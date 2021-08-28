Дни "зеленых" сочтены: После назначения Кузьмина Генпрокурором преступные чиновники получат сроки

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин Страна.иа

СМИ пишут, что соратник Виктора Медведчука Ренат Кузьмин станет Генпрокурором после победы ОПЗЖ на выборах в парламент. Это хорошая новость, которая дает надежду на восстановление верховенства закона в стране.

Нарастающее недовольство граждан вынудит Зеленского сказать "до свидания" монобольшинству. Люди видят, что "конец эпохи бедности" так и не наступил. Снять напряжение в обществе можно лишь путем перевыборов.

Если взглянуть на рейтинги "слуг" – за партию готов голосовать только каждый пятый украинец – станет очевидно, что у руля встанет совсем другая команда. Исходя из тех же рейтингов, больше всего голосов наберет "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая показывает стабильное движение вверх.

Дальнейшие шаги "Оппозиционной платформы – За жизнь" известны: это приведение тарифов к объективным показателям, блокирование мошеннической схемы под названием "рынок земли", рост зарплат и пенсий. Не обойдется и без смены генпрокурора. На этом хотелось бы остановиться более подробно. Потому что именно от работы генпрокурора зависит то, вернется ли страна в правовое русло после того беспредела, который устроила Зе-команда.

ОПЗЖ видит на месте генерального прокурора Рената Кузьмина, который ранее уже занимал должности первого заместителя генпрокурора, первого заместителя секретаря СНБО.

Справедливости ради, от этого решения будет лучше всем. Назначение Кузьмина – вариант беспроигрышный. Ведь даже сам президент Зеленский признавал некомпетентность своих генпрокуроров. Кузьмин же абсолютно точно сможет показать реальный результат – он это делал, когда работал в органах прокуратуры.

Кому будет худо от назначения Кузьмина – это преступным чиновникам Зеленского.

Со стопроцентной уверенностью можно говорить о том, что ответит за свои преступления секретарь СНБО Данилов, который стал ручной куклой для исполнения указаний Зеленского. Чего бы его господину не захотелось, Данилов это делал, даже если речь шла о посягательстве на свободу слова, которое не налазило на голову. Заблокировать "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежный", "Страна.ua", "Шарий.net"? Пожалуйста. Внедрить санкции против конкурентов Зеленского, оппозиционных политиков? Легко. Правда, теперь Данилову придется отвечать за все, что он натворил. Перевести стрелки на хозяина уже не получится. Это же, собственно, касается и других членов СНБО, которые голосовали за все эти незаконные решения.

Незавидная судьба ждет и тех лиц, которые сфабриковали дело Медведчука и других членов ОПЗЖ, а также – продажных судей и человека, который давал им указания. То есть – заместителя главы Офиса президента Смирнова. Также я бы беспокоился за свое будущее на месте сотрудников СБУ, которые подделали документы в деле Медведчука, а также кошмарят оппозицию и в ручном режиме блокируют СМИ.

Правовому беспределу в Украине нужно положить конец.

Владимир Шамин