуры и ГБР начать репрессии против лидера анитфашисткого движения.

Санкции по статье 436-1 УК Украины предусматривают наказание от 5 лет лишения свободы и демонстрируют, как власть намерена использовать закон о декоммунизации для расправы с неугодными. Очевидно, что инициирование бредовых и репрессивных по сути обвинений в адрес народного депутата Ильи Кивы находятся в хронологической связи с поджогом спортивной базы, являются частью системы запугивания оппозиции и свидетельствуют о прямой координации спецслужб, прокуратуры и фашиствующих национал-радикальных организаций.

Такие действия – это часть плана власти по дискредитации и проведению масштабных политических репрессий в отношении "Оппозиционной платформы – За жизнь". Первые упоминания о разработке такого плана, предусматривающего использование всех информационных, силовых и административных ресурсов государства Украина для расправы с нашей партией впервые появились в СМИ осенью 2019 года, после прихода к власти президента Зеленского.

Уголовное преследование членов партии предназначалось для того, чтобы отвлечь население от реальных проблем и от несостоятельности действующей власти. Сегодня мы видим, как депутаты от фракции "Слуги народа" открыто, с трибуны Верховной Рады, призывают к физической расправе над членами партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", напрямую увязывая такую расправу с тем, что удастся отвлечь украинский народ от "эпохи бедности" комплексным состоянием нашего государства, которое характеризуется крайним недовольством граждан, беспомощностью и коррупцией действующей власти во главе с Президентом Зеленским.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что действующая власть пошла по пути политического террора, осуществляемого преступным объединением органов власти и профашистскими организациями. Такая система, имеющая своей целью узурпацию власти и построение диктатуры, представляет смертельную опасность не только для украинского народа, но и для европейских стран и всего мира, поскольку может стать, и уже становится, рассадником правого беспредела, беззакония и нацистских течений. Потому что за террором в отношении одной партии неизбежно (и история это неоднократно доказывала) следует расширение террора и беззакония на весь народ.

"Оппозиционная платформа – За жизнь", осознавая свои ответственность перед народом Украины, будет законными и правовыми методами бороться за сохранение верховенства права в нашем государстве, защиту украинских граждан. Наши деды остановили фашизм в середине XX века, наша задача – сделать это в начале XXI века.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"