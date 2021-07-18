Епископ Сильвестр (Стойчев). Проповедь в день памяти преподобного Сергия Радонежского

Епископ Сильвестр (Стойчев) Фото из открытых источников

Оригинал - на сайте Украинской православной церкви

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Сегодня, дорогие братья и сестры, мы празднуем память великого угодника Божия — святого преподобного Сергия Радонежского.

Почитание святых находит себе место в христианской традиции еще с первых времен. За свое долгое существование Церковь показала миру свои плоды живой веры — множество святых, которых мы почитаем и к которым молитвенно обращаемся. Нас православных христиан, нередко упрекают из-за почитания святых. Иронично вопрошая, неужели вам недостаточно одного Бога, чтобы Ему молиться и обращаться. Однако люди, которые задают такой вопрос, не внимательно читают Писание. Ведь в Евангелии сказано: "Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный" (Мф. 5:48). Также сказано: "Будьте святы, потому что Я свят" (1 Пет. 1:16). Если бы не было святых, то как бы оказались правдивыми эти слова Господа Иисуса Христа? Если бы не было святых, значит не могли бы мы показать, что святость реально существует. Каждый раз, когда мы почитаем святого, мы почитаем Бога, который сделал этого человека святым.

В Священном Писании Нового Завета имеется много рассказов о том, как Господь творил чудеса по молитве и по вере других людей. Не по вере человека, над которым свершилось чудо, а по просьбам тех, кто за этого человека ходатайствовал. Вспомним, что Господь исцелил от беснования дочь хананеянки, по просьбе матери (Мф. 15:21-28). Вспомним что, когда принесли Господу расслабленного, в Писании не сказано, что этот расслабленный мог что-то сказать или обратиться ко Христу. Но сказано, что Господь, видя веру их, т.е. тех, кто принес этого человека, свершил чудо. Парализованный не мог просить Его, ведь он был настолько скован, как говорят толкователи Священного Писания, что даже и язык его был парализован (Лк. 5:17-20). Поэтому, когда мы обращаемся к святым, мы знаем, что по ходатайству людей, Господь совершает чудеса. Так было всегда, даже при земной жизни Христа. И мы, помня это, обращаемся к нашим святым, чтобы они молились за нас: "много может усиленная молитва праведного" (Иак. 5:16) — сказано в Священном Писании.

В сегодняшнем Апостольском чтении мы слышали такое выражение: "Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов" (Гал. 6:2). Это касается всех христиан. И когда мы обращаемся к святым, мы как бы просим: "понеси мои тяготы, у меня есть страдания, переживания или страсти". А преподобный Сергий, или другой святой слышат наши молитвы и несут наши трудности. Несут и обращаются ко Христу, чтобы и Господь помог нам.

Преподобный Сергий жил много столетий тому назад. Но что поменялось, если он физически не с нами? Ничего! "Бог же — как сказано в Писании — не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы" (Лк. 20:38). И закон любви и помощи друг другу ради имени Христова — он действует для всех. И тех, кто жив и тех, кто сейчас нет. Это все одна Церковь! Церковь, в которую входят и святые и не святые, умершие и ныне живущие. Поэтому если к преподобному Сергию, как об этом пишет его житие, приходили и обращались многие, и получали от него помощь, то и после его преставления ничего не поменялось. Мы и дальше обращаемся к нему: "Отче Сергие, помоги!". И он, как и раньше, знает и слышит наши молитвы и молится о нас.

Очень часто, особенно в наше время, говорят о смысле существования народов. В чем смысл существования какого- либо народа, государства, нации? На этот вопрос могут быть разные ответы. Но есть и наш, христианский, ответ. Самая главная цель существования народа — чтоб народ имел своих святых. Если какой-то определенный народ имеет своих святых — значит, что он действительно исполняет заповеди Божии, действительно является народом христианским, а не каким-то племенем, живущим по инстинктам или по низменным влечениям. Тот народ, который уверовал и принял Христа, став народом церковным, обязан ответить на призыв Господа тем, что дает из своей среды святых. Если народ говорит, что он христианский, и при этом в народе нет святых — значит миссия не исполнена. Значит настоящего ответа на призыв Господень не было осуществлено.

Наша Церковь имеет множество святых из среды нашего народа. Множество великих святых, которых дала наша Церковь, — это ответ нашей Церкви, нашего народа Господу на Его призыв. Преподобный Сергий Радонежский — это великий святой нашей Церкви. Это доказательство того, что наш народ — церковный, народ, способный порождать святых. Наша Церковь способна рождать святых. И мы всегда почитали и будем почитать преподобного Сергия, потому что он — доказательство того, что наш народ имеет право называться народом, верующим во Христа, народом православным, народом святым.

В сегодняшний день, когда мы вспоминаем память преподобного Сергия мы благодарим Господа за такого святого. Потому что как мы знаем из его жития, он не просто открыл миру свою святость, но вокруг него собралось множество и множество учеников. Они по благословению преподобного шли во все концы славянских земель и там основывали обители и учили слову Христову.

Гораздо позже земной жизни преподобного Сергия, другой великий святой нашей Церкви — преподобный Серафим Саровский скажет такие слова: "Стяжи дух мирен и тысячи вокруг тебя спасутся", что означает — будь свят и тысячи вокруг тебя спасутся. Преподобный Сергий на Руси именно тот святой, который стяжал Дух Святой и через него многие приобщились к святости. К той святости, к которой призваны все уверовавшие в Господа Иисуса Христа.

Будем же возносить свои молитвы к отцу нашему преподобному Сергию, показавшему нам через себя святость и величие Бога, дивного, как учит Писание, в святых Своих (Пс. 67:36). Почтим в сегодняшний день, дорогие братья и сестры, преподобного Сергия Радонежского и прославим Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, которому слава, честь и поклонение, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь!

Епископ Сильвестр (Стойчев)