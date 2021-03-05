Европа делает ставку на российскую вакцину в борьбе с коронавирусом

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Все больше правительств стран Центральной Европы делают ставку на вакцины, которые пока не были одобрены Европейским агентством лекарственных средств. Вслед за Венгрией соседняя Словакия тоже выбрала российскую выкцину "Спутник V", и Чехия намерена последовать ее примеру.

Об этом пишет Le Figaro

В Венгрии растет смертность от COVID-19 (152 умерших и 6 278 новых случаев 4 марта). В этой стране с населением в 9,8 миллиона человек с ноября действует комендантский час после 20:00 (помимо закрытия баров, ресторанов и т.д.), а с 8 марта перестанут работать школы и магазины, которые не относятся к числу необходимых. При этом хотя бы одна инъекция вакцины уже была сделана 785 тысяч венгров, то есть почти 8% населения. В их числе были президент Янош Адер и премьер Виктор Орбан — им сделали укол китайской вакцины Sinopharm. До парламентских выборов остается всего год, и глава правительства нацелен на четвертый подряд срок. Даже если для этого потребуется выйти из европейских рядов и обратиться к "восточным" союзникам: России и Китаю.

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Помимо трех вакцин, которые были одобрены ЕАЛС (Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca), Венгрия использует с середины февраля российскую "Спутник V", а с 24 февраля начала применять китайскую Sinopharm. В четверг министр иностранных дел страны Петер Сийярто принял 280 тысяч новых доз "Спутника V".

Венгры должны регистрироваться для вакцинации и могут отказаться от нее, когда им сообщается, какой препарат будет использован. Некоторые действительно воздержались от не прошедших одобрение в ЕС вакцин, но многие согласились на инъекцию. Например, 69-летняя Марта Наги, которой сделали в понедельник первый укол китайской вакцины: "Китайцы прекрасно разбираются в медицине, и я не имею ничего против их вакцины. По правде говоря, я согласилась бы на любую вакцину. Я прекрасно понимаю, что в игре есть экономические и политические интересы, но цель в том, чтобы вакцинировать всех. Сейчас не время для раздоров, и я не думаю, что венгерские власти разрешили бы опасную вакцину".

Ускорение вакцинации

Как бы то ни было, Венгрия больше не одинока в подходе к вакцинам: соседняя Словакия тоже выбрала российский продукт. На прошлых выходных премьер Игор Матович получил 200 тысяч доз вакцины "Спутник V" в аэропорту Кошице на востоке страны и заявил, что "Словакия сможет ускорить вакцинацию более чем на 40% в ближайшие месяцы". К июню эта страна с населением в 5,5 миллиона человек должна получить 2 миллиона доз российской вакцины. Решение держалось в тайне и породило напряженность в правительственной коалиции.

Меры премьера Матовича в борьбе с пандемией вызвали резкую критику. На первых порах он делал ставку на массовые тесты среди населения, но распространение вируса только ускорилось, и число жертв достигло 7 560 с марта 2020 года.

В Чехии больницы практически заполнены, и вакцины из России и Китая выглядят как никогда заманчивыми. Премьер Андрей Бабиш заявил, что больше не может ждать ЕАЛС и оставляет все на усмотрение национального ведомства. Известный своим пророссийским настроем президент Милош Земан рассказал каналу TV Prima, что обратился к Владимиру Путину с просьбой о поставке "Спутника V".

Что касается Польши, там о российской вакцине не может идти и речи по вполне понятным политическим причинам, но президент Анджей Дуда уже провел переговоры с Си Цзиньпином.

Элен Бьенвеню



Перевод ИноСМИ