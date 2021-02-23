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Что не так с вакциной CoviShield, которую Степанов везет из Индии

Сергей Кравченко
Сергей Кравченко

Военный эпидемиолог

Вакцина против коронавируса AstraZeneca Фото из открытых источников

Очередное вранье министра Максима Степанова по поводу закупки векторной вакцины от COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca!

Об этом пишет Сергей Кравченко на своей странице в Facebook.

И дело даже не в том, что в Украину едет вакцина, произведенная по лицензии индийским Институтом сывороток, которая реализуется под торговым названием CoviShield.

И дело даже не в том, что в Украину едет всего две палеты с 41 200 флаконами вакцины CoviShield.

И дело даже не в том, что 3 000 флаконов должны пойти на государственную экспертизу.

И дело даже не в том, что срок годности вакцины этой серии истекает летом 23 июня 2021 года.

И дело даже не в том, что стоимость вакцины CoviShield для правительства Индии составляет меньше 3 $, а для Украины цена до сих пор не известна (Святослав Пискун назвал цену в 17$ на канале "Украина 24").

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И дело даже не в том, что фармпредприятие находится не в Европе и по этой причине у индийского Института сывороток отсутствует GMP-сертификат PICs (pharm inspection cooperation scheme), где Украина единственный член с односторонними правами.

А дело в том, что у индийского Института сывороток где-то около 1-1,5 года назад истек срок национального украинского GMP-сертификата.

После чего украинские инспекторы выезжали с инспекцией на производство и определили больше 6 замечаний от критических до незначительных по отношению к фармацевтическому производству Института, что было зафиксировано при составлении corrective and preventive actions (CAPA "капа").

И только на прошлой неделе индийский Институт сывороток подал в украинский Минздрав обоснованные ответы на замечания инспекторов и предоставил документальное подтверждение об устранении недостатков.

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И только на будущей неделе Минздрав Украины должен будет подготовить приказ о утверждении плана, порядка и сроков комиссионной проверки инспекторами ГП "Украинский институт фармацевтического качества" Гослекслужбы Украины фармацевтического производства индийского Института сывороток с целю подтверждения соответствия GMP-стандарту.

Этот процесс занимает минимум три недели при безупречных обстоятельствах.
Так что министр здравоохранения в очередной раз лжет и везет в Украину вакцину, которую нельзя пока ещё завозить, невозможно зарегистрировать и применять при вакцинации украинских граждан до проведения инспекции и подтверждения национальной GMP-сертификации!!

К чему я это написал?

Максим Степанов, а где миллиард гривен и китайская вакцина компании Sinovac?
С уважением к народу Украины,
председатель Национальной медицинской палаты Украины,
директор ДП "Украинский научный центр "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" - Сергей Кравченко.

Сергей Кравченко

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