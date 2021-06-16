Ермак стал токсичным и для Москвы, и для Вашингтона

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак Сегодня

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак всеми силами пытается улучшить свой имидж в американской столице. Однако судя по тому, что Штаты ранее отменили визит "серого кардинала" в Вашингтон, а госсекретарь Блинкен недвусмысленно сообщил Зеленскому о недопустимости действий ОП, направленных на сворачивание реформ, Администрация Байдена уже решила – с Ермаком она работать не будет. Попытка главы ОП подыграть Джулиани и Трампу и потопить Байдена накануне выборов сделала его супертоксичным в Вашингтоне.

А последний скандал с подменой Ермаком сути разговора Зеленского и Байдена в релизе ОП вызвал гнев американцев. Настолько яростный, что Вашингтон вынудил ОП официально признать свою "неточность", чего раньше никогда не было.

Не любят Ермака и в европейских столицах, подозревая в связях с Москвой. При этом и в Москве не желают вести переговоры с главой Офиса Зеленского.

В Украине Ермак окутал Зеленского в прочный кокон, перебрав на себя бразды правления государством. "Радио Свобода", финансируемое Госдепом медиа, отмечает, что Ермак "обладает политической властью, выходящей далеко за рамки его полномочий, включая по сути руководство внешней политикой с Россией и США". И добавляет, что глава ОП стал по сути "номер 2 после президента", хотя, согласно Конституции Украины, вторым человеком является спикер парламента, а третьим – премьер-министр. А у нас получается, что человек, которого никто не избирал и за которого не голосовал парламент, диктует волю 40 миллионам украинцев. К тому же этот человек мог бы давно сидеть за решеткой.

Бывший соратник Зеленского, народный депутат Гео Лерос ранее опубликовал пленки, на которых зафиксировано, как брат Ермака торгует государственными должностями, прикрываясь влиянием главы ОП.

При этом вся деятельность Ермака – провальная для Зеленского. Ермак ведет переговоры Украины с Кремлем о прекращении боевых действий на востоке Украины, в результате которых погибло более 13 тысяч человек. Эти переговоры он провалил, и до мира Украине далеко.

Ермак убедил Зеленского в том, что сможет организовать визит в США и наладить отношения с администрацией Байдена. Однако сделать этого не смог. Визит, который ориентировочно запланирован на июль, стал результатом личной просьбы Зеленского, озвученной Байдену в телефонном разговоре. При чем, Белый дом игнорировал Зеленского, по словам аналитиков и бывших должностных лиц, из-за разочарования по поводу реформ, за которыми и стоит тень Ермака.

Таким образом, Зеленский сейчас окружил себя людьми, которые ведут его на скамью подсудимых, а страну поставят на колени. Премьер-министр – марионетка самого влиятельного олигарха Украины, а глава Офиса президента – коррупционер и настолько токсичен, что с ним не хотят вести переговоры ни в Вашингтоне, ни в Москве. Из-за этого заблокирован вопрос мира на Донбассе, а отношения с США, важным союзником, натянуты и неэффективны. Все, что остается Зеленскому – выпрашивать кредиты и вакцину, обещая внешним управителям продать землю.

Управлять огромным государством – это не шутки для "Квартала" писать. Здесь нужны профессионалы, которых у Зеленского нет.

Игорь Вальский

Оригинал – на сайте newsoneua.tv.