Единственные, кому выгодна война в Украине, – это США и Британия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский president.gov.ua

Об этом пишет Александр Потемкин на своей странице в Facebook.

В Украине 7-й год идет вооруженное противостояние – а это значит, что неумолимо растет количество жертв среди военных и мирного населения, сотни тысяч граждан не могут вернуться в родные дома, разрастаются дыры в экономике и долги по кредитам. Нынешний президент Украины и его партия выиграли выборы, обещая достичь мира, – но было это "давно и неправда".

Украинский народ практически пинком под зад прогнал радикально настроенных Порошенко и Турчинова, посадил на их место Зеленского, который был готов не делить украинцев на "правильных" и "неправильных", но мира все еще нет. При этом понятный и согласованный всеми сторонами конфликта путь для урегулирования существует, его не надо искать или изобретать, – это Минские соглашения. Этот план даже утвердили на Совете Безопасности ООН. Так почему продолжаются обстрелы?

Как говорится, если звезды зажигают, значит это кому-то нужно. Давайте разберемся, кому же нужен вооруженный конфликт на Донбассе?

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Нужен ли конфликт России? Нет, не нужен. Десятки тысяч беженцев, источник нестабильности у самой границы не нужен ни одной стране мира.

Нужен ли конфликт ЕС? Нет, не нужен. Европа несет огромные убытки от санкций против России. Из-за давления США Европа не достраивает "Северный поток-2", который нужен ЕС как воздух.

А что насчет США и их верных друзей британцев? Им как раз от продолжающегося военного конфликта выгода есть.

США используют нестабильность на российско-украинской границе как инструмент давления на РФ. США держат ЕС в узде, не давая Германии и Франции развиваться и конкурировать с американцами в рамках торговых войн нового постковидного мира. А британцы (после Brexit) уже не особо заинтересованы в благосостоянии ЕС; им по большому счету выгоден затяжной кризис.

Именно поэтому фактически Британия взяла на себя курирование Зеленского в вопросе военного конфликта с Россией. Именно от британцев Зеленский получает указания, как ему действовать в дальнейшем.

В конце концов, и Британия, и США находятся далеко от зоны конфликта, до них не доедут беженцы с Донбасса, им не интересен Северный поток-2, это все будет проблема Евросоюза. И сейчас, когда представители Донецка и Луганска во всеуслышание заявили, что готовы вести с Зеленским переговоры о "режиме тишины" и о чем угодно еще, Зеленский снова отказался.

В следующий раз, когда будете смотреть очередной пафосный видосик Зеленского о потерях на Донбассе, задумайтесь: а что сделал Зеленский, чтобы потерь на востоке не было? С кем провел переговоры? Кому что предложил? Какие пункты Минских соглашений выполнил? Я думаю, за два года при власти бывший комик понял, что слишком зависим от англосаксов, чтобы им перечить. Потому он движется ровно тем курсом, который ему указали. И этот курс – на продолжение войны.

Александр Потемкин