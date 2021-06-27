Епископ Сильвестр (Стойчев). Проповедь в Неделю 1-ю по Пятидесятнице

Фото из открытых источников

Оригинал размещен на сайте УПЦ.

В сегодняшнее воскресенье первое после дня Пятидесятницы Православная Церковь вспоминает всех святых, которые почитаются в православном мире.

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Не случайно день, посвященный всем святым, установлен в первое воскресенье после Пятидесятницы, то есть первое что мы вспоминаем после дня основания Церкви – это святость. Это указание на то, что святые – это результат действия Церкви в этом мире. Церковь и святость – взаимосвязаны: без Церкви не может быть никакой святости, но в то же время и сама Церковь не мыслится без святых. Если бы в Церкви не было святых, это было бы знаком, что в Ней не действует Дух Святой, что в Ней не исполняются слова Господа, сказанные Им еще в Ветхом Завете: "Будьте святы, потому что Я свят" (Лев. 11:45). Следовательно, если в Церкви нет святых, — значит это не Церковь Христова. И именно поэтому, сразу же после дня Пятидесятницы, после воспоминания события сошествия Духа Святого на апостолов, Церковь чтит всех святых. Ведь какие еще нужны доказательства или аргументы, чтобы показать, что Православная Церковь – это истинная Церковь Христова?

Есть много людей, которые не верят в святость и не почитают святых. К сожалению, таковые есть даже среди тех, кто именует себя христианами. Подобное неверие можно назвать безумием, ибо как еще можно объяснить неприятие очевидности того факта, что тысячи людей, уверовав во Христа как Спасителя и Бога, оставили все на этом свете и решили последовать за Ним? И как могли эти люди, пожертвовавшие ради Бога всем – даже своей жизнью – не стать святыми?

Почитая святых, мы еще раз утверждаем: Церковь свята, в ней есть Дух Святой, а если есть Дух Святой, значит есть святые. И до конца времен, пока будет существовать этот мир, святость и святые в Церкви не оскудеют, несмотря ни на какие искушения и испытания.



Святость нельзя просто свести к некоему неделанию зла. Вокруг нас множество людей и большинство из них не воры, не убийцы, не мошенники. Но это еще не значит, что они святые. Ведь если мы не творим каких-либо больших грехов, это еще не признак святости; делание добра – это также еще не гарантия святости, ведь для многих делание добра связано с теми или иными условиями жизни. Окажись человек в условиях непредвиденных, например, в разгар каких-нибудь катаклизмов, − не исключено, что все благие намерения творить добро сразу же исчезнут, и человек будет думать исключительно о себе.

Так что же такое святость? Если мы читаем Священное Писание и изучаем наследие святых отцов, то можем увидеть, что святость – это, прежде всего, жизнь в Боге. Святой – это не тот человек, который никогда ничего злого не сделал и даже не подумал о зле. Святой – это тот, кто всецело живет ради Христа, во Христе и со Христом; тот, чья жизнь ежесекундно посвящена выполнению воли Божией, ведь воля Божия – это начало, основание и завершение святости. Святым может быть только тот человек, который стремится к источнику святости – Богу. И Господь, зная и видя, что есть люди, желающие жить по Его заповедям и быть едиными с Ним, снисходит к ним и делает их приобщенными к Себе. Именно так и рождается святость.

В сегодняшнем Евангельском чтении, братья и сестры, мы слышали слова, которые могут смутить, наверное, даже и церковных людей: "кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня" (Мф. 10:37). Как такое может быть? Ведь родители для детей, а дети для родителей – это самое дорогое, что только может быть у человека. Как в таком случае правильно понимать эти слова Христа? Конечно же, эти слова не призывают человека не любить своих родителей, детей, близких. Мы помним, что даже в Ветхом Завете есть заповедь о почитании родителей, причем эта заповедь – единственная из всех заповедей декалога – завершается обетованием "да благо тебе будет и долголетен будешь на земле" (Втор. 5:16; Еф. 6:23). Слова Спасителя о не достоинстве тех, кто более возлюбит ближних, чем Христа, указывают, прежде всего, на то, чтобы в нашем восприятии была выстроена правильная система ценностей: сначала Бог, а потом все остальные – родители, дети, близкие и т.д. И даже более того, только любя Бога по-настоящему, мы сможем научиться по-настоящему любить и ближних своих. Любовь к Богу вовсе не отменяет любви к нашим родным и близким, она делает ее более чистой, и если можно так выразиться, очищенной от всякой примеси греха, срасти, порока, изъяна. Именно в этом заключается смысл тех слов, которые мы слышали в сегодняшнем Евангелии.

Все мы помним, с чего началось грехопадение Адама: оно началось с того, что он предпочел любовь к Еве любви к Богу. Человек возлюбил другого человека больше, чем своего Творца. И вся последующая человеческая история часто показывает, что многие греховные злодеяния, многие преступления совершались якобы из любви к мужу, к жене, к детям.

Очень часто любовь гораздо опаснее ненависти − она может ослепить человека и подтолкнуть его к самым страшным преступлениям. Сколько злодеяний совершенно по ревнивой любви, по неразумной любви, из-за ложного чувства любви. Но если мы искренне любим Бога, то понимаем, что есть нечто выше, чем просто человеческая любовь. Если все преступления совершаются по причине неправильного восприятия любви, то Божественная любовь – это единственное, что никогда не даст нам нарушить любовь других. Любя Бога мы никогда не сможем причинить боль ближним, ведь Сам Христос говорит: "если любите Меня, соблюдите Мои заповеди" (Ин. 14:15).

В сегодняшний день, вспоминая всех святых, мы должны понять, что святой – это человек, живущий ради Бога. Святой – это человек, который любит всех и вся, но не привязывает сердце ни к кому и ни к чему, потому что его сердце всецело отдано Господу Богу. Несмотря на стереотипы, которые в нашем представлении рисуют святых в образе неких седовласых старцев, сами святые были разными, точно так же, как и все мы с вами разные. Бывали святые добрые и очень милостивые, бывали и в меру строгие. Например, преподобный Серафим Саровский всех приходящих к нему встречал словами: "радость моя, Христос воскресе!", а величайший из рожденных женами, как о нем говорит Сам Христос, – святой Иоанн Предтеча называл некоторых приходящих к нему "порождениями ехидны". При этом и тот, и другой служили Богу и любили людей, и оба прославлены в лике святых. Такое возможно, потому что святость никогда не сможет вместиться в рамки человеческих представлений. У святого апостола Павла есть интересные слова: "духовный судит о всем, а о нем судить никто не может" (1 Кор. 2:15), ведь сердце святого может быть открыто и постигнуто только другим святым. Именно поэтому, прославляя святых, Церковь говорит, что саму святость нельзя понять теоретически, ей можно только причаститься, стать ее участником.

Святые всегда смущали и будут смущать окружающих их людей, потому что не помещались в обыденные представление о праведности и святости. В этом смысле святые, как и сама Церковь стают своеобразным соблазном для тех, кто любит мир и все его ценности. И как тут не вспомнить слова Господа нашего "И блажен, кто не соблазнится о Мне" (Мф.11:6)!

И поэтому в день, когда мы чествуем Всех святых, Церковь еще раз указывает всем на величайшую тайну своего бытия: любой человек, даже самый отъявленный грешник, может стать святым в Церкви Христовой. Нет грешника, который бы не мог покаяться и стать святым; нет греха, который бы не мог быть прощен Господом; нет человека, который бы был отвержен Церковью! И тысячелетний опыт святости подтверждает эту истину сонмом святых, славящих Бога во веки веков. Аминь!

Епископ Сильвестр (Стойчев)