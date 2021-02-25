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Цифровая матрица Земли: Новая научная революция

Валентин Гаденов
Валентин Гаденов

Блогер

Планета Земля

Ученые приступили к созданию матрицы Земли, цифрового двойника нашей планеты, призванного моделировать систему Земли и предсказывать будущее с высокой точностью.

Об этом пишет Валентин Гаденов на своей странице в Facebook.

Идентичная Земле цифровая реальность предназначена для выявления будущих событий определяющих политику, в принятии соответствующих мер для лучшей подготовки к экстремальным явлениям, таким как изменение климата например.

В новом стратегическом документе, опубликованном в журнале Nature, показано, как этого можно достичь.

Данные наблюдений будут постоянно вводиться в цифровой двойник, чтобы сделать цифровую модель Земли более точной для отслеживания эволюции и прогнозирования возможных будущих траекторий.

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Но в дополнение к данным наблюдений, традиционно используемым для моделирования погоды и климата, исследователи также хотят интегрировать в модель новые данные о соответствующей деятельности человека.

Новая модель системы Земли будет максимально реалистично отображать практически все процессы на поверхности Земли, включая влияние человека на управление водными ресурсами, продуктами питания и энергией, а также процессы в физической системе Земли.

Всё это – невероятно захватывающе, и открывает двери в опасные дали, только представьте, мы сможем ускорить события в Матрице-2 и увидеть, с какой вероятностью произойдут те или иные события в будущем!

Валентин Гаденов

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