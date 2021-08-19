Дно независимости: Как иностранцы контролируют в Украине суды и крупнейшие госкомпании

Все важнейшие украинские структуры находятся под прямым внешним управлением knews.kg

Оригинал – на сайте "Страна.ua".

Перед празднованием 30-летия независимости уместно задаться вопросом, насколько независимым государством является Украина.

Как выяснила "Страна", в Украине на законодательном уровне заложены механизмы, которые отдают в руки иностранцев контроль над ключевыми отраслями и государственными органами.

А иностранцы прямо и косвенно управляют многими крупнейшими госорганами и госкомпаниями страны.

"Нафтогазом" рулит британка

Крупнейшую государственную компанию "Нафтогаз Украины" иностранцы контролируют через наблюдательный совет. Он состоит из шести человек. Из них половина – иностранцы, которые считаются "независимыми директорами":

председатель наблюдательного совета Клер Споттисвуд – бывшая глава регуляторного органа Великобритании по вопросам газоснабжения (Ofgas);

Бруно Лескуа, который работал раньше в руководстве одной из крупнейших энергокомпаний мира Electricite de France;

Людо Ван дер Хейден, директор французской бизнес-школы INSEAD, которая предлагает программу обучения MBA:

naftogaz.com

Остальные трое членов набсовета "Нафтогаза" – представители Украины Юлия Ковалив (экс-замминистра экономики при Порошенко и экс-зам главы Офиса президента при Зеленском), Наталья Бойко (экс-замминистра энергетики по вопросам европейской интеграции) и Юлия Сивриденко (экс-замглавы Черниговской ОГА при Порошенко и экс-замминистра экономики при Зеленском).

Однако представители государства в набсовете "Нафтогаза" мало что решают. Согласно уставу компании, заседания набсовета полномочны только тогда, когда в них принимают участие минимум три "независимых директора".

Другими словами, иностранцы могут заблокировать принятие любого решения, просто не явившись на заседание.

Решения на заседаниях принимаются большинством голосов. При равенстве голосов за и против решающим считается голос главы набсовета. Которой, напомним, является англичанка Клер Споттисвуд.

Отметим, что уставом "Нафтогаза", закреплены обширнейшие полномочия наблюдательного совета. К примеру, согласно п.70 устава компании, только набсовет имеет право принимать такие решения:

разрешать покупку на сумму от 10 млрд и продажу от 5 млрд гривен природного газа;

разрешать любые другие сделки на сумму от 3 млрд грн;

назначать, увольнять и отстранять членов правления "Нафтогаза"; утверждать условия их контрактов и вознаграждений;

назначать и увольнять начальника отдела внутреннего аудита;

создавать и ликвидировать дочерние предприятия и филиалы;

назначать и увольнять руководство, утверждать финансовые и инвестиционные планы, согласовывать крупные сделки дочерних предприятий;

утверждать внутренние положения "Нафтогаза" и дочерних компаний, и многое другое.

Члены набсовета имеют право получать любую информацию о работе "Нафтогаза", в том числе и защищенную гостайной (если имеют к ней допуск).

Иностранцы занимают ключевые позиции и в исполнительном органе – правлении "Нафтогаза".

Финансовым директором всей группы "Нефтегаз" работает голландец Петер ван Дрил. Раньше он занимал руководящие позиции в нефтегазовом гиганте Royal Dutch Shell.

Исполнительным директором в правлении "Нафтогаза" работает другой голландец Отто Ватерландер. Он тоже раньше работал в Royal Dutch Shell, а затем в консалтинговых компаниях McKinsey и Booz & Company:

naftogaz.com

Остальные члены правления "Нафтогаза" от Украины отвечают за менее важные вопросы. Первый зам главы правления Сергей Перелома отвечает за охрану труда, промбезопасность и проекты группы "Нафтогаз" в Египте. Еще один член правления Ярослав Теклюк ведет тему взаимодействия с органами власти, суды и прочую юридическую работу.

Недавно Кабмину с большим трудом удалось уволить полностью прозападного главу правления Андрея Коболева. Вместо него назначили более лояльного Юрия Витренко.

Однако глава правления "Навтогаза" в своей работе связан разными положениями, принятыми подконтрольным иностранцым набсоветом. Который, по сути, и контролирует работу главы правления Юрия Витренко.

В итоге иностранцы и контролируют набсовет крупнейшей нефтегазовой монополии, и занимают ключевые посты в правлении компании, плотно контролируя работу его председателя Юрия Витренко.

"Укрзализныцю" контролирует турок

Похожая ситуация сложилась в госмонополии "Укрзализныця". В ее наблюдательном совете большинство за иностранцами, возглавляет набсовет тоже иностранец.

Главу набсовета "Укрзализныци" зовут Шевки Аджунер. Он турок, раньше работал центробанках Турции, Канады, затем в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). До назначения на нынешнюю должность он пять лет возглавлял украинский офис ЕБРР:

www.uz.gov.ua

Еще в набсовет "Укрзализныци" входят австриец, специалист по финансам Андреас Матье и литовец, специалист по консалтингу и финансам Адомас Аудицкас.

Украину в набсовете "Укрзализныци" представляют всего два человека: бывший журналист и депутат от блока Порошенко Сергей Лещенко, а также юрист Олег Журавлев.

Как видим, никто из набсовета крупнейшей транспортной монополии не работал раньше ни на железной дороге, ни вообще в транспортной отрасли.

Как и в "Нафтогазе", набсовет "Укрзализныци" тоже имеет огромные полномочия. Согласно уставу компании, набсовет должен:

согласовывать все сделки на сумму больше 1 млрд грн;

проводить отбор кандидатов на должности главы и членов правления, устанавливать им размеры вознаграждений, заключать контракты и отстранять их от должностей;

отменять решения правления, выдача правлению обязательных для исполнения решений;

создавать и ликвидировать филиалы и дочерние компании, назначать их руководителей, утверждать финансовый план;

назначать и увольнять начальника отдела внутреннего аудита и т.д.

Решения набсовет принимает большинством голосов. При равенстве голосов решающим считается голос главы набсовета, т.е. Шевки Аджунера.

Должность главы правления в "Укрзализныце" сейчас вакантна. Поэтому компанией рулит, в основном, набсовет.

Отметим, что в правление "Укрзализныци", которое руководит текущей деятельностью, входят пять человек, из них только один иностранец – чех Франтишек Бурек, работавший раньше на чешской железной дороге.

А из числа украинцев опыт работы на железной дороге имеет только один человек – Роман Черницкий, который прошел путь от монтера путей до директора по инфраструктуре. Остальные члены правления пришли из далеких от транспорта сфер, и работали ранее на почте, в финансово-банковских структурах и консалтинге.

В "Привате" американка, в "Ощаде" латышка

В крупнейшем по размеру активов украинском банке ПриватБанк (национализирован в 2016 году) набсовет возглавляет американка Шерон Иски. Раньше она работала в казначействе США и МВФ. В набсовет входят еще трое иностранцев.

А среди украинских членов набсовета "Привата" можно отметить Юлию Мецгер – супругу председателя правления еще одного госбанка "Укргазбанк" и подругу участницы "Квартала-95" Елены Кравец.

Правление ПриватБанка возглавляет тоже иностранец – австриец Герхард Бьош. Он недавно сменил на должности чеха Петера Крумханзла.

Герхарда Бьоша набсовет назначил по результатам довольно непрозрачного конкурса. Основные претензии к данному конкурсу в СМИ высказывались следующие: объявлений о начале отбора не было, рекрутер отбирал кандидатов непублично, их имена держались в секрете, в конкурсе не мог поучаствовать любой желающий.

Во втором по величине госбанке "Ощадбанк" в наблюдательном совете иностранцы составляют большинство. Возглавляет набсовет гражданка Латвии Байба Апин. Кроме нее, в набсовет входят четверо иностранцев и всего трое украинцев:

oschadbank.ua

Правда, в правление банка входят только украинцы. Но, учитывая, что в корпоративной иерархии набсовет стоит выше правления, получается, что иностранная команда набсовета управляет и контролирует правление банка, состоящее из украинцев.

Еще при Порошенко, в 2018 году, были приняты законы, по которым наблюдательные советы госбанков могут назначать весь менеджмент, включая главу правления. В итоге правления госбанков оказались полностью подконтрольны наблюдательным советам, в которых иностранцы играют главную роль.

Иностранцы назначат контролеров для судей и чиновников

Перенесемся теперь из мира крупнейших госкорпораций в сферу правоохранительных и судебных органов.

"Страна" уже рассказывала, как иностранцы будут контролировать суды в материале "Механизм внешнего влияния. Как Запад хочет взять под контроль судебную систему Украины". По требованию посольств США и других стран Запада Зеленский уже подписал закон, которым западным "международным экспертам" был передан контроль за назначениями судей.

Западные "кураторы" с правом решающего голоса, согласно новому закону, войдут в кадровые комиссии, которые будут назначать кадры в двух ключевых органах судебной системы: Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП). Эти органы должны назначать и увольнять судей во всех украинских судах – от районных до Верховного.

Еще одно требование Запада – контроль над назначением руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Благодаря запутанному законодательству о борьбе с коррупцией, эти правоохранительные органы могут "держат на крючке" абсолютно всех украинских чиновников – от председателей сельсоветов до депутатов и министров.

В итоге через назначение руководителей антикоррупционных органов, коллективный Запад сможет контролировать, через угрозу уголовного преследования, весь государственный аппарат и местные органы власти.

Все эти факты говорят об уже сложившейся практике внешнего управления украинскими органами власти и крупными государственными корпорациями.

Причем это внешнее управление закреплено уже законами. Которые принимались и при Порошенко, и при Зеленском.

В итоге для празднования 30-летнего юбилея независимости Украины оснований становится все меньше. Факты говорят обратное: украинская власть постепенно отдает украинскую независимость и суверенитет в руки иностранцев.

Которые, как показывают последние события в Афганистане, в любой момент могут потерять интерес к подопечным территориям и просто уйти. При этом просто бросив на произвол судьбы всех своих добровольных помощников и союзников из числа местного населения.

Алексей Романов