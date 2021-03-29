Европейское турне Блинкена, или Как США проводят внешнюю политику

Джо Байден и Тони Блинкен Reuters

Продолжая курс на укрепление союзнических отношений, на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен переключился с Азии на Европу.

Об этом пишет Алекс Доля на своей странице в Facebook.

Европейское турне Блинкена

"Если Дональд Трамп сыпал соль на раны трансатлантических отношений, то Энтони Блинкен попытался их забинтовать", сообщает газета The New York Times.

В ходе визита в Брюссель (22-25 марта) Блинкен:

принял участие в министерской встрече НАТО;

провел двусторонние встречи с ключевыми партнерами "старой Европы" и многосторонние с "молодыми" региональными блоками;

сверил часы с руководством европейских институтов, игнорируемых предыдущей администрацией;

лично поблагодарил генсека НАТО за "сохранение Альянса в последние четыре года".

Избегая обсуждения существующих проблем за словами о прочности отношений, Блинкен, однако, не предложил ни фундаментальных решений для их устранения, ни гарантий от появления новых.

Наиболее обсуждаемые в ходе визита вопросы:

1. Антикитайский фронт

Нежелание Европы обострять отношения с Китаем должен был продемонстрировать подготовленный к приезду Блинкена санкционный пакет ЕС. Символические жест солидарности с США в вопросе притеснения уйгуров, он был более мягким по сравнению с американским.

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Китай воспринял это иначе, и в ответ на европейские санкции ввел свои. Европейцы как будто снова удивились такому ответу. Последовавший за этим "дипломатический шторм" вылился в угрозу ратификации инвестиционного соглашения между ЕС и КНР. Такой поворот был бы настоящим подарком американцам. Дабы закрепить тактическую победу, США объявили о возобновлении "диалога по Китаю" между ЕС и США, созданного в свое время под давлением Трампа.

2. "Северный поток-2" и антироссийский фронт

При поддержке Германии данный проект медленно, но верно движется к завершению. Это провоцирует возрастающее давление на администрацию Байдена со стороны Конгресса, а самой администрации – на Берлин. Повторяя дежурную фразу ("это плохая сделка для Европы"), Блинкен уточнил, что это "всего лишь раздражитель в чрезвычайно прочных отношениях" с Германией.

Отдельно он выделил деятельность по сертификации газопровода и, "если таковая последует, то [США] примут решение об использовании санкций". Сертификация должна произойти после завершения строительства и до введения газопровода в эксплуатацию.

3. Сложное союзничество с Турцией

К старым противоречиям с Анкарой вокруг покупки российского С-400 и разногласий с Грецией в Восточном Средиземноморье, добавился выход Турции из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Формальным поводом для выхода было названо несогласие с пунктом, распространяющим действие Конвенции на "всех лиц вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности". Эрдоган счел это подрывом "традиционной турецкой семьи": дружба - дружбой, а скрепы – врозь.

Впрочем, основная часть переговоров турок и американцев касалась не столько разногласий, сколько согласования деталей межафганских переговоров.

4. Вывод войск из Афганистана

Афганистан пока действительно занимает много места в повестке этой администрации. В последние дни Белый дом начал аккуратно готовить общественность к тому, что "успеть до 1 мая будет сложно", и 20-летняя война, стоившая США более $2 трлн и более 2300 жизней американских солдат, скорее всего, продолжится.

Парадокс в том, что искать выход из сложившейся ситуации администрации придется вместе с теми, против кого она укрепляет союзы – Россией, Китаем и дрейфующей от США Турцией.

Алекс Доля