Достижения Зе-команды: Коммуналка подорожала в три раза, газ - на 70%, на очереди - повышение тарифов на электроэнергию. При Медведчуке такого не было бы

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Ну что же, всех, кто голосовал за президента Зеленского и его команду, можно поздравить с очередным повышением. Только не зарплат и пенсий, как обещал на выборах Владимир Александрович, а тарифов на электроэнергию. У кого не осталось корвалола - запасайтесь заранее, потому, что без успокоительных препаратов смотреть на новые суммы в платежках будет невозможно. За отопление уже осенью надо будет платить, в среднем, 4 тысячи гривен в месяц, тарифы на горячую воду вырастут до 70%, не отстанет в темпах роста и электричество, которое тоже подорожает в разы. А если бы вместо Зеленского страной руководил Медведчук - все было бы абсолютно по другому.

Очевидно, нынешний президент со своими "кнопочками" перепутал Украину и Монако, решив, что здесь живут одни миллионеры, которые смогут потянуть такую коммуналку. А если серьезно - то ему просто наплевать и на страну, и на украинцев, которые в очередной раз будут поставлены на грань выживания. Главное - это угодить хотелкам западных кредиторов. Интересно, если в следующий раз международные организации захотят, в обмен на очередной кредит для Украины, чтобы вся страна, к примеру, заговорила на китайском - Зе-команда побежит менять Конституцию? Не удивлюсь. А в целом, судя по тенденциям, Зеленский планомерно доводит страну до состояния, когда она просто не сможет существовать. Что, кстати, выгодно Западу.

Единственный, кто переживает за Украину, и много раз доказывал, что ему не безразлична судьба нации - это лидер оппозиции Виктор Медведчук и партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он, не раз говорил властям, что 70% рост цены на газ для населения за последние два года - это катастрофа. И приложил все усилия, чтобы добиться прямых поставок газа с 25%-й скидкой. Чтобы мы с вами по итогу платили меньше. Но благосостояние населения в планы Зеленского и команды точно не входит. Поэтому инициатива Медведчука была отклонена. Как и многие другие, здравые и экономически обоснованные предложения, которые точно бы сделали жизнь населения лучше.

Именно поэтому Зеленский и преследует Медведчука: чтобы уничтожить в украинцах надежду на лучшую жизнь. Но я уверен, у него ничего не получится. Медведчук обязательно отстоит свою правду, и выйдет победителем из этой истории. И в будущем, когда он по праву займет кресло руководителя государства, мы наконец-то сможем жить в стране, где действительно никто не получает инфаркт от сумм в платежках, в стране, где царит мир и согласие, где есть место всем людям и всем национальностям. Где не делят на своих и чужих, а уважают права каждого. А Украина станет сильным игроком на мировой арене. Нам осталось подождать еще немного.

Игорь Вальский