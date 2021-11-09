Энергетический кризис в Украине невозможно решить без России. А договориться с Путиным способен только Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Об этом пишет Telegram-канал "Новый Век".

Раньше была популярная телепрограмма "Вокруг света". А сейчас впору заводить рубрику "Вокруг СНГ". Так, в некоторых странах бывшего СССР внезапно осознали, как гласит язвительная шутка, что 1 декабря неожиданно наступит зима с ее холодами. Соответственно, в политической повестке ярко "загорелась" тема природного газа.

Украина не может найти выхода из энергетического кризиса, вызванного дефицитом природного газа и угля. Этот энергетический кризис невозможно полноценно решить без России. А договориться с Россией среди представителей высшего эшелона украинской политики способен только Виктор Медведчук (народный депутат, глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь").

Только у Медведчука есть возможность решить проблему на высшем уровне – напрямую с российским президентом Владимиром Путиным. Но с подачи киевской власти оппозиционер будет находиться под домашним арестом до начала декабря.

И если в случае с дефицитом электроэнергии на помощь пришла соседняя Белоруссия во главе с Александром Лукашенко, то с газом все намного сложнее. С 6 ноября Белоруссия возобновила поставки электроэнергии в Украину – пока на уровне 5 МВт в год. Но, как говорится, лиха беда начало.

Между тем зима приближается, а решения проблемы не предвидится. На сегодняшний день, по информации с официального сайта компании "Укртрангсгаз", в подземных хранилищах (ПХГ) есть 17,9 миллиарда кубометров газа. Из них только 4,5 миллиарда – это газ для коммунальщиков и населения, при общей потребности на зиму в 9,0 миллиарда. То есть, Украина на отопительный сезон обеспечена газом только на 50%.

А в это время соседняя Молдавия решила проблемы с газом, заключив новый выгодный договор, причем сразу на 5 лет:

"Я считаю, что газовый кризис закончился тогда, когда был подписан контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом", – так прокомментировала ситуацию президент Молдавии Майя Санду.

"Молдовагаз" и "Газпром" заключили новый контракт сроком на 5 лет. Стоимость газа для Молдавии будет рассчитываться по новой формуле:

IV квартал 2021 года – I квартал 2022 года – 30 % спотовой цены на газ + 70 % от цены на нефть;

II – III квартал 2022 года – 70 % спотовой цены газа + 30 % стоимости нефти.

С 1 ноября заявлена цена 450 долларов за тысячу кубометров. В то же время источники в "Газпроме" прогнозируют, что в следующем году цена будет в коридоре 500-600 долларов/тысяча кубометров.

В любом случае, на фоне цифры 1900 долларов за тысячу кубов на европейской бирже ICE, новая цена для Молдавии может считаться победой. Также "Молдовагаз" и "Газпром" договорились, что будет проведен аудит задолженности Молдавии за газ.