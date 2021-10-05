"Дельта-волна" набирает обороты: Как защитить себя и своих близких?

Сергей Карпухин/ТАСС

В Украине бушует более заразный штамм коронавируса "Дельта". Как не попасть в объятия коварного варианта вируса?

Об этом пишет Андрей Волянский на своей странице в Facebook.

Когда в первый день осени я писал о том, что пандемия завершается, большинство комментариев были однозначны: "Похоже, доктор поторопился". Теперь, думаю, уже очевидно то, что пандемия на исходе, глобальная Дельта-волна идет на спад. Конечно, еще есть много отдельных очагов, некоторые активно горящие - США, Россия, Малайзия. Но в Бразилии, Мексике, Индии, Индонезии, Аргентине, Колумбии, Иране эпидемическая активность неуклонно падает. В Европе заболеваемость снизилась почти повсеместно (рост в Великобритании, Украине, Румынии, Болгарии). Глобальная летальность в сентябре упала до 1,65%.

из открытых источников

Украина. У нас, к сожалению, Дельта-волна только разворачивается. Но прогноз у меня совсем не такой мрачный, как в марте. Не благодаря вакцинации (15% - слишком мало), благодаря, в первую очередь, большому количеству переболевших ранее. В течение еще 2-3-х месяцев нас ждет около 200 летальных исходов ежесуточно. 15-20 тысяч смертей. Как минимизировать потери? Уже понятно, эпидемическое расследование (отслеживание треков, изоляция и обследование контактных) исполнительная власть не наладит (нет ни желания восстанавливать эпидслужбу, ни мозгов). Адресной защиты уязвимых тоже не было и не будет.

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Поэтому людям нужно самим позаботиться о себе, своих родных, своих сотрудниках.

Рекомендации.

1. Непривитым и не болевшим - выяснять свой статус (тест на антитела класса Джи). Какого-то критического уровня антител нет. Их любое определяемое количество говорит о сформированном иммунном ответе. Поэтому тест может быть любым - качественным, количественным, на нейтрализующие антитела и пр.

2. Если человек переболел ранее (антитела есть) - риск инфицирования "Дельта"-вариантом невысок. Если это все же происходит - течение не должно быть тяжелым.

3. Если антител нет - людям из групп риска (50+, хронические заболевания, особенно несколько хр. заболеваний) стоит прививаться "Короноваком", как самой безопасной и эффективной вакциной из доступных в Украине.

4. Если они (люди из групп риска) не хотят вакцинироваться против COVID - соблюдать изоляционные мероприятия (маска, дистанция). Но при этом обязательно гулять, проветривать помещения, давать себе физические нагрузки, закаливаться (контрастный душ), обследоваться, подлечивать свою патологию, вакцинироваться против гриппа и пневмококка.

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5. Людям не из групп риска и не имеющим антитела стоит привиться (лучше "Короноваком") если:

Они не хотят болеть.

Они хотят вложить свою лепту в защиту уязвимых (создание коллективной защиты).

Они не беременны.

Они старше 18 лет.

Дети легко переносят COVID и практически не умирают. В Украине зафиксировано 52 летальных случая из 150 тысяч инфицированных в возрастной группе 0-20 лет.

6. Вакцинированные (особенно из групп риска) должны понимать, что вакцинация защищает не сразу и далеко не всех, поэтому необходимо соблюдать изоляционные мероприятия (маска, дистанция) и проверить наличие антител через месяц после второй дозы. В Украине в отличие от, скажем, Великобритании, сложно по тесту на антитела отличить поствакцинальный и естественный иммунитет.

7. Контактным - стоит проверить наличие антигена (ПЦР или быстрый тест). В случае отрицательного результата нужно понимать, что инфицирование все равно могло произойти, поэтому через месяц проверить наличие антител класса Джи.

8. Многие люди пьют витамины и кроворазжижающие препараты. Я бы рекомендовал это делать, согласовав с врачом. Витамины, в частности витамин Д, в больших дозах токсичен (часто его принимают по 4-8 тысяч ед. в сутки). Прием противовирусных препаратов профилактически возможен в случае контакта с заболевшим (амиксин, амизон, арбидол на 5 дней).

Андрей Волянский