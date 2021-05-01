Епископ Сильвестр (Стойчев). Слово в Великую Субботу: "Зачем Христос спустился в ад?"

Епископ Сильвестр (Стойчев) Фото из открытых источников

Оригинал - на сайте УПЦ.

Сегодня Великая и Преблагословення Суббота. Пасха Христова совсем близко. Мы почти уже прикасаемся к Празднику праздников и Торжеству из торжеств. Богослужение Великой Субботы уже в свете пасхальном: белое облачение, тихая предпасхальная радость в напевах. Иисус Христос - Бог и человек. И как у человека у Него есть душа. И если тело Христа было мертвым эти три дня, то что было с Его душой?

В Четвероевангелии нет прямых указаний на это. И в Посланиях апостольских не так уж много текстов, которые ответят на этот вопрос. Но их вполне достаточно: "Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал" (1 Пет. 3:18). "…Мертвым было благовествуемо" (1 Пет. 4:6). "Он и нисходил прежде в преисподние места земли" (Еф. 4:9). Итак, Христос сходил в некое место, которое названо в указанных текстах "темницей", "преисподней", и там проповедовал мертвым.

Что это за место, о котором идет речь? Его традиционно называют адом. Христос сошел в ад!

Сейчас слово "ад" воспринимается нами как противоположность раю. В аду находятся грешники, в раю - праведники. Но библейский ад, или по-древнееврейски "шеол", это нечто совсем иное. После грехопадения Адама и Евы рай недоступен для людей. И не в силу их личных грехов, а из-за той непреодолимой пропасти, которая возникла между Богом и человеком. В ветхозаветный шеол сходят все - и праведники, и грешники. Все люди на земле. Шеол - место, где нет радости, это место печали. И хотя в предновозаветные времена у евреев появились представления о некой градации в аду-шеоле, где праведники находятся в одном месте, а грешники - в другом, это не меняло коренным образом главного содержания учения о шеоле.

Учение о шеоле, по сути, - это учение о торжестве смерти. Смерть как главное следствие грехопадения управляет всеми. Она собирает свой оброк. И никто этого не может избежать. Образно говоря, смерть имеет право на каждого человека, потому что в каждом есть грех. А если есть грех, значит и смерть имеет власть: "…Грех вошел в мир, и грехом смерть…" (Рим. 5:12).

Это тотальное властвование смерти над родом людским апостол Павел называет царствованием смерти (Рим. 5:14). В одной из проповедей свт. Василия есть слова, ярко характеризующие власть смерти: "Смерть пасла человеков… пока не пришел истинный Пастырь…" До Христа Доброго Пастыря смерть пасет человечество… и ад-шеол ее законное царство.

Диавол как враг рода человеческого стремится всех вогнать в загон смерти. Ему это нужно, ему это в радость, потому что смерть противоположна жизни, которую создал Господь.

Бог есть не только Бог живых, но и Бог умерших, именно потому Он, являясь Моисею, называет Себя "Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова", которые в то время уже были умершими. Для Всевышнего все живы: и те, кто еще во плоти, и те, кто уже нет…

Богочеловек Иисус Христос пришел спасти род человеческий. И не только своих современников, но и тех, кто будет после, и тех, кто был до… Но те, кто умер до Боговоплощения и Искупления, находились в аду-шеоле. И Христос сходит в ад, чтобы их спасти.

День Великой Субботы - это день, в который Церковь вспоминает сошествие Христа в шеол.

В творениях многих святых отцов присутствует идея, согласно которой диавол стремился убить Христа. Зная, казалось бы, несокрушимую силу и власть смерти, диавол хочет смерти Иисуса. Он думает, что, убив Христа, победит его. Именно поэтому, как пишет свт. Фотий, диавол "рвался ко Кресту", радуясь мучениям и крови Спасителя.

Христос умер. Невообразимый парадокс. Умер Тот, Кого именуют Живодавцем… Умер Податель и Источник жизни.

Как такое может быть? Как это можно объяснить?

Иисус Христос - Бог во плоти. Вторая Ипостась Пресвятой Троицы, Бог-Сын, ради спасения людей воплотился и вочеловечился. Человеческая природа приобрела свое реальное бытие в Личности Бога-Слова, и потому "Христос весь есть совершенный Бог, но не все в Нем Бог; ибо Он - не только Бог, но и человек". Во Христе две природы: Божественная и человеческая. Но только одна Ипостась (Личность) - Ипостась Бога-Сына.

Поэтому если мы спросим "Кто?", например, совершает это или то действие, получим ответ: Бог-Слово. Но если мы зададимся вопросом "Что?", то ответ будет касаться природы. У апостола Павла есть выражение "Распяли Господа славы". Кого распяли? Господа. Что страдало на кресте? Человеческая природа.

Кто сошел в шеол? Господь. Что сошло в шеол? Душа.

В церковном песнопении говорится: "Во гробе плотью, а во аде с душою как Бог, в раю же с разбойником и на престоле был Ты, Христе, со Отцом и Духом, все наполняя, беспредельный".

Итак, Бог Сын в смерти Своей по человечеству остается с телом Своим, а душою сходит в ад и неразлучно пребывает с Отцом и Святым Духом. Прп. Иоанн Дамаскин пишет: "Хотя Христос и умер, как человек, и святая душа Его разлучилась с пречистым телом, однако же Божество Его осталось неразлучным с обоими".

Поэтому в ад сходит не просто очередная душа человека, как ожидал того диавол, но душа Богочеловека.

В аду, как говорится в Посланиях апостольских, Христос проповедовал душам умерших.

Свт. Епифаний Кипрский очень красочно описывает, как души, находящиеся в шеоле, ожидают избавления, потому что в шеол сходили и пророки, и праведники, которые предвозвещали приход Мессии. И вот когда душа Христа сходит в ад, когда свет наполняет темноту ада, души стремятся со всех уголков шеола к своему Спасителю, который не оставил их, но пришел за ними!

Церковь в песнопении воспевает: "Когда сошел Ты к смерти, Жизнь бессмертная, тогда ад умертвил Ты сиянием Божества". Ад не выдерживает силы и славы Божьей и разрывается изнутри, сокрушается в своих основаниях.

Икона сошествия Христа во ад изображает сокрушенные врата адовы и Иисуса, держащего за руки Адама и Еву. Ветхий Адам и Новый Адам. Новый Адам пришел забрать Ветхого Адама из места печали. Адам и Ева - прародители и первые грешники. Древнейшие обитатели шеола. Сколько поколений своих потомков они встретили в аду, и все они становились пленниками ада. Но Избавитель пришел. Диавол, смерть и ад посрамлены. Всесильные владетели душ человеческих остались ни с чем! "Ад остался пуст", - гласит песнопение. "Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?" (1 Кор. 15:55), - восклицает апостол Павел.

Христос три дня пробыл во гробе… Мы исповедуем, что в это время Он сходил душою в ад, откуда вывел души людские.

Мы знаем, что Христос Воскрес. Нам известно это две тысячи лет, и потому для нас Великая Суббота не страшный день…

Но представим себе первую Великую Субботу… Это день после похорон Христа. Следующий день после Распятия и Смерти. Тот, кто хоронил близких, знает, что такое следующий день после похорон… Чувства учеников Христовых в ту Субботу, наверное, никто не сможет передать…

Разве мог Бог оставить в таком горе учеников своих? Три дня. Именно столько надлежало пробыть Христу во гробе. Сам Господь говорит об этом: "Как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи" (Мф. 12:40). Однако из любви к ученикам Своим, дабы сократить время их скорби и быстрее даровать им радость, Христос не убавляет количество дней Своего пребывания в гробу, но уменьшает количество часов. Он пробыл погребенным три дня, но не 72 часа. Святитель Лев Великий так объясняет это: "По Своему милосердию, чтобы долгая скорбь не терзала смятенные души учеников, Он сократил со столь удивительной быстротой объявленный трехдневный промежуток, что благодаря прибавлению к целому второму дню последней части первого и первой части третьего, Он и уменьшил срок на некоторое время, и число дней не убавилось".

Ничего нет сильнее смерти… и любви. Они несопоставимы. Они разнополюсны. И если сравнивать их, то только по силе. Ветхозаветная Книга Песнь Песней так и говорит: "Ибо крепка, как смерть, любовь" (Песн. 8:6).

Но Бог явил нам и открыл в Сыне Своем, что любовь сильнее смерти, потому что ради любви можно войти в границы смерти, а смерть пересечь свои границы, выйти за свои пределы не может. Любящий в силе пойти на смерть ради любимых, а смерть полюбить не может, потому что любовь - это единение, а смерть - разлучение.

Сам Бог есть любовь (1 Ин. 4:16). И ради любви Он взошел на Крест и пресек границы царства смерти. Смерть посрамлена. Смерть побеждена. Крепость ее разрушена, и смерть обессилена. Она побеждена своим же оружием, ибо Христос "смертью смерть попрал".

Древние слова Писания гласят: "И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал" (Быт. 2:2). День седьмой суббота (Исх.16:26).

Все ветхозаветные предписания и повеления - прообразы новозаветного времени.

Суббота Ветхого Завета, день почитания, день, посвященный Господу. В Новом Завете ветхозаветное почитание дня субботы толкуется как прообраз, когда Бог-Слово почил плотью Своею после свершенного на Кресте.

Сегодня поется: "Сей день таинственно прообразовал великий Моисей, говоря: "И благословил Бог день седьмой", ибо это - благословенная суббота. Она - упокоения день, в который почил от всех дел Своих Единородный Сын Божий. Через промыслительную смерть плотию упокоившись и вновь вернувшись к тому, чем был через воскресение, Он даровал нам вечную жизнь, как единственно благой и Человеколюбец".

Епископ Сильвестр (Стойчев)

Великая Суббота. Преблагословенная Суббота.

"Православная Жизнь"