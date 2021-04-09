Денисенко: Санкции СНБО вместо судебных приговоров вредят интересам Украины

Заседание СНБО Офис президента Украины

Оригинал размещен на сайте "Deutsche Welle Украина".

Санкции СНБО не могут заменить судебных решений. Замена санкциями приговоров тем, кого кто-то считает преступниками, опаснее "мертвой" судебной системы и вредит интересам Украины, считает украинская журналистка и правозащитница Лариса Денисенко.

Иногда мне кажется, что советники президента страны решили, что нашли гениальное решение противодействию хайпам. Чтобы это не сказывалось на рейтингах, не портило настроение и имело эффект подорожника: дешево лечило общественные раны. К тому же, без таких отягчающих главу государства процедур как длительные судебные разбирательства, системная борьба с коррупцией, изнурительные и затяжные реформы и проблемные отставки тех или иных руководителей министерств.

Например, возникают скандалы, связанные с деятельностью Максима Степанова или же Павла Вовка, социальные сети взрываются, эксперты пишут, что вакцинация провалена, а система правосудия гниет, и надежд на "улучшение" мало, все это можно исправить быстро принятыми решениями СНБО и, соответственно, указами президента Владимира Зеленского.

По крайней мере, в истории с Виктором Медведчуком это прекрасно сработало, позабавило часть общества, собрало лайки в социальных сетях, кроме того, будто вдохновило на работу и систему правосудия. Виктор Медведчук проиграл несколько судов.

Итак, кто-то нашел оптимальное карательно-управленческое решение, что можно заменить уголовное правосудие, антикоррупционное законодательство, дисциплинарные производства, реформу таможни санкциями СНБО.

2 апреля этого года СНБО составил свой рейтинг, в отличие от привычных рейтингов влиятельных политиков, которые составляют эксперты деловых еженедельников, на этот раз это был топ контрабандистов, составленный аналитиками СБУ и СНБО. Этот топ был утвержден указом президента страны.

Ввели персональные санкции, заблокировали активы, имущество, санкции коснулись также компаний, к которым были причастны "контрабандисты", кроме того, от работы отстранили 100 должностных лиц таможни.

Санкции имеют такую статусную природу, что применяются, прежде всего, к иностранным физическим и юридическим лицам, но если верить в конспирологические теории заговора, что в Украине действует "пятая колонна", то, может, эти "контрабандисты" этой колонной и являются?

Бороться с таким серьезным экономическим уголовным преступлением как контрабанда действительно непросто. Уголовное правосудие вообще обременительная и ненадежная штука: много письменной работы, стандарты, объявление подозрений, ведение следствия, сбор доказательств, процессуальное руководство, доказывание вины, представление обвинения во время судебного процесса, и все это - люди, время, ресурсы. И до "посадок" надо дожить, и не факт, что хватит периода президентской каденции или кто-то из судей не спрячет клыки за антикоррупционными брекетами.

Антикоррупционное законодательство также работает в плоскости уголовного правосудия, и двигаться здесь без соблюдения процедур, без учета фактора презумпции невиновности фактически невозможно. Принадлежность каждого доказательства, даже очевидного в глазах общества, нужно каждый раз доказывать.

Таможенную реформу нужно продумать, проанализировать, что не так, разработать, распланировать, начинать поэтапно воплощать, ввести механизм мониторинга и реагирования. И это также процедурный каскадный процесс.

Многие объясняют санкционный путь тем, что это отвечает украинским интересам. Что ж, это, безусловно, одобрительно, когда решения украинского СНБО отвечают украинским интересам, было бы значительно хуже, если бы не отвечали или отвечали интересам другого государства. Хорошо, когда и решения исполнительной власти отвечают украинским интересам, и решение президента, а вот с системой правосудия немного сложнее, потому что принцип соответствия украинским интересам не является определяющим, когда речь идет о правах человека и свободе.

Но учитывая перспективу, на последствия принятия этих решений, у меня нет уверенности, что это отвечает украинским интересам.

Например, санкции не могут подменять собой реформы: правосудия, таможни, системы здравоохранения или же антикоррупционную. Это не инструменты реформ.

Санкции не могут служить инструментом привлечения к юридической ответственности за совершение преступлений или административных правонарушений, даже если в отношении лица ведется расследование.

Санкции не могут подменять уголовную ответственность, поскольку тогда принципы правосудия заменяет политическая целесообразность, те же самые украинские интересы, которыми руководствуются органы исполнительной власти.

Использование санкций вместо справедливого судебного процесса будет означать смерть судебной ветви власти. И если кто-то считает, что она и без того мертва, санкционная замена "мертвого правосудия" еще более опасна, потому что внедряется вопреки конституционным принципам.

Проблема еще и в популистской риторике президента Зеленского. Она мешает ему объяснять обществу сложные, но крайне необходимые вещи относительно правомерности, правовых оснований, аргументированности принятия подобных решений. Поэтому общество видит, что так можно, что правосудие не работает, что Конституция существует лишь на бумаге.

А теперь подумайте, что у нас еще функционирует так, что вызывает общественное возмущение? Или же не функционирует? СНБО придет - порядок наведет, или хотя бы подарит временную эйфорию. На помощь критики надеяться не стоит, потому что привкус всевластия еще слаще вкуса власти.

Лариса Денисенко