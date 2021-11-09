Есть ли жизнь после отопительного сезона?

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Тихое правительство Шмыгаля, судя по всему, готовится к выполнению "громкой задачи". Следом за окончанием отопительного сезона самый бесцветный и провальный состав Кабмина в новой истории вынужден будет приступить к исполнению железной воли МВФ: судя по утечкам в массмедиа, практически готов к подписанию меморандум нашего правительства и кредитора. И хотя окончательно не озвучена сумма обещанной долларовой ссуды, выдвигаемые условия под нее, уверен, повергнут общество в шок…

Под меморандумом, сообщают журналисты, будут стоять подписи первых лиц страны, а над подписями будет абсолютно недвузначно прописано обязательство Украины с мая 2022 года отказаться от ограничения цен на газ, тепло и горячую воду. Продажа газа собственной добычи будет с той же даты осуществляться на бирже сначала на 50 процентов, а с 2024 года – и на все сто процентов…

С того же с мая 2022 года цены будут полностью отражать затраты компаний на предоставление услуг, включая капитальные вложения. Надо ли добавлять, что в результате тарифы по годовым контрактам для населения значительно вырастут!

И еще одно отмечают журналисты: сейчас весь газ "Укргаздобычи" продается "Нафтогазу", который перепродает его энергосбытам и предприятиям по льготной цене, устанавливаемой Кабмином. А в меморандуме, якобы, прописано требование с мая 2022 года до 50% газа ежегодно продавать на бирже "на прозрачной и конкурентной основе с равным доступом для всех участников рынка". При этом с 2024 года "Укргаздобыча" должна будет продавать на бирже уже 100% своего газа.

Ситуацию в Кабмине пока не комментируют, хотя становится понятным, почему Шмыгаль и его команда были так аккуратны в обещаниях о некоей "стабильности" цен для потребителей. Звучала уклончивая формулировка "на период отопительного сезона". Я уже тогда заподозрил неладное, и увы – худшие опасения, похоже, оправдываются: после апреля ради подачки от МВФ и призрачной надежды протянуть судьбу серого правительства еще на пару месяцев, чиновники сделают заложниками выкручивания рук со стороны МВФ всех украинцев-налогоплательщиков. Ведь это они, рядовые украинцы, оплатят просчеты и головотяпство их, "керманычей" экономики. А в платежках ближайших двух лет мы увидим такие цифры, которые будут в разы больше, чем нынешние и без того заоблачные тарифы…

Подлости правительственных чиновников нет предела – ведь им доподлинно известно, что и нынешние тарифы население, как говорится, "не тянет", а вот грядущего повышения многие и вовсе не выдержать…

И что после отопительного сезона – новый кризис?

Владимир Кацман