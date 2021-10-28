Данилов признал, что "Глуско" не связана с Медведчуком. А значит, санкции и обыски силовиков были незаконны

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Об этом пишет Александр Потемкин на своей странице в Facebook.

Говорящая голова Зеленского, секретарь СНБО Данилов признал, что АЗС Glusco не связаны с Медведчуком. "У нас нет документов, что "Глуско" напрямую аффилирована с Медведчуком", – сказал он. Ну что же, вскоре Данилов будет вынужден признать, что и в "ПрикарпатЗападТрансе", который власть кошмарила, тоже нет Медведчука. А еще Данилову не мешало бы извиниться и уйти в отставку, попутно рассказав о масштабной коррупции, которая царит в СНБО.

Зе-команда голословно, без доказательств, суда и следствия обвинила иностранных инвесторов, которые вложили более полумиллиарда долларов и восстановили ржавую трубу, начав поставлять в Украину дешевый дизель, в связях с Медведчуком. Власть пошла по беспределу – нефтепродуктопровод отобрали у швейцарцев через санкции СНБО, а заправки "Глуско" заблокировали посредством силовиков. То есть, без суда и следствия власть остановила бизнес частных инвесторов, который генерировал сотни миллионов гривен налогов в бюджет и способствовал сокращению объема контрабанды дизеля на украинском рынке.

А ведь нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападТранс" долгое время был самым выгодным способом транспортировки дизеля в Украину. Поставки по трубе обходились дешевле железнодорожной логистики и дорогой морской перевалки, что отражалось на более низких ценах на стеллах АЗС. Сегодня "ПрикарпатЗападТранс" стоит без работы. Огромное предприятие, способное генерировать налоговые поступления в госбюджет, не качает топливо из-за политической позиции президента.

За это в будущем государству еще придется расплачиваться. Расплачиваться за жадность Зеленского и всяких "даниловых", которые вводят санкции за деньги, уничтожают политических оппонентов президента и кошмарят частный бизнес.

Недавно Данилов чистосердечно признал, что в санкционных списках обнаружили странные ошибки по 108 людям. Позже еще один одиозный "зеленый человечек" Давид Арахамия сообщил, что правоохранители делали эти ошибки за 300 тысяч долларов с человека, спасая попавших лиц от последствий. Журналисты Bihus.Info в своем расследовании доказали, что перед введением санкций так называемых контрабандистов предупредили, и те перед введением ограничений меняли бенефициаров своих предприятий. Это было сделано для того, чтобы "спрятать" собственные активы. Если по-простому – Данилов и Ко продали "санкции" за взятки. А кто не захотел платить, тому под разными предлогами поломали бизнес.

А сейчас Данилов говорит "ой", ошиблись. Ошиблись? Так ведь чистосердечного здесь недостаточно, нужно в суде ответить за свои преступные действия. Компенсировать убытки пострадавшим. Желательно, из кармана Зеленского, а не госбюджета. Но признать свою преступную деятельность на посту президента у Зеленского не хватает смелости. И он отправляет говорить Данилова. Тому ведь все равно. Он просто заколачивает огромные деньги, а за это вынужден подрабатывать клоуном у президента. А ставка у Данилова за лояльность, как мы поняли, очень хороша.

Александр Потемкин