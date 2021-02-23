Что не так с вакциной CoviShield, которую Степанов везет из Индии

Вакцина против коронавируса AstraZeneca Фото из открытых источников

Очередное вранье министра Максима Степанова по поводу закупки векторной вакцины от COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca!

Об этом пишет Сергей Кравченко на своей странице в Facebook.

И дело даже не в том, что в Украину едет вакцина, произведенная по лицензии индийским Институтом сывороток, которая реализуется под торговым названием CoviShield.

И дело даже не в том, что в Украину едет всего две палеты с 41 200 флаконами вакцины CoviShield.

И дело даже не в том, что 3 000 флаконов должны пойти на государственную экспертизу.

И дело даже не в том, что срок годности вакцины этой серии истекает летом 23 июня 2021 года.

И дело даже не в том, что стоимость вакцины CoviShield для правительства Индии составляет меньше 3 $, а для Украины цена до сих пор не известна (Святослав Пискун назвал цену в 17$ на канале "Украина 24").

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И дело даже не в том, что фармпредприятие находится не в Европе и по этой причине у индийского Института сывороток отсутствует GMP-сертификат PICs (pharm inspection cooperation scheme), где Украина единственный член с односторонними правами.

А дело в том, что у индийского Института сывороток где-то около 1-1,5 года назад истек срок национального украинского GMP-сертификата.

После чего украинские инспекторы выезжали с инспекцией на производство и определили больше 6 замечаний от критических до незначительных по отношению к фармацевтическому производству Института, что было зафиксировано при составлении corrective and preventive actions (CAPA "капа").

И только на прошлой неделе индийский Институт сывороток подал в украинский Минздрав обоснованные ответы на замечания инспекторов и предоставил документальное подтверждение об устранении недостатков.

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И только на будущей неделе Минздрав Украины должен будет подготовить приказ о утверждении плана, порядка и сроков комиссионной проверки инспекторами ГП "Украинский институт фармацевтического качества" Гослекслужбы Украины фармацевтического производства индийского Института сывороток с целю подтверждения соответствия GMP-стандарту.

Этот процесс занимает минимум три недели при безупречных обстоятельствах.

Так что министр здравоохранения в очередной раз лжет и везет в Украину вакцину, которую нельзя пока ещё завозить, невозможно зарегистрировать и применять при вакцинации украинских граждан до проведения инспекции и подтверждения национальной GMP-сертификации!!

К чему я это написал?

Максим Степанов, а где миллиард гривен и китайская вакцина компании Sinovac?

С уважением к народу Украины,

председатель Национальной медицинской палаты Украины,

директор ДП "Украинский научный центр "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" - Сергей Кравченко.

Сергей Кравченко