"Это явка с повинной Зеленского": Кузьмин сообщил, что на момент закрытия телеканалов указ президента о санкциях не был официально опубликован

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Нардеп считает, что на момент закрытия телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK указ президента о санкциях еще не вступил в законную силу

Это явка с повинной Зеленского. Дело в том, что на момент закрытия телеканалов Указ Президента о санкциях не был официально опубликован, а, значит, на момент его исполнения не вступил в законную силу. Другими словами, неопубликованный в официальном порядке Указ не должен был исполняться и каналы просто не могли быть закрыты.

Написал на своей странице в Facebook народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

Это явка с повинной Зеленского. Дело в том, что на момент закрытия телеканалов Указ Президента о санкциях не был... Опубликовано Ренатом Кузьминым Воскресенье, 7 февраля 2021 г.

А этот новый Указ Зеленского отменяет старый порядок опубликования Указов Президента. А в придачу к этому новым Указом отменяется издание Сборника актов законодательства Украины. Теперь законы и указы нужно будет искать в интернете. Диджитализация. Или, как когда-то говорил сам заигравшийся в диктатуру Зеленский, какая разница...

https://www.president.gov.ua/documents/482021-36545