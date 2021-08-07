Эксперт: Зеленский использует ручных фашистов, чтобы нападать на оппозицию
Оригинал размещен на сайте "Капитал".
Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса "Общественно-политические настроения украинцев".
Если говорить о политических симпатиях, то в Верховную Раду проходят такие партии:
— "Слуга народа" — 20,2 %;
— "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 18,3 %;
— "Батькивщина" — 16,0 %;
— "Европейская солидарность" — 14,2 %;
— "Сила и честь" — 6,3 %.
Но самая интересная часть — это информация о том, как украинцы оценивают политику Зеленского и компании, а также в целом направление движения страны.
Сегодня 68,7 % украинцев считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении. В июне так считали 64,0 %. Доля тех, кто поддерживает происходящее, сегодня составляет 16,1 % по сравнению с 20,0 % в июне. 47,6 % сказали, что по сравнению с летом 2020 сегодня они живут хуже, 38,5 % считают, что ничего не изменилось, а 12,5 % даже видят какое-то "покращення".
Социология КМИС говорит о том, что миллионы украинцев переживают жестокую ломку в результате коллективного разочарования. Вспомните, какой подъем был два года назад, когда украинцы избавились от ненавистного Порошенко и выбрали новым президентом Зеленского. "Я — ваш приговор", "Придет весна — будем сажать", "новые лица"... А в результате оказалось, что нас подло обманули, потому что вместо Порошенко "впарили" Порошенко № 2. Точно такого же, если оценивать по идеологии и реальным делам.
Действительно, а что поменялось?! На Донбассе точно такая же ситуация "ни мира, ни войны", как и при Порошенко. Например, 27 июля на Донбассе от огнестрельного ранения погиб сержант отдельной мотопехотной бригады. А 1 августа представители ДНР сообщили о гибели своих 4 военных в результате обстрела с украинской стороны.
Как и при Порошенко, экономикой Украины управляет МВФ, который привязывает к каждому кредиту целый список экономических требований (приватизация, подконтрольность Нацбанка иностранным финансистам, повышение коммунальных тарифов).
В Верховной Раде покупают голоса точно так же, как и при Порошенко, потому что нет коалиции в 226 депутатских "штыков". Нет, номинально есть какое-то "монобольшинство", вот только многие депутаты "Слуги народа" не хотят голосовать как того требует "генеральная линия партии". Поэтому, чтобы принимать законы, в Офисе президента "докупают" голоса группы "За майбутнє" Коломойского и "Довіри", которую контролируют аграрные магнаты.
И даже Мустафу Найема передают от Порошенко к Зеленскому как "переходящее красное знамя". При Порошенко Найема взяли в список БПП и сделали депутатом Верховной Рады, а при Зеленском "ценного кадра" трудоустроили сначала в "Укроборонпром", а сейчас назначили замминистра в Мининфраструктуры.
Как говорится, почувствуйте разницу! Так стоило ли менять "шоколадное" шило на "зеленое" мыло"?!
Михаил Шпир