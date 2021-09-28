COVID-19 и аллергия: Подводные камни диагностики и лечения

До сих пор в мире нет официальной причины появления аллергии Depositphotos

Коронавирусная инфекция COVID-19 в сочетании с аллергией очень опасна, ведь есть риск иметь тяжелое течение болезни. Как защитить свое здоровье?

Об этом пишет Тарас Жиравецкий на своей странице в Facebook.

Почему решил в очередной раз написать об этом сочетании двух заболеваний?

Сейчас вопрос аллергии является очень актуальным, особенно у тех у кого есть аллергия на амброзию!

Как узнать, что у тебя именно аллергия?

Сдать анализ крови на определение igE общего.

Если этот показатель выше 50 единиц, вы - аллергик.

Нормы конечно меняются последние несколько лет, но из практики когда-то эта норма была оптимальной, как для взрослых так и детей.

Если у вас показатель igE в разы выше 50 единиц, вы можете сделать анализ, который называется аллергопанель (дешевле и проще), который определяет наиболее частые 20 аллергенов и укажет, на что именно у вас аллергия. Или сдать Alex-тест на почти 300 аллергенов, но такой тест часто в 10 раз дороже предыдущего.

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Что дальше делать с этими тестами?

1. Попытаться избегать контакта с аллергенами.

2. Обратиться к аллергологу.

У аллерголога вы получите советы, как симптоматически лечить аллергические заболевания (астма, аллергический ринит, атопический дерматит, обструктивный бронхит, хроническая крапивница).

Также врач порекомендует аллерген-специфическую-иммунотерапию (АСИТ) для того чтобы попытаться уменьшить влияние аллергенов на ваш организм.

Для сложных пациентов существует еще лечение биолоджиками, но в нашей стране при цене одной ампулы препарата до 1000$ в месяц длительное время, такая терапия назначается редко.

В чем подводные камни аллергии?

До сих пор в мире нет официальной причины появления аллергии, поэтому эффективного лечения также нет, но в это же время без симптоматического лечения последствия аллергических заболеваний могут быть фатальными.

Еще одна из причин поднятия уровня igE - наличие некоторых паразитов в организме человека. К сожалению часто диагностировать их крайне трудно.

Как вы поняли, для нас, медиков, пока что аллергия остается большой загадкой, поэтому пациенты, которые и так часто страдают от заболеваний, которые могут затруднять дыхание, при инфицировании коронавирусом очень часто имеют тяжелые формы ковида. Это кстати часто молодые пациенты от 25 лет.

На что я хочу обратить внимание у коллег медиков у таких пациентов?

Прежде всего, при выполнении лабораторных тестов не забывать про igE общий. Анализ стоит от 180 до 200 гривен в Украине и 50-100€ в странах ЕС. Он технически выполняется очень быстро и уже в день сдачи анализа вы получите результат.

Мы понимаем, что первый удар при ковиде на себя берут семейные врачи, часто пациент консультируется дистанционно, но если в анамнезе у него есть аллергические заболевания еще раз рекомендую сделать анализ igE общий.

Если показатель будет высоким, желательно посоветоваться с врачом-аллергологом или пульмунологом и вместе принимать решение относительно амбулаторного лечения такого пациента.

Именно пациенты с высоким igE являются группой риска тяжелого ковида.

Можно ли пациентам с высоким igE делать вакцинацию?

Да, можно, но врач должен быть готовым к выраженной аллергической реакции, и за таким пациентом нужен тщательный контроль после вакцинации, потому что именно такие пациенты часто имеют аллергические реакции после вакцинации и реакции на другие препараты, которые мы используем для лечения ковида.

Основное, что я хотел объяснить тем, кто читает этот пост - это то, что ковид плюс аллергия - очень опасны, поэтому мы должны быть на шаг впереди и для объективизации знать, насколько пациент является аллергиком и какой у него риск иметь тяжелый ковид.

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Понимаю, что таких рекомендаций пока нет в мире, но считаю, что мы должны немножко самостоятельно думать и принимать решения, потому что мир на этот раз во время пандемии демонстрирует очень медленную реакцию на такой вызов и очень не индивидуальный подход к каждому.

Если думать конструктивно и объединяться, можно диагностировать и лечить лучше.

Основное - это знания и опыт, которые всегда преодолевают панику.

Уверен, что вместе мы очень скоро победим пандемию, и мечтаю, что мировые ученые вернутся к поискам лучшего менеджемента и аллергии, потому что тема также требует дать ответы еще на многие вопросы.

Теория, практика и протокол часто это три разные вещи при ковиде!

К сожалению, коронавирус маскируется под другие заболевания и мы должны быть готовы к тому, что простое воспаление носа, связанное с аллергией, может быть настоящим ковидом с поражением легких и риском тромбоза.

Простой кейс из практики.

Знакомые в Киеве обратились к ЛОРу, который наблюдает женщину уже много лет с аллергическим ринитом, даже думал о плановой операции, чтобы уменьшить отек в носу.

Осмотрев пациентку назначил лечение как при остром риносинусите, потому что ПЦР-тест был отрицательный.

Лечение не дало желаемого результата, у пациентки начался несильный кашель, температура была до 37.4.

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Дистанционно сделали консилиум с врачом и решили таки сделать КТ легких.

На КТ матовое стекло.

Повторный ПЦР-тест отрицательный.

Другие анализы также важны, особенно показатель д-димеры.

Изменение тактики лечения.

Пока состояние стабильное, пульсоксиметр куплен, лечение скорректировано.

У мужа пропал нюх, кашля нет, температура 37.5, сдал ПЦР-тест в той же лаборатории - тест положительный.

В чем может быть проблема в диагностике ковида при хронических ринитах?

Все просто - если пациент пользуется постоянно каплями для носа, это может влиять на результат ПЦР-теста, то есть снижать вероятность обнаружения вируса!

Помните об этом.

А с igE высоким мы еще повоюем после завершения ковида.

Жиравецкий Тарас