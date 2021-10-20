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Фабрикация дел против Медведчука играет против Зеленского. Рейтинги президента неумолимо падают

Владислав Мулык
Владислав Мулык

Конфликтолог, офицер СБУ в запасе

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания Фото из открытых источников

Оригинал – на странице Владимира Мулыка в Facebook

Фабрикация дел против Медведчука играет против Зеленского. Рейтинги президента неумолимо падают.

Второе дело против лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука сыграло медвежью услугу для президента Зеленского. Было очевидно, что по первому делу доказательств у правоохранительных органов нет, и общество скептически относится к незаконному преследованию Медведчука, но нужда заставила Зеленского сфабриковать и второе дело. Чтобы переключить внимание украинцев с офшорного скандала, в эпицентре которого оказался президент. Это цинизм действующей власти, ведь она фабрикует дела против человека, который освободил сотни людей из плена.

Впрочем, этот цинизм стал работать против Зеленского. Соцопрос КМИС за 15-18 октября показал, что рейтинг президента за месяц обвалился сразу на 9% – с 33,3% до 24,7%. Офшорный скандал и незаконное преследование Медведчука по новому делу стали причиной этого падения.

Не удивительно, что у власти все катится в бездну. Первое дело по Медведчуку фактически развалено в суде. По второму даже судья под давлением Офиса президента отказался назначать лидеру ОПЗЖ арест, ввиду откровенного фальсификата, поступившего в суд от прокуроров.

Обвинения Медведчуку не выдерживают никакой критики. Не будучи тогда политиком, Медведчук в 2014 году помог Украине в кризисный момент заключить контракты на поставку электроэнергии, чем спас страну от замерзания. Кроме того, он принимал самое активное участие в обменах удерживаемых лиц, вернул домой полторы тысячи человек. И сейчас власть пытается убедить общество в том, что за эту деятельность Медведчука нужно судить. Абсурд.

Не сомневаюсь, что в итоге это приведет Зе-команду к краху. Рейтинги это подтверждают.

И не удивлюсь, если к концу года уровень поддержки Зеленского упадет ниже 20%.

Владимир Мулык

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