Если бы Зеленский прислушался к Медведчуку – украинцы бы не получали инфаркты от сумм в платежках за коммуналку

Президент Украины Владимир Зеленский Gleb Garanich/Reuters

Об этом пишет Кирилл Киквидзе в своем блоге на Korrespondent.net.

Уже скоро наступит осень, а это значит, что украинцам начнут приходить новые платежки с новыми суммами за коммунальные услуги. И если бы президент Владимир Зеленский прислушался к лидеру оппозиции Виктору Медведчуку, то мы бы все платили в разы меньше, чем сейчас. Ведь Медведчук договорился о том, что для Украины скидка на газ будет составлять 25%. Однако президент, в угоду личным амбициям, предпочел, чтобы его же народ задыхался от неподъемных коммунальных платежей, которые однозначно осенью вырастут еще больше.

Ах да, правительство решило "облагодетельствовать" всех нас, введя так называемую абонентскую плату за отопление. Мол, платите круглый год небольшими суммами, и зимой не придется хвататься за сердце, видя космические цифры в платежках. Однако зная, как у нас в стране налажена вся эта система, никто не даст даже минимальных гарантий, что на каком-то этапе не произойдет сбой, и эта абонплата будет засчитана до копеечки. Кстати, поговаривают, что "абонплата" – это попытка нашей власти минимизировать очередной шок украинцев от очередного витка поднятия тарифов. Циничная "забота" о своих людях, не правда ли?

Конечно же, Медведчук со своими договоренностями о скидке в 25% на газ нашим чиновникам вообще не к месту. Зачем облегчать жизнь людям, если можно опять повысить тарифы на коммуналку, и продолжать "пилить" народные деньги, плотно сидя на потоках? Именно поэтому Зеленский с компанией продолжают давление и репрессии в отношении оппозиционного политика, который делает для страны больше, чем президент, и на деле, а не на словах, заботится о каждом украинце.

Радует одно: эта власть точно не на долго. Украинцы – люди терпеливые. Но если им совсем "завинтить гайки" – они будут беспощадны, история это доказывала не единожды. Видя тотальную несправедливость в отношении Медведчука, оппозиционных политиков, экономический коллапс, отсутствие любых маломальских перспектив, наши люди раскачиваться долго не будут. Уверен, Зеленский со своими "кнопочками" скоро почувствуют на себе результаты своего двухлетнего, абсолютно непрофессионального и жестокого издевательства над страной и народом.

Кирилл Киквидзе