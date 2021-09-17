Диджитализация по-украински: Почему персональные данные "текут" из всех щелей?

В мае 2020 года, через несколько месяцев после запуска приложения "Дія", в сеть были слиты миллионы водительских удостоверений граждан Украины YouTube

Пока омбудсмен "обнаруживает" утечки данных десятилетней давности, защита персональной информации в Украине оставляет желать лучшего, предупреждают эксперты по кибербезопасности.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В начале недели в секретариате уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сообщили казалось бы сенсационную новость - в интернете обнаружили базу данных жителей Украины, которая может содержать почти 53 миллиона записей о персональных данных. В базе можно было найти имена, даты рождения, номера телефонов и адреса проживания миллионов украинцев, отметили в ведомстве и заявили об обращении к Национальной полиции по этому поводу.

Правда, украинские специалисты в сфере кибербезопасности и диджитализации встретили это сообщение с улыбкой. "Эта утечка - новость только для Денисовой. Базе больше десяти лет, и для всех, кто в теме, это никакая не новость", - отмечает в беседе с DW председатель общественной организации "Электронная демократия" Владимир Фльонц.

При советнике по вопросам кибербезопасности украинской политической партии "Демократична сокира" Андрея Барановича, эта база данных еще до выкладки в открытый доступ онлайн более десятилетия назад свободно продавалась на компакт-дисках. Он отмечает - такое непонимание украинскими ведомствами, ответственными за защиту персональных данных, настоящего значения своего открытия хорошо иллюстрирует всю проблемность этой сферы в Украине.

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Миллионы удостоверений и цифровая подпись Байдена

Сейчас, говорит Баранович, персональную информацию украинцев из различных государственных и коммерческих баз данных продают уже не на компакт-дисках, а на специализированных форумах и с помощью Telegram-каналов. А впрочем, по словам эксперта, принципиально ситуацию это не меняет. "Данные как текли, так и продолжают течь", - отмечает он.

Так, в мае 2020 года один из украинских анонимных Telegram-каналов сообщил о пополнении собственной базы миллионами водительских удостоверений граждан Украины. Оценить истинный масштаб утечки было довольно трудно, но украинские пользователи действительно находили в этой базе свои даже относительно недавно выданные документы. При этом утечка произошла через несколько месяцев после запуска приложения сервиса государственных услуг "Дія", что привело к подозрениям в его уязвимости для злоумышленников.

Некоторые примеры незащищенности персональных данных украинских пользователей бывают комичными. В июне этого года пользователь по имени Biden Joe подписал электронную петицию на сайте президента Украины. Чтобы сделать это подписант должен сначала авторизироваться на сайте, в частности посредством системы электронной идентификации id.gov.ua. Эта система, по словам ее разработчиков, "помогает удобно и безопасно пройти электронную идентификацию с помощью е-подписей", надежно защищая персональные данные пользователей. В Госспецсвязи позже сообщили, что голосование "Байдена" состоялось с использованием похищенного электронного ключа, сгенерированного системой "ПриватБанка".

Много данных и мало ответственности

Баранович отмечает многочисленные утечки личных данных и злоупотребления ими становятся возможными в том числе и из-за того, что государство собирает большое количество персональной информации, иногда совсем ненужной. Ведомства почти не взаимодействуют между собой, и каждое из них имеет свои, не связанные с другими реестры, объясняет эксперт, добавляя, что это расширяет возможности как для киберпреступников, так и прежде всего для чиновников, продающих информацию, к которой имеют доступ. "В первую очередь персональные данные надо защищать от чиновников, а не от хакеров", - настаивает Баранович.

В придачу к государству не менее агрессивно собирают данные об украинских гражданах и коммерческие учреждения, отмечает консультант Школы цифровой безопасности DSS380 Павел Белоусов. При этом украинцы в основном очень ограничены в праве распоряжаться тем, как именно информация собирается, знать, каким образом она используется, и в возможности отозвать согласие на ее обработку или требовать ее удаления.

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Все эксперты сходятся во мнении, что ключевой причиной масштабных злоупотреблений с частными данными в Украине является почти полное отсутствие ответственности за это. По словам Барановича, в последние годы законодательство в этой сфере немного продвинулось вперед и разглашение данных из государственных реестров теперь может даже караться уголовным кодексом, но случаев реального преследования за подобными делами почти нет. В качестве примера он приводит прошлогоднюю утечку базы данных с водительскими удостоверениями, источник которого до сих пор так и не был установлен.

При этом Белоусов признает, что в сфере защиты данных законодательству крайне трудно следовать за новыми технологическими вызовами и оно нуждается в постоянном обновлении. "Украинский аналог европейского GDPR (Общего регламента по защите данных, - ред.) мог бы помочь в этом", - уверен эксперт, по мнению которого, Украина требует как более подробных правил по использованию личных данных пользователей, так и более суровых наказаний за злоупотреблениями в этой сфере.

Сногсшибательная диджитализация и недостаток безопасности

При этом усилия властей по диджитализации государственных услуг существенно увеличивают риски в сфере защиты персональных данных, предупреждают эксперты. Так, по словам Барановича, действия министерства цифровой трансформации Украины, например, хоть и облегчают чиновникам и гражданам доступ к данным, но не делают его более контролируемым. Эксперт предупреждает, что такой подход может привести к еще большим утечкам в будущем. "Цифровой ключ - должен предоставлять не только доступ, но и предусматривать ответственность. А Минцифры делает доступ бесконтрольным", - сетует он. По словам Белоусова, это уже начало приводить к случаям махинаций, в частности с оформлением кредитов по документам, доступ к которым злоумышленники смогли получить благодаря сервису "Дія".

Все упреки относительно потенциальных уязвимостей "Дія" и других инициатив Минцифры в ведомстве отвергают. Так, в ответ на подозрения в сливе базы данных с водительскими удостоверениями Михаил Федоров, глава министерства цифровой трансформации, которого цитировали СМИ в Украине, уверял, что "Дія" не имеет базы данных и не накапливает такую информацию. Во-вторых, количество информации, которая была доступна через Telegram-бот, по его словам, намного превышала ту, с которой работает "Дія". При этом следует отметить, что доказать происхождение "слива" именно с нового сервиса так никто и не смог.

На сайте Минцифры указывают на то, что "Дія" не только не хранит документы, но через сервис также невозможно их оцифровать или загрузить. При этом информация в каналах передачи данных передается в зашифрованном виде, а на некоторых этапах - используется двойное шифрование", - добавляют в ведомстве, отмечая, что защита персональных данных в "Дія" проверена с помощью пен-тестов, то есть тестирования безопасности приложения компанией EPAM.

Но Белоусова такие заверения не убеждают. Эксперт указывает, что EPAM была компанией, которая разрабатывала сервис и таким образом фактически проверяла саму себя. Он указывает на то, что код "Дія" так и не был выложен в открытый доступ. При этом такая публичность является нормальной практикой не только за рубежом - код украинской системы электронных публичных закупок Prozorro также доступен широкой общественности.

И хотя эксперт считает, что диджитализация - это необратимый тренд, он признает, что для украинской власти вопросы подотчетности и безопасности данных остаются второстепенными на фоне скорости и эффектности внедрения соответствующих реформ. "Решения, которые бы обеспечивали более высокий уровень безопасности, требуют больше денег, времени и более придирчивого подхода в разработке и тестировании. Но это было бы труднее "продать" обычному гражданину, чем быстро сделанное и красивое приложение, пусть и с потенциальными уязвимостями", - признал Белоусов.

Александр Голубов