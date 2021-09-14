Что "Динамо" способно противопоставить соперникам в Лиге чемпионов

Сегодня, 14 сентября, киевское "Динамо" стартует в групповом этапе Лиги чемпионов на НСК "Олимпийском" в игре с лиссабонской "Бенфикой" Фото из открытых источников

14 сентября "Динамо" матчем против "Бенфики" стартует в групповом этапе Лиги чемпионов. Чем закончится нынешняя кампания "бело-синих" в главном континентальном турнире, сейчас сказать сложно. Но вот с каким багажом они подходят к этому старту, давайте сейчас поговорим.

Об этом пишет Sport.ua.

Моральный микроклимат

С этим полный порядок. Скажу больше: полнейший. Наставник чемпионов страны Мирча Луческу после хирургического вмешательства вернулся из ВИП-ложи на более привычное место – тренерскую скамью. И футболисты сразу это почувствовали. В хорошем смысле этого слова. Не зря ведь многие подопечные румынского тренера утверждали, что "Динамо" с Луческу на тренерском мостике и без оного – это две разные команды.

В чемпионате дела идут отлично. Накануне игры против "Бенфики" киевляне не испытали каких-либо проблем в матче против "Металлиста-1925": типичная победа на классе. Действующий чемпион возглавляет турнирную таблицу, имея трехочковое преимущество над "Шахтером".

Команду покинул главный смутьян – Жерсон Родригеш, перешедший на правах аренды (с правом выкупа) в чемпионат Франции ("Труа"). По всей видимости, в "Динамо" не очень горюют по этому поводу. Луческу сказал, что в команде должны оставаться те, кто хочет за эту команду играть. Люксембуржец, стало быть, играть уже не хотел. Ну, тогда скатертью дорога. У оставшихся, похоже, с мотивацией все в полном порядке.

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Игровой тонус

С этим тоже все хорошо. Практически всех своих соперников по чемпионату страны "Динамо" переигрывало с запасом. Единственная осечка – ничья с "Ингульцом" - продиктована, в первую очередь, усталостью после товарищеского матча с чемпионами Италии – "Интером".

На мой взгляд, целесообразность проведения того "товарняка", как и спарринга против "Фенербахче", вызывает, как минимум, сомнения. Да, я понимаю, что Луческу таким вот способом хотел дать своим подопечным "понюхать порох" приближающегося группового турнира ЛЧ. Но, как по мне, эти спарринги больше навредили, нежели помогли, так как команда выбивалась из ритма УПЛ.

Тем не менее, после матча с "Ингульцом" динамовцы достаточно оперативно пришли в себя. У команды есть четкий рисунок игры; команда сыгранная, "сбитая" - ее не нужно "строить" - и этим она принципиально отличается от "Шахтера". Скажу больше: "Динамо" образца нынешнего сезона с точки зрения игровой мысли, движения, общекомандной скорости лично мне импонирует больше, чем "Динамо" образца прошлого сезона.

Кадровый кондуит

Команда неплохо укомплектованная, о чем было сказано и выше, поэтому кадровые вливания делались "точечно". Тем не менее, качество этих вливаний оказалось разным. На данный момент мы можем лишь попытаться дать оценку новичкам, ибо они сделали/делают лишь первые шаги на новом месте.

Витиньо и вовсе еще не дебютировал. Рамирес вроде не портит каши, но заболел коронавирусом и теперь непонятно, когда и в каком состоянии вернется. Антюх – явно игрок для ротации, глубины состава; с этой задачей бывший игрок "Колоса" справляется. Кулач – тема для отдельного разговора. Мне кажется, этому нападающему больше нужно "Динамо", чем "Динамо" нужен этот нападающий. По последним матчам понравился Шкурин. Мне кажется, именно на этого форварда, а также на универсального Гармаша будет делать ставку Луческу в атаке.

Полузащита – главная действующая сила нынешнего "Динамо". Цыганков сейчас в порядке. По словам Луческу, Буяльский готов заниматься в общей группе. Если Виталий будет полностью здоров, то обязательно выйдет против команды Романа Яремчука. Этот полузащитник набрал фантастическую форму, и грех не использовать его сильные качества. Есть равноценный выбор на левом фланге – Вербич и Де Пена. Есть выбор и на позицию "волнорезов" - Андриевский, Шепелев, хотя основной акцент наверняка будет сделан на проверенном дуэте Сидорчук – Шапаренко.

В игре против "Металлиста-1925" в запасе уже был Бущан. По всей видимости, основной динамовский голкипер уже тоже на пути к основе.

Пара центрбеков на данный момент – Сирота и Забарный. Позиция левого защитника безальтернативная – Миколенко, а вот на противоположном фланге есть выбор: Тымчик, Кендзёра и Караваев.

Проблемные позиции

Если Бущан действительно полностью восстановился после травмы, то тогда за вратарскую позицию переживать не стоит. Но если нет, то подобные эпитеты вряд ли можно адресовать Бойко: футболист он очень опытный, спору нет, но спокойствия и уверенности, которые есть у Георгия, Денису, на мой взгляд, сейчас не хватает.

Пара центральных защитников вызывает опасения с точки зрения полноценной возможности противостоять быстрым и классным форвардам, а в ЛЧ будут именно такие. Забарному и Сироте явно не хватает опыта, "заматерелости". Да, это придет с годами. Но пока придет, будут ошибки.

С точки зрения выбора атакующее звено остается самой слабой конструкцией нынешнего "Динамо". Проблема с забивным форвардом так и не была решена. Наверное, не зря Луческу в харьковском матче дал игровое время списанному было в глубокий запас Супряге: одного Шкурина на острие явно мало, а Гармаш – футболист все-таки иного предназначения.

Итог

Несмотря на имеющиеся минусы, их нельзя назвать глобальной проблемой. Состояние "Динамо" - и моральное, и функциональное - накануне старта в чемпионской Лиге не вызывает опасений. Скорее наоборот: вполне комфортная уверенность. Повторюсь: лично мне нынешнее "Динамо" кажется более конкурентным, нежели в минувшей кампании. Команда заметно прибавила в солидности. Увеличилась и возможность для тренера проводить кадровую ротацию. Наверное, имеющегося ресурса и потенциала "бело-синих" будет недостаточно, чтобы на равных конкурировать с "Баварией", но вот потягаться с "Барселоной" и "Бенфикой" можно и нужно. Терять ведь абсолютно нечего. Можно лишь приобрести.

Валерий Василенко