Дело Медведчука - это попытка Зеленского вывернуться и "бросить" народу что-то новое, чтобы сгладить скандал с офшорами

Президент Украины Владимир Зеленский KMR IMAGES

Об этом пишет Юрий Корольчук на своей странице в Facebook.

Черный день календаря для президента Зеленского - его рейтинг существенно упал. Так говорит КМИС. И даже символично остановился на цифре "25", которую иронически посвятили сторонникам Порошенко, которые голосовали за него в 2019 году. Теперь превращение Зеленского в Порошенко формализовалось в виде данных социологии. К сожалению для Зеленского падение будет продолжаться и дальше. Имеющаяся информация свидетельствует, что из этих 25% всего 12-15% можно назвать "зеленоботами", которые искренне верят в правильность курса "больших обещаний" о миллиарде деревьев и шести новых блоках АЭС.

Сказать, что падение рейтинга было неожиданным? Я бы сказал так - даже слишком быстрым. Потому что уж сколько скандалов пережил и сам Зеленский и его "слуги", что можно было только задаваться вопросом: что станет точкой окончательного развенчания мифа о Зеленском, который "нарисовали" в 2019 году.

Но с другой стороны все же было ожидание "падения" Зеленского, олицетворяющего собой нынешнюю власть. Наверное показательными стали и "Пандора пейперс" об офшорах Зеленского, невероятное многодневное молчание президента по этому поводу (даже хиленького видосика с хи-ха об офшорах не записали), потом не менее впечатляющее интервью Зеленского ICTV, где он выкручивался как мог, но так и не вызвал доверия.

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Растерянность Зеленского даже проявилась в том, что он фактически сам снова начал оценивать дело Медведчука, предлагать какие-то фантастические обмены Медведчука на каких-то неназванных "героев". Кто эти потенциальные люди? Ни одной фамилии президент, как всегда, не предоставляет.

"Господин Медведчук - гражданин Украины, и к нему применяется законодательство. С другой стороны, если бы Россия подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство (ну например, вполне возможно), то мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине", - рассказывает волнуясь Зеленский. Почему волнуясь? Послушайте видео, где патриот и неофит-борец за украинский язык Зеленский неожиданно сумбурно переходит на свой родной русский язык и именно так предлагает обменять Медведчука.

Да и в конце концов, само обсуждение и постановка ведущим вопроса о домашнем аресте Медведчука, возможное давление России, поддержка такой риторики Зеленским, речь о свершившемся факте о Медведчуке как виновном – это снова и снова подтверждение того, что это дело политическое. История с Медведчуком тем и интересна, что именно Зеленский сделал из нее политическое дело. Без доказательств, без суда, без формальностей.

Но для Зеленского дело Медведчука – это попытка вывернуться и "бросить" народу что-то новое, чтобы не обращали внимание на офшоры, скандалы.

А похоже, что их будет еще больше. На Западе в целом усиливается критика Зеленского. И в том числе за запрет телеканалов, фактическое давление на Медведчука как одного из руководителей оппозиционной политической силы. Показательно, что это пишет авторитетный "Форбс". Тут уж не выкрутишься "путинской пропагандой" или "кремлевскими нарративами".

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Именно "Форбс" критикует Зеленского за пренебрежение правами иностранных инвесторов, скандал Pandora Papers о выводе денег в офшоры, запрет телеканалов, дело Медведчука.

Чего только стоит следующая цитата из статьи в "Форбс": "Атака Зеленского против таких фигур, как Медведчук, также использовалась для того, чтобы продать политику "деолигархизации" - политику, которую критикует Венецианская комиссия, консультативно-совещательный орган при Совете Европы, поскольку она оправдывает политические атаки и месть с помощью инструмента индивидуальных санкций, без суда, без юридического оформления и без обоснования со стороны полиции. На словах это звучит хорошо, потому что практически все в Украине, кто не является корпоративным магнатом, соглашаются, что деолигархизация действительно нужна. Но ее также легко использовать как политическое оружие, что объясняет, почему в Европе считают такую политику грубой. Рейтинги Зеленского могут провалиться еще сильнее из-за разоблачений Pandora Papers, продолжающихся коррупционных проблем, роста цен на энергоресурсы и бесконечной борьбы с Россией".

Словом, неутешительный период начинается у президента Украины. Без сложившихся центров влияний, без своих СМИ, без реального капитала и без наработанного политического реноме. А еще нужно управлять государством 2,5 года. Пора ли выполнить свое обещание и уходить в отставку?

Юрий Корольчук