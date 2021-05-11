Давление власти на Медведчука - это циничное и незаконное преследование по политическим мотивам

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук 112ua.tv

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Давление украинской власти на оппозицию, в частности Виктора Медведчука, переходит все границы здравого смысла. Зеленский внезапно понял, что исполнять президентские обязанности у него получается плохо, и вместо того, чтобы изменить подход и сделать что-то для народа, он решил спустить всех собак на оппозиционного политика.

Если задать себе вопрос, почему власть организовала такие репрессии против Медведчука, ответ напрашивается один: слишком хорошо работает. Посудите сами, буквально каждый жизненно важный шаг для страны действующий президент провалил, в то время как у Медведчука всегда был рабочий план на этот счет.

Взять хотя бы наиболее острую проблему на сегодня – пандемию коронавируса. Вся "победа" Зеленского в том, что он с трудом договорился о получении Украиной вакцины, количество и качество которой в значительной доле стопорит вакцинацию в стране. Что же сделал Медведчук? Еще в декабре прошлого года он договорился с Россией не просто о поставках вакцины "Спутник V", что, безусловно, помогло бы гораздо раньше начать прививки, но еще и о ее производстве. Но вместо этого мы получили локдаун на локдауне и глубокую финансовую яму.

Что же насчет мира на Донбассе и обмена удерживаемыми лицами? В любой стране это было бы основным вопросом, без мира в стране вообще сложно построить государство, но наш президент так не считает. Проводить переговоры с Путиным? Нет. С Луганском и Донецком? Тоже нет. Не удивительно, что проблема не сдвинулась с мертвой точки. В то же время Медведчук готов быть переговорщиком с любой из сторон. Более того, в России его уважают, что могло бы облегчить процесс. Он пошел еще дальше – предложил детальный план по возвращению Донбасса в Украину, который одобрили не только Москва и Луганск с Донецком, но и в Париже и Берлине. Однако же нашим властям это не нужно, зачем им такой мир, который не поднимет им рейтинги, действительно.

Про обмен и освобождение удерживаемых на территории Донбасса тоже сказать нечего. Зеленский, так рьяно обещавший всех вернуть домой, исчез, самоустранился от этого вопроса. Тем временем Медведчук уже освободил полторы тысячи людей. Освободил бы и больше, те же женщины, о которых уже договорился оппозиционер, без отмашки президента не могут покинуть территорию Донбасса. Но Зеленский молчит, видимо, снова невыгодно.

О тарифах можно говорить еще дольше. С самого начала Медведчук вел последовательную политику, предлагал варианты выхода из экономического кризиса, объяснял, как можно снизить стоимость того же газа для конечного потребителя, договорился с Москвой о скидке в 25%. Но цены на коммуналку продолжают расти, потому что Зеленскому плевать и на это. В МВФ сказали повысить – значит, нужно повышать.

На фоне всего этого репрессии против Медведчука выглядят, как попытка утопающего схватиться за соломинку. Власть лишь признает свою несостоятельность, отсутствие умений сделать хоть что-то самостоятельно, что-то, что не заставит людей возмущаться, протестовать и критиковать Зеленского вместе с его окружением. Своими действиями они лишь расписались в собственном непрофессионализме и бесполезности.

Александр Потемкин