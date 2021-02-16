Эскалация конфликта на Ближнем Востоке: Ракетный удар по базе борцов с ИГ

Крыша, поврежденная после обстрела в Эрбиле, Ирак, 16 февраля 2021 года Reuters

По информации источников, минимум три ракеты были выпущены по аэропорту Эрбиля, где дислоцируются силы международной антитеррористической коалиции, противостоящей ИГ.

Об этом пишет Al Jazeera.

Как сообщил источник в местной полиции, из-за ракетного удара воздушное движение в аэропорту было приостановлено, и ввиду возможности новых атак в окрестности были переброшены сотрудники силовых ведомств.

В результате ракетного обстрела авиабазы международной антитеррористической коалиции в аэропорту Эрбиля, столицы Иракского Курдистана, был убит иностранный гражданин. Еще 6 человек получили ранения, и среди них один американский военнослужащий.

В понедельник вечером французское информационное агентство сообщило о сильных взрывах в пригороде на северо-западе Эрбиля.

Согласно западным и иракским источникам в службах безопасности, по меньшей мере 3 ракеты были запущены по аэропорту Эрбиля, где дислоцируются силы международной антитеррористической коалиции, противостоящей ИГ.

По словам источника в службе безопасности, две из трех ракет упали в жилом районе на окраине Эрбиля.

Как сообщил директор отделения "Аль-Джазиры" в Эрбиле Ахмед аз-Завейти, ставшая целью ударов военная база расположена на территории старого международного аэропорта Эрбиля и коалиция использовала ее в борьбе с ИГИЛ. По его словам, самолеты международной коалиции летают в воздушном пространстве над Эрбилем.

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Директор департамента здравоохранения Эрбиля Делофан Джалаль заявил, что было ранено по меньшей мере 5 мирных жителей и один из них находится в критическом состоянии.

Согласно официальному представителю коалиции полковнику Уэйну Маротто, убитый служащий не был иракцем, но точной информации о его гражданстве он не сообщил.

Американский представитель заявил, что 107-мм ракеты были запущены из района примерно в 8 км от западной части Эрбиля.

"Сарая Аулия ад-Дам"

Группа, называющая себя "Сарая Аулия ад-Дам", взяла ответственность за ракетный обстрел Эрбиля.

В связи с этим президент Ирака Бархам Салех написал в Твиттере: "Нападение на Эрбиль, повлекшее за собой человеческие жертвы, представляет собой опасную эскалацию конфликта и террористический акт".

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми отдал распоряжение при сотрудничестве с властями Курдистана сформировать совместный следственный комитет в целях установления виновных в обстреле.

В свою очередь, глава правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани решительно осудил недавнее нападение.

По его словам, он связался с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми, чтобы силы безопасности в Эрбиле и Багдаде могли сотрудничать в интересах расследования.

Как заявил источник в местной полиции, из-за ракетного обстрела воздушное движение в аэропорту было приостановлено, и неподалеку от аэропорта были размещены сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности. Власти опасаются повторных атак и намерены их предупредить.

Как известно, в сентябре прошлого года аэропорт Эрбиля уже был обстрелян 6 ракетами. Обошлось без жертв, и ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за нападение, однако власти Курдистана обвинили во всем группировку "Аль-Хашд аш-Шааби".

Перевод: ИноСМИ