Если Зеленский хочет договориться с Россией об увеличении транзита газа, ему придется просить Медведчука вести переговоры

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Об этом пишет Владислав Мулык на своей странице в Facebook.

Ни Кремль, ни "Газпром" не будут вести переговоры с Зеленским. Если наша власть хочет договорится с РФ, ей придется попросить Медведчука об этом. У него есть такой опыт, и с ним российское руководство разговаривать будет.

Зеленский предложил "Газпрому" скидку на транзит российского газа через территорию Украины в 50% сверх контракта. В России пока официально не комментируют это заявление. А вот российские эксперты уже дали понять – "Газпром" не согласится по ряду причин. Самая главная из которых – с Зеленским в России работать не намерены. В то же время, для Украины увеличение объемов транзита экономически выгодно, и если Зеленский так заинтересован в этой сделке с "Газпромом", у него только один путь – прекратить преследование Виктора Медведчука и поручить эти переговоры ему. Ранее Медведчук уже успешно договорился с руководством "Газпрома" и РФ о скидке на газ для Украины. И если бы тогда Зеленский воспользовался результатами работы Медведчука, сейчас Украина бы покупала у России газ по 175 долларов, а не по 1000 в Европе. И сейчас Зеленский вновь оказался перед выбором – получить шиш или в этот раз прислушаться к Медведчуку во благо Украины.

Лично с Зеленским и его правительством Россия контактировать не желает. Вспомните недавнюю статью Дмитрия Медведева, в которой он рассказывает, почему Россия не желает иметь дела с нынешним руководством Украины. Эта статья была написана не для российского читателя. Это статья для официальных Киева, Брюсселя и ведущих европейских столиц. Медведев дал понять Украине и Европе, что ни Киев, ни Брюссель не заставят Россию сотрудничать с Зеленским. Медведев прямым текстом говорит – восстановление отношений между странами возможно только после смены власти в Украине. Прямой намек на ОПЗЖ и Медведчука. Сегодня только они выступают за восстановление сотрудничества с РФ. И Россия готова идти на встречу Медведчуку, поскольку видит в нем человека дела.

Зеленский же наивно полагается на Европу, однако, как мы уже увидели, Россия успешно преодолела сопротивление по "Северному потоку-2" и может диктовать условия на газовом рынке. Ситуация на котором сейчас идеальная для России. Цены на пике, они не упадут и весной.

Раньше Украина пыталась сохранить транзит только угрозами и обвинениями. Теперь до нее наконец дошло, что надо конкурировать за транзит. Со стороны такой разворот Зеленского, который еще недавно называл российский газ "грязным", выглядит смешно и нелепо. В России, наверное, посмеиваются с него. Но с Медведчуком Москва работать готова.

Владимир Александрович, что для вас важнее – собственное эго или интересы страны? Если первое, тогда все понятно, но если вдруг второе – пора идти мириться с Медведчуком. Иначе дела не будет.

Владислав Мулык