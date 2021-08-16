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Для Украины торговля созданием проблем для России становится смертельно опасным занятием

Игорь Гужва
Игорь Гужва

Журналист, политолог

Президент Украины Владимир Зеленский

 УП

Об этом пишет Игорь Гужва на своей странице в Facebook.

Об Афганистане и последствиях для Украины.

Много видел рассуждений на тему, как американцы, "кинув" своих кабульских подопечных, лихо закрутили многоходовку – обнулили свои траты на Афганистан, вывели оттуда силы (которые будут использованы на более приоритетных направлениях), оставили головную боль всем окружающим Афганистан странам, включая Китай и Россию.

Может быть такой резон и был у Вашингтона.

Но только эффект, который жуткие кадры из кабульского аэропорта оказывают на весь мир, перевешивают всю эту логику.

Кадры эти говорят вполне четко – "американцам верить нельзя", "американцы кинут", "на американцев надежды нет".

В том числе это уже обсуждается и в Украине, но только в своем преломлении: "американцы нас сдадут".

Хотя, на самом деле, и до падения Кабула мало у кого были иллюзии, что в случае, например, начала полномасштабной войны с Россией, США по серьезному впишутся за Украину.

И как минимум один урок из событий в Афганистане украинским властям однозначно стоит вынести. Ни при каких обстоятельствах не стоит участвовать в провокациях, которые прорабатывает против России партия войны на Западе вместе с партией войны внутри Украины.

Типа обострения на Донбассе для срыва "Северного потока-2". Или посылки военных кораблей к берегам Крыма. Или операций вроде заманивания вагнеровцев в Киев.

Потому что ответка, как показали события весны, может быть очень мощной.

И помощь от американцев вряд ли будет более существенной, чем сейчас в Кабуле. Ну, может быть, пришлют пару самолетов в Борисполь для эвакуации персонала посольства и некоторых особо ценных местных кадров.

Не втягиваться в провокации – это программа-минимум. В целом же пора прийти к выводу, что главный в последние 7 лет геополитический бизнес Украины – торговля созданием проблем для России не только теряет рентабельность (из-за перемен в настроениях на Западе), но и становится предельно опасным.

Игорь Гужва

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