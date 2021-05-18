Дмитрий Скворцов: Прокурор, обвиняя Медведчука, цитировал нацистского прислужника

Украинский публицист Дмитрий Скворцов ukraina.ru

Выступая с обвинениями против Медведчука, как утверждает украинский публицист Дмитрий Скворцов, прокурор опрометчиво сослался на речь Шептицкого, в которой в 1941 году этот униатский коллаборант прославлял Гитлера и нацистский "новый порядок в Европе и мире"

Оригинал - на сайте "Украина.ру".

- Дмитрий, однако что в этом крамольного с точки зрения царящей в Украине идеологии? Шептицкий же считается чуть ли не духовным отцом украинской нации.

- Дело в том, что я сообщил обстоятельства, в которых была провозглашена эта речь во львовском униатском соборе Святого Юра. Это были дни занятия Львова гитлеровскими войсками и, соответственно, дни львовских погромов. Всем этим ознаменовался так называемый "Акт восстановления Украинской державы" от 30 июня 1941 года, по случаю которого и составил свою речь Шептицкий. Пришлось напомнить, что в акте том звучали следующие славословия фюреру и его "победоносной" армии: "Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великогерманией, которая под руководством вождя Адольфа Гитлера творит новый порядок в Европе и мире… Украинская Национально-революционная Армия, которая будет творить на украинской земле, будет бороться дальше совместно с союзной немецкой армией… за Суверенное Соборное Украинское Государство и новый порядок во всем мире".

Прошло 80 лет. И сегодня в городе-герое Киеве представитель Генпрокуратуры "суверенной соборной Украинской державы" цитирует слова гитлеровского коллаборанта, униатского митрополита Шептицкого, во славу вышеприведенного акта. Цитирует в своей обвинительной речи против лидера оппозиции (в том числе государственному курсу на реабилитацию нацистских преступников) Медведчука.

- А что именно процитировал представитель украинской прокуратуры?

- Отсылая подсудимого к великому наследию униатского архипастора, он, очевидно, призвал лидера оппозиции: "Наказуемостью, солидарностью, совестливым исполнением обязанностей докажите, что вы созрели для государственной жизни". Только не удивляйтесь косноязычию и бессмысленности униатской риторики. Это присуще лидерам местечкового варианта католицизма. На украинском, правда, это звучит "умно", потому что слишком заумно для пэрэсичного униата. Собственно, можете убедиться: речь прокурора на "Ю-тьюбе" в свободном доступе (привязка по времени - 00:52 мин.)

- А были ли собственно в этой речи Шептицкого славословия Гитлеру, столь свойственные Шептицкому в этот период?

- Когда я давал комментарий телеканалу, я ещё не знал этого. Поэтому обратился к авторитетному исследователю бандеровского наследия Мирославе Бердник. И она отыскала оригинал речи. В ней Шептицкий, в частности, призывает: "Победоносную немецкую армию приветствуем как освободительницу от врага. Установленной власти оказываем достойное послушание".

ukraina.ru

- И это слова, буквально следующие за теми, которые процитировал украинский прокурор?..

- Да, "не заметил" просто. Как "не заметила" украинская власть марш в честь благословлённой Шептицким дивизии СС, пока её носом не ткнули Германия и Израиль. Лишь на третий день пресс-секретарь МИДа признал, что "нэвдобно получилося".

Вообще, согласитесь, символично, что подозрение было выписано Медведчуку именно 9 мая - в день, когда в 1945 году наши деды уничтожили тех, кому пел дифирамбы Шептицкий, и в чью честь при Зеленском шагают по Украине факельные марши. Так что это вполне можно рассматривать и как месть за то, как достойно ОПЗЖ Медведчука отметила День Победы 9 мая. И тоже по всей, оказывается, не до конца ещё оккупированной, Украине. Об этом я и говорил в видеокомментарии.

- Но в отличие от посольств, ролик, оказывается, можно "прикрыть".

- Причём не прошло и суток. Но "у нас собой было". Я успел его скачать.

Может, скачаете и выложите у себя прямо в теле материала?

- Остаётся лишь саркастически добавить: "Фашизма в Украине нет!"

- Ага. И в "Гугле" тоже.

Андрей Лубенский