Двойные стандарты и лицемерие власти: Зеленский судит Медведчука за то, что втайне от украинцев делает сам

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Оригинал - на сайте Medium.

На днях Офис генпрокурора заявил о подозрении бывшему министру энергетики Украины Владимиру Демчишину - за организацию незаконных поставок угля из ОРДЛО в 2014 году. Ранее на этом фейковом подозрении прокуратура слепила уголовное дело против оппозиционного политика Виктора Медведчука, который, к слову, в 2014 году вообще не занимал никаких государственных должностей. Власть лепит заведомо провальное дело ради получения политических бонусов. Но самое абсурдное в этой истории то, что параллельно с судилищем над Медведчуком, втайне от общества Зе-команда просит "ЛДНР" о… поставках угля в Украину. Потому что склады ТЭС пустые, а зимние блэкауты уничтожат остатки хиленького рейтинга Зеленского уже к весне.

Вы понимаете, насколько цинична и лицемерна эта власть? Зная, что уголь в 2014 году завозили в Украину украинские предприятия, на то время еще не "национализированные" властями "ЛДНР", работавшие через украинские платежные системы и по украинскому законодательству, зная, что альтернативой отказу от донбасского угля были блэкауты и крах энергетики, они пытаются судить Медведчука за то, что тот откликнулся на просьбу бывшего президента и помог решить энергетический кризис. То есть, действуя как обычный гражданин, а не чиновник, Медведчук, по сути, спас Украину. Сейчас у Зеленского такая же ситуация. Угля нет, брать его можно только в двух местах - России и ОРДЛО. И зная это, Зеленский судит Медведчука.

Владимир Александрович, как всегда, о последствиях не подумал. Думать вообще не его конек. Вот Россия ожидаемо показала Зеленскому фигу и запретила экспорт угля и электроэнергии в Украину. Мол, заигрались в политику, получите. Поняв, что выхода нет и приходится выбирать - рейтинги или пафос, Зеленский выбирает рейтинги и поручает членам ТКГ разузнать, не готовы ли власти "ЛДНР" подсобить с углем. Смешно? И смешно и грустно. Поскольку власть держит украинцев за идиотов. Они делаю то же, что власть в 2014 году, но при этом оппонентов судят, а себя еще и героями пытаются подать. Отвратительно и мерзко.

Шут Зеленского Арестович попытался обвинить СМИ в дезинформации, мол, не просили. Но официальное заявление украинского представительства в ТКГ было написано так, что все же Украина наводила справки. В "ЛНР" подтверждают - да, обращались. "ЛНР" готова помочь и даже считает, что это было бы хорошим началом разморозки мирного процесса. Мало того, что Зеленский и его окружение - лицемеры, так еще и лживые трусы. Бояться говорить обществу правду, чтобы не разрушить свои мифы и не навлечь гнев праворадикалов.

А теперь об энергетике. Уголь украинцам нужен позарез. На складах ТЭС его осталось дней на 5. Собственной добычи не хватает, импорта из США и Казахстана тоже недостаточно, а потому работают лишь треть энергоблоков ТЭС. Энергосистема балансирует на волоске, и власти уже запросили аварийную помощь у Лукашенко (да, у того самого, кого еще недавно называли диктатором и далее по соросятским методичкам).

Вместо того, чтобы налаживать отношения с Россией, Беларусью, развивать мирный процесс с ОРДЛО, Зеленский умышленно усугубляет ситуацию, накаляет ее до предела. Да Киев у России покупал 65% угля, умники! Про газ уже молчу. Чем власти Украины руководствуются в политике? Указками Запада? Так Вашингтон и Брюссель выразят обеспокоенность и в который раз бросят Украину. А украинцы что будут делать?

Из этого тупика, в который загнал Украину Зеленский, вытянуть страну сможет лишь Медведчук. Дайте ему полномочия, он сможет договориться и с Москвой, и с Минском. Будет у страны и уголь, и газ, и электроэнергия, и рынки сбыта для украинской промышленности, и, главное, - мир на Донбассе. Уверен, следующие выборы все расставят на свои места. И эта бестолковая власть навсегда исчезнет.

Анна Шушкевич