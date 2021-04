Десять культовых фильмов, которые пропустили, раздавая "Оскары"

Статуэтка "Оскар" Фото из открытых источников

Ни для кого не секрет, что вот уже много лет лауреата премии "Оскар" за лучший фильм нередко выбирают очень странным образом. Автор британского издания предлагает список из десяти пунктов, когда премию "Оскар" за лучший фильм вручили сомнительному кандидату.

Об этом пишет The Spectator.

Еще в 1944 году эту награду получила музыкальная комедия "Идти своим путем" (Going My Way), а не классический фильм-нуар Билли Уайлдера (Billy Wilder) "Двойная страховка". Затем перенесемся в 1952 год, когда утомительная картина про цирк "Величайшее шоу мира" (The Greatest Show on Earth) победила "Ровно в полдень" (High Noon), а позднее "Доктор Стрейнджлав" (Dr Strangelove) проиграл "Моей прекрасной леди", "Рокки" (Rocky) обогнал "Таксиста" (Taxi Driver), а "Шофер мисс Дейзи" (Driving Miss Daisy), как всем известно, переехал "Мою левую ногу" (My Left Foot).

Учитывая это, хочу представить вам список из десяти пунктов, когда премию "Оскар" за лучший фильм, по моему исключительно личному мнению, вручили сомнительному кандидату. Также я предлагаю картины, которые, возможно, на самом деле заслуживали победы.

Может быть, если изменить состав жюри, и предпринять еще кое-какие меры, периодически изумляющее нас отсутствие в числе лауреатов некоторых достойных фильмов и уйдет в прошлое… или приведет к тому, что выбирать начнут более "по-левому" к ошеломлению пожилой аудитории.

В прошлом году бывший президент Дональд Трамп четко выразил свое мнение по поводу лауреата главного "Оскара" фильма "Паразиты" (Gisaengchung):

"Вы видели, как ужасно в этом году прошла церемония вручения "Оскара"? Победителем стал… южнокорейский фильм! Какого черта вообще происходит. Верните нам лучше "Унесенных ветром"".

Но безотносительно Трампа, вот обойденные вниманием фильмы, которые стоит пересмотреть.

1990

"Танцующий с волками" (Dances with Wolves, где посмотреть: Amazon Prime, My5) - победитель

"Славные парни" (Goodfellas, где посмотреть: Amazon) - мой выбор

В 1990 году Кевин Костнер (Kevin Costner) был на пике карьеры, снявшись в нескольких хитах, которые собрали кучу денег, и получив "Оскаров" за лучший фильм и за лучшую режиссерскую работу после дебюта в качестве режиссера в фильме "Танцующий с волками". Могу представить себе, сколько ветеранов этой индустрии побледнели от злости, когда неофит Костнер получил сразу две награды. Ситуация напоминала то, что произошло десятью годами раньше, когда Роберт Редфорд (Robert Redford) снял свой первый фильм "Обыкновенные люди" (Ordinary People).

Нельзя сказать, что "Танцующий с волками" - плохой фильм. Он может похвастаться отличной музыкой Джона Барри (John Barry) и прекрасной операторской работой Дина Семлера (Dean Semler). Оба они выиграли по "Оскару" за этот фильм. Но сквозит во всем этом какое-то самолюбование Кевина Костнера, принимающего красивые позы перед камерой.

Успех фильма привел к тому, что некоторое время Костнер снимал совершенно пустые картины вроде "Почтальона" (The Postman), прежде чем спустился на землю и, наконец, в 2003 году подарил миру нечто гораздо более стоящее - вестерн "Открытый простор" (Open Range).

По мнению многих, звуки гонга и награды за лучший фильм и режиссерскую работу должны были достаться за "Славных парней" Мартину Скорсезе (Martin Scorsese), который на мгновение решил вернуться к миру мафиози и насилия, о котором часто рассказывали его ранние фильмы. Динамичный фильм Скорсезе несется на всех парах, подстегиваемый великолепным актерским составов, умелым монтажом Тельмы Шунмейкер (Thelma Schoonmaker) и потрясающим саундтреком. С переменным успехом режиссер пытался добиться такого же ошеломительного результата в "Казино" (Casino, 1995), "Отступники" (The Departed, 2006) и "Ирландец" (The Irishman, 2019).

Я исключаю из этого списка "Банды Нью-Йорка" (Gangs of New York, 2002) из-за эпохи. У этого фильма есть недостатки, но он был лучшим среди слабых кандидатов на премию за лучшую картину в 2003 году, когда в итоге победил мюзикл "Чикаго".

1994

"Форрест Гамп" (Forrest Gump, где смотреть: Amazon) - победитель

"Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, где смотреть: Amazon) - мой выбор

Для меня тут даже вопрос не стоит, потому что манипулятивная сентиментальность Роберта Земекиса (Robert Zemeckis) на меня никогда не действовала.

Вторая картина Квентина Тарантино (Quentin Tarantino) была просто откровением со своей умно переплетенной структурой киноальманаха, описывающего криминальный полусвет Лос-Анджелеса, который продолжает очаровывать режиссера. Диалоги искрят, и возвращение Джона Траволты (John Travolta) после унижений франшизы "Уж кто бы говорил" (Look Who's Talking) и шоу "Большая игра на выбывание" (It's A Royal Knockout) было вполне достойным.

1996

"Английский пациент" (English Patient, где смотреть: Amazon) - победитель

"Фарго" (Fargo, где смотреть: MGM, Amazon) - мой выбор

Экранизация романа Майкла Ондатже (Michael Ondaatje) "Английский пациент" руки покойного Энтони Мингеллы (Anthony Minghella) кажется нарочитой попыткой возродить эпичный стиль Дэвида Лина (David Lean), которая, очевидно, сработала в 1996 году, но вызовы возраста картина достойно встретить не смогла.

Как и в более поздней работе "Холодная гора" (2003) режиссеру прекрасно удается драматизм, но "Английский пациент" слишком длинен и утомителен, за что его и высмеивали в таких сериалах как "Сайнфелд" (Seinfeld).

Черную комедию братьев Коэн "Фарго", вероятно, некоторым членам Академии было трудно проглотить, но их затейливая история про убийство и похищение людей в заснеженной Северной Дакоте не становится от этого менее увлекательным зрелищем. Прекрасная игра Фрэнсис Макдорманд (Frances McDormand), Уильяма Мейси (William H. Macy), Стива Бушеми (Steve Buscemi) и Петера Стормаре (Peter Stormare) стала мощным каркасом для "Фарго" - картины, в которой удачно сочетаются Хичкок ("Неприятности с Гарри" (The Trouble with Harry), "Семейный заговор" (Family Plot)), Билли Уайлдер (Billy Wilder) ("Двойная страховка", Double Indemnity) и отголоски собственного дебюта братьев - фильма 1984 года "Просто кровь" (Blood Simple).

Проявив себя по случаю интеллектуальными, как никогда, Коэны в "Фарго" отказываются от своих более разгульных наклонностей (см. "Бартон Финк", Barton Fink), что идет фильму только на пользу.

1998

"Титаник" (Titanic, где смотреть: Amazon) - победитель

"Секреты Лос-Анджелеса" (LA Confidential, Amazon Prime) - мой выбор

Рассуждая о "Титанике", я чувствую себя немного обманщиком, потому что все эти сцены фальшивого гэльского сумасбродства, упрощенные классовые наблюдения и надуманный роман заставляют меня тянуться к кнопке перемотки, стремясь поскорее добраться до айсберга, чтобы он, наконец-то, появился в поле зрения, и мы перешли к делу.

Но после этого я предпочел бы экранизацию этого сюжета 1958 года ("Гибель "Титаника"" (A Night to Remember) - прим. перев.), которая, как ни странно, меньше устарела, чем ее фальшивая имитация руки Джеймса Кэмерона (James Cameron) - фильм "Приключение "Посейдона"" (Poseidon Adventure, 1972).

Мастерская экранизация романа Джеймса Эллроя (James Ellroy) "Секреты Лос-Анджелеса" руки Кертиса Хэнсона (Curtis Hanson) сама по себе - некий возврат в прошлое. Это прекрасно смонтированный триллер, который восходит к миру нуаров Дэшилла Хэммета (Dashiell Hammett) и Филипа Марлоу (Philip Marlowe). Но играющие с полной отдачей актеры первой величины (включая Рассела Кроу (Russell Crowe), Ким Бейсингер (Kim Basinger), Гая Пирса (Guy Pearce), Джеймса Кромвеля (James Cromwell) и Дэнни де Вито (Danny DeVito)), здоровая доза моральной неоднозначности, а также некоторые неожиданные повороты возносят "Секреты Лос-Анджелеса" практически до статуса классики высот "Китайского квартала" (Chinatown, 1974) Полански.

1998

"Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, где посмотреть: Amazon) - победитель

"Спасти рядового Райана" (Saving Private Ryan, где посмотреть: Netflix, Amazon Prime) - мой выбор

Удивительно, но Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow) выиграла награду "Лучшая женская роль" за свое топорное чтение шекспировских строк в роли Виолы де Лессепс (Viola de Lesseps) в фильме "Влюбленный Шекспир". На мой взгляд, остроумного сценария Тома Стоппарда (Tom Stoppard) недостаточно, чтобы оправдать выбор победителя. Как известно, Джуди Денч (Judi Dench) получила награду за лучшую женскую роль второго плана за появление в одном из эпизодов в роли стареющей королевы Елизаветы (я бы назвал ее "моргнешь-и-пропустишь" - она длится всего восемь минут). Полагаю, эту награду скорее можно было отнести к категории "здорово постарался, раз смог получить ее".

Как ни странно, еще одним претендентом на звание лучшего фильма в 1998 году была картина Шекхара Капура (Shekhar Kapur) "Елизавета", где роль Королевы-девственницы сыграла Кейт Бланшетт (Cate Blanchett) (к этой роли она потом вернулась в режиссерском сиквеле "Елизавета: Золотой век" (Elizabeth: The Golden Age)). Бланшетт проиграла Пэлтроу в борьбе за титул лучшей актрисы.

Динамичный фильм Стивена Спилберга о Второй мировой войне "Спасти рядового Райана" легко должен был получить главный "Оскар" уже за одни новаторские боевые сцены. Ну, он хотя бы принес Спилбергу утешительный приз в виде еще одной награды за лучшую режиссерскую работу (после "Списка Шиндлера", Schindler's List).

По мне так можно было бы обойтись без некоторой фирменной для Спилберга сентиментальности (особенно в безвкусном финале), но в целом этот фильм прекрасно смотрится и сейчас, а многие из приемов создания реализма, в нем примененные, вошли в современные учебники по кинорежиссуре.

2001

"Игры разума" (A Beautiful Mind, где посмотреть: Netflix, Amazon) - победитель

"Госфорд-парк" (Gosford Park, где посмотреть: ICON, Amazon) - мой выбор

Биографический фильм Рона Ховарда (Ron Howard) о гениальном математике-шизофренике Джоне Нэше (Рассел Кроу) - еще один достойный, но скучный фильм-приманка для жюри, в котором, очевидно, пропущены (предполагаемые) менее пикантные аспекты личной жизни Нэша.

По первому впечатлению, детективный фильм Роберта Олтмена (Robert Altman) - классический претендент на "Оскара". Написанный Джулианом Феллоузом (Julian Fellowes), "Госфорд-парк" предвещает аристократические оформление и актерский состав "Аббатства Даунтон" (Downton Abbey). Но Олтмену удалось избежать того, что могло бы стать обычным переложением Агаты Кристи, благодаря блуждающей камере и необычным режиссерским штрихам.

Все актеры прекрасно подходят для своих ролей, в особенности Мэгги Смит (Maggie Smith) в роли графини Трентхэм (более неприятный вариант ее будущего персонажа в "Даунтоне"), Майкл Гэмбон (Michael Gambon), Хелен Миррен (Helen Mirren), Джереми Нортэм (Jeremy Northam) и Эмили Уотсон (Emily Watson). Картина идеально сочетается с тостом с анчоусами, маффинами, чашкой "Эрл Грея" и укрепляющим бокалом портвейна.

2005

"Столкновение" (Crash, где посмотреть: Amazon) - победитель

"Мюнхен" (Munich, где посмотреть: Amazon) - мой выбор

Продюсер, режиссер и соавтор сценария этой криминальной драмы, в которой затронута тема расизма, - Пол Хаггис (Paul Haggis), который годом ранее написал сценарий для оскароносного "Малышка на миллион" Клинта Иствуда (Clint Eastwood). Среди "Лучших фильмов", получивших "Оскар", эта картина стала главным представителем категории "Какого черта?", потому что очень многие (в том числе некоторые ее актеры), совершенно не понимают, почему она имела такой успех.

Режиссер в этой картине старается воссоздать стиль "Коротких историй" (Short Cuts) Роберта Олтмена, чтобы показать панораму жизни современного Лос-Анджелеса - города, страдающего от расовых, социальных и экономических противоречий. Десять лет спустя даже сам режиссер "Столкновения" так прокомментировал свой фильм: "Был ли это лучший фильм года? Не думаю".

Хотя "Горбатая гора" (Brokeback Mountain) Энга Ли (Ang Lee) прекрасный и, я бы даже сказал, важный фильм, по моему мнению, полноправным обладателем титула "Лучший фильм" (из номинантов) стала бы еще одна картина Спилберга "Мюнхен", в которой рассказывается об израильской группе спецназа, которая охотится на виновников теракта на мюнхенских Олимпийских играх в 1972 году.

Хотя фильм этот не назовешь развлекательным, по моему мнению, "Мюнхен" больше хочется пересматривать, чем "Горбатую гору", благодаря его событийной структуре, содержащей множество прекрасных, а порой и очень щекочущих нервы сцен. Актерский состав великолепен, и особенно мне нравятся эпизоды с участием лидера боевой группы Авнера (Эрик Бана, Eric Bana), французского независимого информационного брокера Папы (покойный Майкл Лонсдейл, Michael Lonsdale) и его пронырливого сына Луи (Матьё Амальрик, Mathieu Amalric).

2010

"Король говорит!" (The King's Speech, где смотреть: Netflix, Amazon) - победитель

"Социальная сеть" (The Social Network, где смотреть: Netflix, Amazon) - мой выбор

В 2010 году было очень много сильных претендентов на награду "Лучший фильм года", и потому еще более странно, что получила эту высшую награду драма Тома Хупера (Tom Hooper, "Кошки" (Cats)) о Георге VI "Король говорит". Это ни в коем случае не плохой фильм, в нем немало сильных сцен и крепкая сюжетная линия, но "Король говорит" больше похож на телефильм с большим бюджетом (вроде "Берти и Элизабет" (Bertie & Elizabeth)), либо, наоборот, на низкобюджетный эпизод "Короны" (The Crown).

Мне гораздо больше по вкусу "Социальная сеть" Дэвида Финчера (David Fincher) - написанный Аароном Соркиным (Aaron Sorkin) язвительный портрет верховного лидера Фейсбука Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg). Джесси Айзенберг (Jesse Eisenberg) играет мальчика-миллиардера самовлюбленным и отталкивающим персонажем, хотя у него порой и бывают озарения, когда он понимает, что ведет себя эгоистично.

Глядя на награды этого года, можно предположить, что у "Суда над чикагской семеркой" (Trial of the Chicago 7) Соркина есть шанс прорваться сквозь толпу и урвать "Лучший фильм года". Это одна из тех удобных для Академии, довольно традиционных и хорошо сбитых работ с либеральным уклоном, которые обычно преуспевают.

2014

"Бёрдмэн" (Birdman, где смотреть: Amazon Prime) - победитель

"Отель "Гранд Будапешт"" (Grand Budapest Hotel, где смотреть: Disney+, Amazon) - мой выбор

Фильм Алехандро Иньяритту (Alejandro G. Iñárritu) "Бёрдмэн" вызывает восхищение своим замыслом и техническими приемами, но, возможно, общее впечатление от просмотра не такое уж сильное. Используя иллюзию того, что весь фильм снят как единый длинный кадр в стиле "Русского ковчега" Александра Сокурова (2002), режиссер вдохнул новую жизнь в карьеру Майкла Китона (Michael Keaton, "Бэтмен", "Бэтмен возвращается"), который, что иронично, играет актера, когда-то снимавшегося в роли супергероев в кино, а сейчас отчаянно стремящегося заслужить уважение выступив в собственной новаторской постановке по рассказам Рэймонда Карвера (Raymond Carver) из сборника "О чем мы говорим, когда говорим о любви" (What We Talk About When We Talk About Love).

Китон сыграл крылатого суперзлодея Стервятника в "Человек-паук: Возвращение домой" 2017 года (Spider-Man: Homecoming). Будь моя воля, я бы выбрал либо "Одержимость" (Whiplash) Дэмьена Шазелла (Damien Chazelle), либо "Отель "Гранд Будапешт"" Уэса Андерссон (Wes Anderson). Но поскольку об "Одержимости" я недавно писал здесь же, а комедия Андерсона мне действительно очень понравилась, я остановился на последней.

Рэйф Файнс (Ralph Fiennes) великолепен в роли мсье Густава, эксцентричного старшего консьержа отеля "Гранд Будапешт", у которого уникальная философия - и очень внимательное отношение к пожилым леди.

Как и в "Да здравствует Цезарь!" (Hail Caesar, 2016) братьев Коэн, Файнс демонстрирует несравненный комедийный талант (это еще помимо "Уоллиса и Громита" (Wallace and Gromit)).

Сценография (Адам Штокхаузен, Adam Stockhausen) и музыка (Александр Деспла, Alexandre Desplat) идеальны, и у всех партнеров Файнса есть шанс отлично себя показать, особенно у таких молодых актеров как Тони Револори (Tony Revolori, посыльный Зеро, подопечный мсье Густава) и Сирши Ронан (Saoirse Ronan, Агата - невеста Зеро), но также и у великого Ф. Мюррея Абрахама ("Амадей", Amadeus), который остро играет пожилого Зеро.

2018

"Зеленая книга" (Green Book, где посмотреть: Amazon) - победитель

"Фаворитка" (The Favourite, где посмотреть: Disney+, Amazon) - мой выбор

"Зеленую книгу" (Green Book) приняли так же, как и "Столкновение" в том смысле, что многие были ошеломлены ее победой в номинации "Лучший фильм года", увидев в ней своего рода вывернутую наизнанку картину "Шофер мисс Дейзи" (1989), которую резко критиковали.

Вигго Мортенсен (Viggo Mortensen) играет Тони Липа (Tony Lip), американца итальянского происхождения (как в жизни!), работающего вышибалой в ночном клубе. Его нанимают возить на машине знаменитого черного пианиста Дона Ширли во время его концертного турне по Среднему Западу и югу США в начале 1960-х. "Зеленую книгу" немало ругали те, кто посчитал ее фильмом про "белого спасителя", рассказывающим историю в основном с перспективы Липа.

Но недавно Мортенсен спровоцировал еще больше ожесточенных дебатов, снявшись в роли гея в собственном режиссерском дебюте "Падение" (Falling, 2020).

Мой выбор? Вот тут было трудно, потому что мне понравились и "Черный клановец" (BlackKkKlansman), и "Черная пантера" (Black Panther), но из-за явной намеренной эксцентричности я предпочту все же черную комедию "Фаворитка", действие которой происходит при дворе королевы Анны (1702-1714). Оливия Колман (Olivia Colman) в роли королевы здесь играет совершенно иного монарха, чем ее стоическая Елизавета II в "Короне".

Здесь не так много персонажей, за которых можно было бы болеть, но самая симпатичная из них, пожалуй, переменчивая Анна, которая никак не может выбрать между леди Сарой Черчилль (Рейчел Вайс) и ее кузиной Эбигейл Мэшем (Эмма Стоун, Emma Stone), борющихся за королевское расположение, используя качестве оружия секс, лесть и запугивание.

Не нужно сильно напрягаться, чтобы увидать, что "Фаворитка" уже начала влиять на кинематограф, особенно если вы смотрели сериал "Великая" (The Great) с Эль Фэннинг (Elle Fanning) в роли молодой российской императрицы.

Стивен Арнелл

Перевод: ИноСМИ