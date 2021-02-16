Эскалация конфликта на Ближнем Востоке: Ракетный удар по базе борцов с ИГ
По информации источников, минимум три ракеты были выпущены по аэропорту Эрбиля, где дислоцируются силы международной антитеррористической коалиции, противостоящей ИГ.
Об этом пишет Al Jazeera.
Как сообщил источник в местной полиции, из-за ракетного удара воздушное движение в аэропорту было приостановлено, и ввиду возможности новых атак в окрестности были переброшены сотрудники силовых ведомств.
В результате ракетного обстрела авиабазы международной антитеррористической коалиции в аэропорту Эрбиля, столицы Иракского Курдистана, был убит иностранный гражданин. Еще 6 человек получили ранения, и среди них один американский военнослужащий.
В понедельник вечером французское информационное агентство сообщило о сильных взрывах в пригороде на северо-западе Эрбиля.
Согласно западным и иракским источникам в службах безопасности, по меньшей мере 3 ракеты были запущены по аэропорту Эрбиля, где дислоцируются силы международной антитеррористической коалиции, противостоящей ИГ.
По словам источника в службе безопасности, две из трех ракет упали в жилом районе на окраине Эрбиля.
Как сообщил директор отделения "Аль-Джазиры" в Эрбиле Ахмед аз-Завейти, ставшая целью ударов военная база расположена на территории старого международного аэропорта Эрбиля и коалиция использовала ее в борьбе с ИГИЛ. По его словам, самолеты международной коалиции летают в воздушном пространстве над Эрбилем.
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Директор департамента здравоохранения Эрбиля Делофан Джалаль заявил, что было ранено по меньшей мере 5 мирных жителей и один из них находится в критическом состоянии.
Согласно официальному представителю коалиции полковнику Уэйну Маротто, убитый служащий не был иракцем, но точной информации о его гражданстве он не сообщил.
Американский представитель заявил, что 107-мм ракеты были запущены из района примерно в 8 км от западной части Эрбиля.
"Сарая Аулия ад-Дам"
Группа, называющая себя "Сарая Аулия ад-Дам", взяла ответственность за ракетный обстрел Эрбиля.
В связи с этим президент Ирака Бархам Салех написал в Твиттере: "Нападение на Эрбиль, повлекшее за собой человеческие жертвы, представляет собой опасную эскалацию конфликта и террористический акт".
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми отдал распоряжение при сотрудничестве с властями Курдистана сформировать совместный следственный комитет в целях установления виновных в обстреле.
В свою очередь, глава правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани решительно осудил недавнее нападение.
По его словам, он связался с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми, чтобы силы безопасности в Эрбиле и Багдаде могли сотрудничать в интересах расследования.
Как заявил источник в местной полиции, из-за ракетного обстрела воздушное движение в аэропорту было приостановлено, и неподалеку от аэропорта были размещены сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности. Власти опасаются повторных атак и намерены их предупредить.
Как известно, в сентябре прошлого года аэропорт Эрбиля уже был обстрелян 6 ракетами. Обошлось без жертв, и ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за нападение, однако власти Курдистана обвинили во всем группировку "Аль-Хашд аш-Шааби".
Перевод: ИноСМИ