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Экс-президент Франции Саркози получил год в тюрьме, Зеленскому в Украине светит в разы больше

Кирилл Киквидзе
Кирилл Киквидзе

Блогер

Президент Украины Владимир Зеленский Gleb Garanich/Reuters

Оригинал - на сайте Skeptic.

Парижский суд приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование его предвыборной кампании. И даже то, что дело Саркози рассматривали практически девять лет, не помогло ему избежать наказания. То есть у президента Зеленского также есть все шансы получить реальный срок. А, учитывая его тотальное уничтожение Конституции и преследование оппозиции в стране, одним годом лишения свободы отделаться не получится.

Начнем с того, что еще никто из украинских президентов не позволял себе применять на себя функции судов и вводить санкции против своих же граждан через СНБО. Существующий в Украине закон о санкциях четко указывает, что они могут быть применены только к иностранцам. Для "давления" на граждан своей страны применяется Уголовный кодекс. Почему шестерки Зеленского не могут открыть уголовные дела и через суд, по букве закона, привлечь к ответственности участников санкционных списков СНБО? Ответ простой: эти дела вряд ли дойдут даже до суда из-за отсутствия состава преступлений. И Зеленский это понимает, поэтому и действует "по беспределу".

Второе. Такими своими неправомерными действиями власть неслабо озадачила Конституционный и Верховный суды. Эти советы сейчас просто не могут исполнять свои прямые функции, потому что справедливые решения будут идти в разрез "заказам" Зеленского.

В связи с этим и сложилась катастрофическая ситуация, уникальная в мировой практике, с количеством исков к Украине в ЕСПЧ от своих же граждан. Украинцы, чьи права и свободы не реализуются в своей стране, вынуждены добиваться их на международных площадках.

Не удивительно, что такие иски в ЕСПЧ к Украине есть и от представителей украинской оппозиции, над которыми в Украине проходят незаконные процессы по сфабрикованным командой Зеленского делам. Любой каприз – лишь бы остаться на второй срок. Только дело в том, что ЕСПЧ без вариантов подтвердит неправомерность применения домашнего ареста Медведчуку и после этого отвечать перед законом придется всем тем, кто принимал, подписывался под этим решением.

Поэтому у Зеленского не получится сбежать в Европу после окончания своего президентского срока: к тому времени он уже будет судим на ее территории. То же касается и США. Из этого следует, что Зеленский имеет все шансы повторить в Украине судьбу Саркози, только с более внушительным сроком, учитывая его "послужной список".

Кирилл Киквидзе

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