COVID-сертификат ЕС: Все, что нужно знать, планируя поездку за границу

В Евросоюзе окончательно утвердили COVID-сертификаты, которые должны помочь в путешествиях как внутри ЕС, так и в Шенгене. Как эти сертификаты будут работать и будут ли выдавать их украинцам?

В Евросоюзе начинают действовать цифровые COVID-сертификаты. Окончательно регламенты об их внедрении Совет ЕС единогласно проголосовал за них на своем заседании в Люксембурге в пятницу, 11 июня. Окончательно ковидные сертификаты войдут в обращение 1 июля, чтобы облегчить нынешний сезон отпусков во времена пандемии. DW объясняет, как эти сертификаты будут работать и как граждане Украины смогут ими воспользоваться.

Три COVID-сертификата Евросоюза

Сертификаты трех видов, а именно подтверждающие или вакцинацию против коронавируса, или отрицательный тест, или выздоровление от COVID-19. После каждой вакцинации, теста или выздоровления будут выдавать отдельный сертификат.

Выдавать ковидное свидетельство будут безвозмездно.

Сертификат отрицательного теста будут выдавать только для ПЦР и антиген-тестов.

Подтвердить иммунитет можно будет лишь после положительного ПЦР-теста на коронавирус - сертификат будут выдавать не ранее, чем через 11 дней после него. Действовать он будет 180 дней. Тесты на антитела не будут основой для выдачи сертификата. Правда, регламент предусматривает такую возможность на будущее, если для этого будет достаточно научных данных.

Действовать сертификаты будут в 31 стране: 27 странах ЕС, а также Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии, которые не входят в объединение, но являются частью Шенгенской зоны.

Для каких вакцин в ЕС будут выдавать COVID-сертификаты?

Прежде всего будут выдавать сертификаты для зарегистрированных в Евросоюзе вакцин. Сейчас это вакцины четырех производителей: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Это касается и вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи, которая используется в Украине.

Каждое государство ЕС и Шенгена сможет по своему усмотрению выдавать и принимать сертификаты и для вакцин, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к использованию в условиях чрезвычайной ситуации. Кроме четырех допущенных в ЕС, в нем сейчас содержится и индийский аналог AstraZeneca Covishield, а также две китайские вакцины - Sinopharm и Sinovac. Последняя применяется в Украине.

Российская вакцина "Спутник V" пока не получила вердикта ни ВОЗ, ни европейского регулятора EMA. Они ожидают предоставления РФ всей необходимой информации и проводят необходимые проверки.

Каждое государство, если захочет, сможет выдавать сертификаты и на вакцины, которые получили временное разрешение на национальном уровне. Венгрия, например, уже несколько месяцев использует "Спутник V". Впрочем, признавать ли эти свидетельства, будет решать каждое государство для себя.

Каким будет ковидный сертификат Евросоюза

Сертификат можно будет получить как в цифровой, так и в бумажной форме. Для хранения цифрового варианта надо будет скачать отдельное приложение, где оно будет храниться. Каждая страна ЕС или Шенгена создает свое приложение. В Германии мобильное приложение называется CovPass. Запустили его в четверг, 10 июня. В старом приложении Corona-Warn-App также появится функция загрузки сертификатов.

Кто будет выдавать ковид-сертификат, также будет зависеть от страны. Предусмотрено, что такое свидетельство, например, можно будет получать в клиниках и центрах вакцинации после прививки. В Германии этот документ будут выдавать также врачебные кабинеты и аптеки.

COVID-сертификат будет содержать, в частности, дату прививки или взятия забора для теста, данные о том, какую вакцину человек получил или тип и производителя сделанного теста, а также информацию о том, кто его выдал. Главным элементом документа будет QR-код. С помощью него будут проверять подлинность сертификата. Правда, сделать это смогут только уполномоченные лица. Кому именно предоставят ключи для проверки QR-кодов, будет решать каждое государство. В регламенте предусмотрено, что проверку будут осуществлять, в частности, в аэропортах, портах, на вокзалах и автостанциях.

Для взаимного признания сертификатов между разными странами Еврокомиссия создала портал, через который будут передаваться ключи для проверки сертификатов. При этом передача персональных данных через него запрещена. К этой системе подключились уже 12 стран.

