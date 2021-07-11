Епископ Сильвестр (Стойчев). Проповедь в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла

Епископ Сильвестр (Стойчев) Фото из открытых источников

Оригинал на сайте Киевской духовной академии и семинарии

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Православная вера называется апостольской, тем самым указывается, что через проповедь апостолов по всему миру распространилась вера в Господа Иисуса Христа. Церковь чтит всех апостолов Христовых, но есть особый день для чествования двух апостолов - святых Петра и Павла. Вот сегодня мы собрались для прославления этих славных апостолов, именуемых первоверховными.

Не умаляется ли честь иных апостолов через празднование отдельно памяти Петра и Павла? Если видеть в данном празднике власть и почесть, то конечно такой вопрос может быть задан. Но первенство Петра и Павла не во власти, не в силе, а в служении. Да, все иные апостолы и из числа двенадцати, и из числа семидесяти -проповедовали Господа Иисуса Христа по всей вселенной. Однако первая книга по истории Церкви - "Деяния апостольские" - явно дает нам представление о грандиозном масштабе трудов именно апостолов Петра и Павла. Сам апостол Павел говорит о себе: "я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию…, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною" (1 Кор. 15:10). Эта фраза, показывает самоощущение апостола Павла. Он осознает степень своих трудов и при этом также хорошо осознает свое прошлое как гонителя. А как же Петр? Конечно, и он мог бы сказать о величине своих апостольских трудов. Но неужели он тоже мог сказать о себе, как и Павел, что и он недостоин называться апостолом? Не будем строить догадок, вспомним просто троякое отречение Петра от своего Господа.

Блаженный Августин пишет, что апостол Петр "троекратно связал себя страхом и малодушием, и Господь троекратно же разрешает его Своим воззванием и его же исповеданием крепкой любви". Петр среди первых, призванных Христом в число учеников, Павел не был учеником Христовым при жизни Господа. Более того, он, как известно, был гонителем христиан. Жестоким гонителем.

Однако, два этих апостола испытали на себе величайший дар Божий - дар прощения. Не просто быть призванными, а быть прощенными Богом - вот что дало силу Петру и Павлу быть величайшими проповедниками имени Христа.

Каждый из нас, здесь стоящих, знает, чувствует, какую силу мы получаем, когда получаем прощение от людей, а тем более прощение от Бога. И это рождает в нас великое желание быть благодарными Богу. И Петра, и Павла до их призвания звали по-другому: Симон и Савл, соответственно. Изменение имени в Священном Писании всегда связанно с призванием к служению, к особому служению.

Сегодняшнее Евангельское чтение повествует о так называемом исповедании апостола Петра при Кесарии Филипповой. Как вы слышали, на вопрос Спасителя за кого Его почитаю ученики, Петр возглашает "Ты - Христос, Сын Бога живого" (Мф.16:16). Этими словами апостол Петр свидетельствует свою веру и веру других апостолов в то, что Господь Иисус - это ожидаемый Миссия, а не просто пророк или праведник. В ответ на это исповедание Христос говорит Симону: "ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах". Как правильно понимать эту фразу? Многие столетия западные христиане пытались всячески растолковать это выражение как особое положение Петра, а значит и его преемников, то есть епископов Рима.

Может ли Петр как человек быть назван камнем? Разве мы не читаем в Писании, что апостол Петр, проявив малодушие, отрекся от Спасителя. Или разве не помним мы как апостол Петр желал ходить по воде, как и его Божественный Учитель, а когда начал идти, то стал тонуть. А Господь прямо ему сказал, что он, Петр, усомнился (Мф. 14:29-31). Таким образом, в характере Петра как человека была и любовь, и горячность, но и такие черты, о которых было сказано выше. В случаях опасности, Петр по-человечески мог проявить неустойчивость. Так разве мог Христос назвать своего апостола Петром из-за его личных качеств? Смеем сказать, что нет. И святоотеческая мысль видела в нарекании Симона Петром указание не на характер Петра, а на те слова, которые он произносит перед этим, исповедуя Христа Сыном Божиим.

То есть исповедание апостола Симона-Петра - это тот фундамент, тот камень, на котором выстроена Церковь Божия. Мы исповедуем веру не в Петра и Павла, а в Христа как Сына Божия и Спасителя мира. И принимаем Крещение не во имя Петра или Павла, но во имя Бога Троицы. Сам апостол Павел восклицает: "Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились?" (1Кор. 1:13). Или мы получили искупления кровью Петра и Павла? Нет! Но кровью Сына Божия, как и говорит нам святое Писание "мы примирились с Богом смертью Сына Его" (Рим. 5:10). Камень, о котором говорится, не есть Петр, но Сам Христос. Ибо Писание прямо называет Его камнем (Мф.21:42). И святые Апостолы Петр (1Пет. 2:6) и Павел (Рим. 9:33) в своих посланиях слова о камне, который для некоторых соблазн и преткновение, а для некоторых основание спасения, относят именно к Господу Иисусу Христу.

Итак, вера во Христа как Сына Божия и Спасителя - это тот камень, на котором воздвигнута Церковь. А Петр лишь исповедовал Господа Иисуса правильно.

Сам Христос указывает, что исповедание Петра дано ему свыше, а не есть результат его человеческих мыслей: "не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах" (Мф. 16:17). Для верного понимания исповедания Петра, вспомним, братья и сестры, что сразу после того, как апостол Петр провозгласил Иисуса Сыном Божиим идет иной рассказ. В этой же 16 главе Евангелия от Матфея Христос открывает своим ученикам, что Ему надлежит быть убитым. И Петр - Петр - который исповедовал веру во Христа как Сына Божьего, не понимает и не принимает этих слов своего Учителя. И даже пытается перечить Ему. А Господь отвечает Петру: "отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое" (Мф. 16:23).

Есть открытая Петру тайна веры, а есть его человеческий взгляд на жизнь и смерть, его человеческие переживания и страхи. Писание никогда не скрывает немощи апостолов, и не раз говорит об этом, тем самым показывая, что сила апостольского служения не в них, в апостолах, но в данной им благодати Святого Духа (ср. Фил.4:1).

В прочтенном Евангельском отрывке мы слышали о ключах от Царства Небесного: "дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах" (Мф.16:19). Может ли это выражение говорить об исключительном служении Петра и его преемников? История, увы, знает немало примеров, когда эти слова использовались для того, чтобы доказать особый статус и особые полномочия епископа Рима. Опять же обратимся к Священному тексту. Если бы эти слова относились исключительно к апостолу Петру, то Христос по своем Воскресении должен был бы власть связывать и отпускать грехи дать только апостолу Петру. Но что мы видим в Евангелии? Евангелист Иоанн Богослов пишет: "Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся" (Ин. 20:22-23). Итак, ту самую власть связывать и разрешать, которую Господь провозглашает в ответ на исповедание Петра у Кесарии Филипповой, по Воскресении Своем дает не Петру, но всем апостолом. Всем! Все апостолы получали дар Святого Духа, давшего им такую великую власть, а не исключительно Петр.

Да, Писание содержит немало упоминаний, когда апостол Петр говорит, свидетельствует, исповедует от лица всех апостолов. Церковь всегда бережно сохраняла эту память о первенстве святого апостола Петра. Но и всегда, в противовес всяким искажениям, настаивала, что первенство Петра означает быть первым, но не быть сверх. Петр первый среди апостолов, но не над апостолами. Вот вера Православной Церкви в отношении первенства святого апостола Петра.

Есть масса и иных свидетельств от Священного Писания, и древней истории Церкви, показывающих, что Петр никогда не рассматривался Церковью как обладающий каким-то архистатусом и сверхполномочиями. Например, вполне ожидаемо, что первым епископом Святого Града Иерусалима - места спасительных страданий и Воскресения Господа Иисуса Христа - должен был бы стать апостол Петр. Однако, как это общеизвестно, первым епископ Иерусалима выбран апостол Иаков. Когда возник в первохристианской общине спор, апостол Петр не издает энциклику с решением этого вопроса, но просто принимает участие в Апостольском Соборе, и, хотя, по традиции, первым держит речь, тем не менее очевидно, что решение принимается собором апостолов (см. Деян. гл.15). И тот же апостол Павел вполне мог не соглашаться по некоторым вопросам с апостолом Петром (Гал. 2 гл). Такой - апостольский, соборный - строй церковной жизни возможен только в случае обладания всеми апостолами одинаковой духовной власти. А первенство понимается как первенство чести, или первенство старшинства, но не как первенство власти и полномочий.

Итак, Православная Церковь всегда почитала и почитает великих апостолов Петра и Павла как верных служителей и сотрудников Христовых (Кол.4:7), но ни как наместников Бога, властелинов, князей, и тем более глав Церкви. Потому что, как и говорят сами апостолы, Глава Церкви - Христос (1Кор. 11:3; Еф. 4:15; Еф. 5:23; Кол. 1:18; Кол. 2:10). Так установил Господь, такое учение сохраняет до сего дня Православная Церковь. В иные времена слова эти послужили бы пределом проповеди. Но, увы, дорогие братья и сестры, нам суждено жить во "время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху" (2Тим. 4:3).

В истории Церкви всегда были ереси, потому что диавол постоянно насаживает плевелы нездорового учения, выдавая их за Православие. К какому бы столетию мы не обратились, всегда увидим наличие ересей и борьбу Церкви Божьей с ними. Были ереси тринитарные, христологические, отрицающие Богородицу и святые иконы, почитание святых и их мощей. Были и ереси в учении о первенстве,

относящиеся к Риму. И нам, нашему поколению, пришлось стать свидетелями и даже участниками, когда ложное учение о первенстве пытается прорасти и укрепиться в Православной Церкви.

В день памяти святых апостолов Петра и Павла, когда не только чествуются сии святые апостолы, но и утверждается правильное понимание учения о первенстве, не можем обойти вниманием сложившуюся в мировом Православии ситуацию. Кто бы мог подумать, кто бы мог представить, что святительский престол Великого Златоуста, Анатолия, Никифора и Тарасия станет престолом соблазна и разделения?!

Мы слышим некое учение, провозглашающее, что патриарх Константинополя имеет особые права и статус! Константинополь, не смирившийся со своей исторической судьбой, и не желающий быть просто Поместной Церковью выступает узурпатором тех прав, которые принадлежат всей Церкви - Единой, Святой, Соборной и Апостольской! Всей Церкви, а не какой-то кафедре или Поместной Церкви. Такая позиция Константинополя не просто ошибочна, она приводит к ужасающим искажениям в учении о Церкви, ввергающим в конечном итоге к отхождению от норм благодатной жизни, и замену ее на чисто человеческие интересы и ценности.

Священное Писание учит нас, что глава Церкви - Христос: "Христос глава Церкви" (Еф.5:23). Но в изуродованной экклесиологии Константинополя главой Церкви провозглашается человек - патриарх Константинополя!

В так называемом томосе, который превозносится до небес как национальное достижение, зафиксированы слова отречения от Христа как главы Церкви и провозглашения главой Церкви патриарха Константинополя. Не Христос, оказывается Глава Церкви, а человек! Разве человек может быть источником благодати? Разве человек может быть источник всякого блага? Разве человек может быть источником освящения? Разумеется, нет! В противном случае, человеку не нужно было бы спасение. Господь наш Иисус Христос не просто апостолом именуется главой Церкви, но также уточняется, что "Он есть спаситель тела", где под телом подразумевается Церковь. Христос - Глава и Спаситель Церкви! Никто и никогда и ни при каких условиях не смеет присвоить себе наименование подобного рода, так как это будет отречением от Христа Господа нашего. А то, что речь идет не просто о наименовании главы в том смысле, как можем мы употреблять в отношении к мирским властям и организациям, видно из того же томоса, где говорится, что "Автокефальная Церковь Украины признаёт главой Святейший Апостольский и Патриарший Вселенский Престол, как и другие Патриархи и Предстоятели". Как Предстоятель одой Поместной Церкви может быть главой всех иных Поместных церквей? Очевидно, что речь идет о некоем первенстве во вселенском Православии и дерзком присваивании себе того, что надлежит только Христу.

Есть первенство чести, которое отображено в диптихе Поместных Православных Церквей, но нет первенства власти! В Православной Церкви нет епископа епископов, архипастыря архипастырей и предстоятеля предстоятелей! Один у нас Пастыреначальник - Иисус Христос (1 Пет. 5:4).

Лукавствуя, Константинополь прикрывается заботой об украинской пастве, и выносит на поверхность вопрос об автокефалии. Но на самом деле, как это всем видно, в основе этих решений лежит ложное учение Константинополя о первенстве. Неужели мы свидетели того, как эта древняя кафедра возлюбила власть и почести больше смиренного служения Христа? Неужели мы свидетели, того, как "лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых" (2 Кор. 11:13) и желают в духе корысти и властолюбия править паствой Христовой?

Страшно дать утвердительный ответ на этот вопрос. Но еще более страшно принять такое невиданное для Православия учение. Мы, следуя традиции, чтим диптих Поместных Православных Церквей. Мы, как и прежде, скажем, что принимаем первенство чести, но не власти. Епископ может быть первым среди епископов, но не может быть сверх и над! Никогда православный человек не признает такого учения, потому что оно противно вере Соборов и Святых отцов.

Каждый православный - епископ, священник, монах, мирянин - должен осознавать, что мы живем во время попытки радикального искажения учения о Церкви. И каждый кто принимает его, или молчаливо соглашается с ним, стоит на пути выпадения из спасительной ограды Церкви.

Да поможет нам Господь молитвами святых апостолов Петра и Павла не совершить греха против Церкви и остаться верными православному учению и канонам во все дни жизни нашей. Аминь!