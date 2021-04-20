Эпидемия вооруженного насилия: США захлестнула волна массовых убийств

Мужчина фотографирует разбитые витрины магазинов после массовых акций протеста в Нью-Йорке, США, 1 июня 2020 года EPA-EFE

По всей Америке гремят выстрелы. В стране бушует не только пандемия COVID-19. Автор дает сводку массовых расстрелов, которые произошли в США с 16 марта по сегодняшний день. Масштабы впечатляют: в Соединенных Штатах зарегистрированы как минимум 50 массовых убийств.

Об этом пишет CNN.

В пятницу американцы проснулись и узнали об очередном массовом расстреле, на сей раз на складе FedEx в Индианаполисе, где в четверг было убито восемь человек.

К концу недели из-за насилия с применением оружия в стране погибло еще как минимум девять человек: в Иллинойсе, Техасе, Висконсине, Огайо, Небраске и Луизиане. По меньшей мере, 10 человек получили ранения.

С 16 марта, когда в ходе перестрелок в трех местах в районе Атланты было убито восемь, и ранен один человек, в США произошло как минимум 50 массовых убийств. По определению Си-Эн-Эн, массовое убийство – это стрельба, в результате которой гибнут или получают ранения четверо и более человек, не считая стрелявшего.

Некоторые расстрелы в эти выходные нельзя назвать массовыми по этому определению. Но в совокупности они указывают на то, что в США буйствует не только пандемия covid-19, но и эпидемия вооруженного насилия.

Чикаго

Семилетняя девочка погибла в воскресенье после обеда во время стрельбы в Чикаго. Тогда же тяжелое ранение получил 29-летний мужчина, о чем сообщил представитель чикагской полиции Энтони Спикуцца (Anthony Spicuzza).

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В направленном Си-Эн-Эн заявлении Спикуцца отметил, что мужчина и девочка находились в машине недалеко от парковки, когда в 16 часов 18 минут прозвучали роковые для них выстрелы.

Девочка получила множественные пулевые ранения, и была доставлена в госпиталь, где была констатирована ее смерть. Мужчина получил пулю в живот и в тяжелом состоянии был госпитализирован.

По факту стрельбы начато расследование. Никто пока не задержан.

Остин, Техас

В воскресенье в Остине, штат Техас, в ходе перестрелки были убиты как минимум три человека, о чем сообщило отделение неотложной медицинской помощи округа Остин-Трэвис. Полиция назвала этот инцидент единичной "бытовой ситуацией".

Полиция, пожарные и медики Остина в 11 часов 42 минуты приехали в район пересечения улиц Грейт Хиллс Трейл и Рейн Крик Паркуэй, где нашли троих человек с огнестрельными ранениями.

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Полиция опознала подозреваемого. Им оказался 41-летний бывший детектив управления шерифа по округу Трэвис Стивен Николас Бродерик (Stephen Nicholas Broderick), которого в прошлом году обвинили в сексуальном насилии над ребенком. Об этом представитель окружного шерифа рассказал Си-Эн-Эн.

Жертвы – две женщины и мужчина – были знакомы с Бродериком, сообщил исполняющий обязанности начальника полиции Остина Джозеф Чакон (Joseph Chacon). Там также присутствовал ребенок, который не пострадал и был найден.

Бродерик был уволен из управления шерифа в прошлом году после произведенного в июне ареста. В том же месяце его выпустили под залог. До воскресного вечера он оставался на свободе.

Кеноша, Висконсин

Днем в воскресенье произошла стрельба в пивбаре на юго-востоке Висконсина, в результате которой три человека погибли, а еще три получили ранения. Об этом сообщило управление шерифа округа Кеноша.

Стрельба началась в пивбаре The Somers House примерно в 12 часов 40 минут пополудни, о чем рассказал шериф Дэвид Бет (David G. Beth), заявивший: "По всей видимости, одного посетителя удалили из этого заведения, но он через какое-то время вернулся и открыл стрельбу".

По словам шерифа, причина, по которой он был удален из пивбара, неизвестна.

Управление шерифа в воскресенье вечером сообщило, что полиция нашла "интересующего ее человека", которому предъявят обвинение в умышленном убийстве первой степени, а по результатам расследования могут предъявить и другие обвинения.

По этому делу работали десятки сотрудников правоохранительных органов как минимум из семи ведомств, а также восемь пожарных частей, потому что мест совершения преступлений было несколько.

Колумбус, Огайо

В субботу в результате стрельбы один человек погиб, а еще пять, включая 12-летнего ребенка, получили ранения во время памятного мероприятия в Колумбусе, штат Огайо. Об этом сообщило управление шерифа округа Франклин.

По сообщению управления, небольшая группа людей собралась на парковке магазина Dollar General, чтобы помянуть Джаррина Хикмана (Jarrin Hickman), убитого три года назад.

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Примерно в 19 часов 30 минут туда подъехал темный внедорожник, и сидевшие внутри люди начали стрелять по собравшимся. Пять человек получили ранения и были госпитализированы. Их жизни ничто не угрожает.

Однако управление шерифа сообщило, что проезжавшая мимо магазина 39-летняя Латойя Карпентер (Latoya Carpenter) была убита. Пуля попала ей в голову, а ее машина врезалась в припаркованный автомобиль. Карпентер скончалась на месте.

В пресс-релизе говорится, что подозреваемые не задержаны. Начато следствие.

Омаха, Небраска

В субботу в Омахе в торговом центре Westroads в результаты стрельбы погиб один человек. Второй человек получил ранения, но по сообщениям полиции, он должен выжить.

Полиция арестовала двоих подозреваемых. 16-летний юноша был арестован по подозрению в убийстве первой степени, а 18-летнего молодого человека арестовали по подозрению в соучастии.

Стрельба началась около полудня, рассказал лейтенант Нил Боначчи (Neal Bonacci) из полиции Омахи. Покупатели в поисках укрытия бросились врассыпную, в том числе Селия Дэвис (Celia Davis).

Дэвис рассказала Си-Эн-Эн, что она вместе с трехлетней дочерью и еще 10 людьми ждала помощи, укрывшись в туалете. Пока они прятались, женщина написала матери и своему другу сообщения: "Я вас люблю".

Лаплас, Луизиана

Шесть человек в субботу получили ранения, когда кто-то открыл огонь на детском дне рождения в местечке Лаплас, штат Луизиана.

Помощники шерифа обнаружили множество людей с огнестрельными ранениями, прибыв на место преступления, о чем говорится в заявлении шерифа на официальной страничке в Фейсбуке.

Стрельба началась, "когда словесная перепалка на дне рождения привела к перестрелке", – заявили представители власти. Отдел шерифа сообщил, что погибших в субботней стрельбе не было. Арестованных тоже нет.

Свой материал для статьи предоставили Холли Силверман, Амир Вера, Эйла Элассар, Альта Спеллс, Шариф Пейджет, Холли Ян.

Дакин Эндоун

Перевод: ИноСМИ