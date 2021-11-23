Двойные стандарты: Зеленскому продавать сериалы в Россию - можно, а импортировать дешевый газ из РФ по договоренностям Медведчука - нельзя

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Об этом пишет Елена Броницкая на своей странице в Facebook.

Друзья! Вот скажите, мне, как нам дальше жить с этой непутевой украинской властью, когда - "Друзьям - всё, врагам - закон"?

В каждом действии, одни сплошные двойные стандарты!

Что же это получается, как продавать сериальчики в Россию, так без проблем, это ведь для личного обогащения, себя же любимого обделить никак нельзя.

Как импортировать огурцы из России, так это, пожалуйста, видите ли своих не хватает для покрытия внутренних потребностей. А все потому, как говорят тепличники, виной всему дорогой газ из-за которого, они могут прогореть.

И кто-то ж на это даёт добро с барского плеча из сегодняшних властей. Ну, да, из добрых побуждений, никак иначе. Ага, держите карман шире.

Получается, что если по их щучьему велению и хотелкам, то Россия вовсе и не является угрозой и страной-агрессором, а как закупать в России газ по приемлемой цене, чтобы сейчас не сушить голову, так мгновенно цепляют ярлык, тем более, когда за них уже вся сложная работа проделана. А почему так, ответ очевиден, да потому что о поставках дешевого газа для украинского населения лично договорился ещё два года назад глава Политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Если Медведчук, так всегда от украинской власти табу на запрет, даже в такие смутные времена, которые переживает сейчас наша страна благодаря безответственной власти. Вот они то и действуют по-скотски в отношении простых граждан.

Хочу напомнить, что Виктор Медведчук ещё два года назад в бытность президентства Порошенко (в народе считается первоклассным преподавателем нынешнего президента Зеленского), договорился с руководством РФ о поставках газа в Украину с учётом 25% скидки, что составляла бы - 175 долларов за 1000 куб.м. Тогда в марте 2019 года звучали цифры 240-260 долларов за тысячу кубометров минус скидка 25 %.

А так, нам придётся сейчас покупать всё тот же российский газ, но только через Европу по европейским ценам, то бишь, свыше 1000 долларов за 1000 куб.м.

Улавливаете разницу?

Вот-вот!

И не спишите искать у власти имущих милосердия и политической воли, это всё где-то там у них валяется на задворках.

А ведь дешевый газ имеет в данный период, когда украинская экономика в полной прострации стратегическое значение – и для простых украинцев, и для промышленности, и для Украины в целом. Адекватная цена при минус 25 % скидки позволит удержать коммунальные тарифы, которые сегодня целиком ввергают в нищету миллионы наших простых граждан.

Промышленная отрасль, сможет распределять планы своей деятельности на месяцы и годы вперед.

Да и с углём и электричеством не было бы таких сложностей, как мы наблюдаем ныне. Всё зависит от серьёзных коммуникационных способностей, которыми Виктор Владимирович владеет превосходно.

Также, Виктор Медведчук ещё тогда предложил вернуться к идее создания в Украине газотранспортного консорциума с участием "Газпрома" - "Несомненно, что "Газпром" закончит в текущем году строительство "Северного потока-2", после чего украинская ГТС окажется пустой. И здесь выход один, выход, который был предметом переговоров еще, начиная с президентства Леонида Кучмы в 2002 году, когда впервые был подписан меморандум о создании газового консорциума. Но воз и ныне там", – сказал Медведчук. Всё так и случилось, строительство "Северного потока-2" завершилось и готово к работе, но без участия Украины.

И кто знает, что в будущем нас ожидает, пока у власти мелькают абсолютно не думающие на несколько лет вперёд трудно сказать политики.

Елена Броницкая